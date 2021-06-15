ОП срывает конкурс на главу САП, "слуги народа" блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин
Глава ЦПК Виталий Шабунин задается вопросом, как объяснить Владимиру Зеленскому, что он является одной из основных преград на пути Украины в НАТО?
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Президент США заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.
В это же время в Киеве:
1. Офис Президента срывает конкурс на руководителя САП, важность которого Байден подчеркивал в разговоре с Зеленским. ОП срывает конкурс, потому нечестных кандидатов Татарова из него выбросили.
2.1. Депутаты Зеленского в четверг собираются принять законопроект о ВККС (#3711д), о котором президент Венецианской Комиссии подчеркнул: "Судебная реформа будет обречена".
2.2. Да что там судебную реформу, депутаты Зеленского ликвидации ничтожного ОАСК уже второй месяц блокируют, договариваясь с Вовком о нужных ОП решениях.
3. Зеленский пятый месяц крышует Татарова, который является подозреваемым в коррупционном преступлении, а Генпрокурор Зеленского вопреки закону ТРЕТИЙ МЕСЯЦ не передает в суд это дело.
Как еще объяснить Владимиру Зеленскому, что / кто является одной из основных преград на пути Украины в НАТО?" - отметил Шабунин.
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Как пояснить Шабунину фамилию этого препятствия, если оно зовется зеленский...Ээй, Шабунин, как тебе пояснить простые вещи?
Я думаю, что Зедебил хочет встретиться с х.уйлом исключительно для того, чтобы поинтересоваться компроматом на себя.
може після такого усвідомлення він припинить апелювати до причини.
Керований фуйлом хаос, про який попереджали ще в 2014. Та хто ж слухав?