ОП срывает конкурс на главу САП, "слуги народа" блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин

Глава ЦПК Виталий Шабунин задается вопросом, как объяснить Владимиру Зеленскому, что он является одной из основных преград на пути Украины в НАТО?

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Президент США заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.

В это же время в Киеве:

1. Офис Президента срывает конкурс на руководителя САП, важность которого Байден подчеркивал в разговоре с Зеленским. ОП срывает конкурс, потому нечестных кандидатов Татарова из него выбросили.

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2.1. Депутаты Зеленского в четверг собираются принять законопроект о ВККС (#3711д), о котором президент Венецианской Комиссии подчеркнул: "Судебная реформа будет обречена".

2.2. Да что там судебную реформу, депутаты Зеленского ликвидации ничтожного ОАСК уже второй месяц блокируют, договариваясь с Вовком о нужных ОП решениях.

3. Зеленский пятый месяц крышует Татарова, который является подозреваемым в коррупционном преступлении, а Генпрокурор Зеленского вопреки закону ТРЕТИЙ МЕСЯЦ не передает в суд это дело.

Как еще объяснить Владимиру Зеленскому, что / кто является одной из основных преград на пути Украины в НАТО?" - отметил Шабунин.