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ОП срывает конкурс на главу САП, "слуги народа" блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин

ОП срывает конкурс на главу САП,

Глава ЦПК Виталий Шабунин задается вопросом, как объяснить Владимиру Зеленскому, что он является одной из основных преград на пути Украины в НАТО?

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Президент США заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.

В это же время в Киеве:

1. Офис Президента срывает конкурс на руководителя САП, важность которого Байден подчеркивал в разговоре с Зеленским. ОП срывает конкурс, потому нечестных кандидатов Татарова из него выбросили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"

2.1. Депутаты Зеленского в четверг собираются принять законопроект о ВККС (#3711д), о котором президент Венецианской Комиссии подчеркнул: "Судебная реформа будет обречена".

2.2. Да что там судебную реформу, депутаты Зеленского ликвидации ничтожного ОАСК уже второй месяц блокируют, договариваясь с Вовком о нужных ОП решениях.

3. Зеленский пятый месяц крышует Татарова, который является подозреваемым в коррупционном преступлении, а Генпрокурор Зеленского вопреки закону ТРЕТИЙ МЕСЯЦ не передает в суд это дело.

Как еще объяснить Владимиру Зеленскому, что / кто является одной из основных преград на пути Украины в НАТО?" - отметил Шабунин.

ОП срывает конкурс на главу САП, слуги народа блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин 01

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20234) коррупция (8555) судебная реформа (1802) членство в НАТО (1506) САП (2059) ВККСУ (501) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1795) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+8
головною перепоною до всещастя є гад парашенка який досі мішає бубочці! не вірите- спитайте в бігуса
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15.06.2021 10:32
+6
Перепона до НАТИ, це зелений кловун в кацаваротці.
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15.06.2021 10:31
+6
Віталік, ти не над процесом, ти в ньому - те, що ти перелічив, являється і твоїм "активом". Не можна бути професійним критиком, хтось повинен нести відповідальність за таку "критичну" діяльність, яка призвела до такого стану речей. ЗІ Можеш сказати - я відзиваю свій голос, щоб поржать.)
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15.06.2021 10:33
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Перепона до НАТИ, це зелений кловун в кацаваротці.
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15.06.2021 10:31 Ответить
головною перепоною до всещастя є гад парашенка який досі мішає бубочці! не вірите- спитайте в бігуса
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15.06.2021 10:32 Ответить
Жаба гадюку и наоборот.
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15.06.2021 10:32 Ответить
Порошенко?
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15.06.2021 10:33 Ответить
Справедливости ради, и он тоже.
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15.06.2021 10:51 Ответить
Віталік, ти не над процесом, ти в ньому - те, що ти перелічив, являється і твоїм "активом". Не можна бути професійним критиком, хтось повинен нести відповідальність за таку "критичну" діяльність, яка призвела до такого стану речей. ЗІ Можеш сказати - я відзиваю свій голос, щоб поржать.)
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15.06.2021 10:33 Ответить
"Рассмотрение вопроса о ликвидации ОАСК (проект Закона №5369 от 13.04.2021) саботируется на уровне парламентской фракции "Слуги народа" по прямому указанию Ермака. В результате сложившейся ситуации с проведением конкурса на должность главы САП, где эксперты отвели по причинам недоброчесности кандидатуры поданные из ОПУ, ОАСК планируется использовать для судебного решения данного вопроса."

Как пояснить Шабунину фамилию этого препятствия, если оно зовется зеленский...Ээй, Шабунин, как тебе пояснить простые вещи?
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15.06.2021 10:35 Ответить
Шабунин это знает не хуже вас. Об этом, собственно, статья.
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15.06.2021 10:53 Ответить
ОП срывает конкурс на главу САП, "слуги народа" блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин - Цензор.НЕТ 4159
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15.06.2021 10:39 Ответить
Оппозиционным СМИ пора переходить от риторики - "это дилетантизм" и "это непрофессионализм" к риторике: "это саботаж", " это сдача государственных интересов", "это выполнение заданий х.йла".
Я думаю, что Зедебил хочет встретиться с х.уйлом исключительно для того, чтобы поинтересоваться компроматом на себя.
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15.06.2021 10:44 Ответить
У него планы грамадье - высадить миллиард деревьев и "университет" построить. Не до этой мелочи.
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15.06.2021 10:45 Ответить
Как объяснить 73% безмозглой массе, что своим тупым выбором они уничтожают Украину, а детей своих лишают достойной жизни((
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15.06.2021 10:48 Ответить
Уже никак. Неисправимые идиоты, правда, около 60 процентов в сумме, будущее они просрали в 1 туре, возможно, даже раньше, голосуя еще за старого уголовника кучму. История - мадам не быстрая, ответственность, в виде плинтусного уровня жизни, всегда наступает с некоторым опозданием...
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15.06.2021 10:57 Ответить
зеленскому поступали десятки а то и сотни открритых сигналов через сми, трибуну ВР и прямо в глаза что люди с его окружения коррупционеры. воры, бандиты а то и предатели. единственный ответ от него получили за богдана. это мой друг а ви никто..... это было сказано леросу в глаза на камеру. дальше он решил просто отмалчиваться. срал он на Ваши заявления, как и на своих 73% избирателей.
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15.06.2021 10:49 Ответить
Та ніхто там нікуди не хоче. Хочуть поки буде виходити - "Сдесь можно неплохо прибахлится", а потім, ящо що - "Нада валить из этой страны". Того й толкають закони про https://censor.net/ru/news/3271304/************************************************************************************************. Прикро, але це так.
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15.06.2021 10:53 Ответить
в першу чергу шабунін має усвідомити сам, що перешкодою на шляху України до НАТО є безпосередньо зеленське та партія "слуганароду", яка має більшість у ВР.
може після такого усвідомлення він припинить апелювати до причини.
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15.06.2021 10:58 Ответить
Дерьмак йде до поставленої фуйлом мети. Позбавити Україну міжнародної підтримки, перспектив в НАТО і ЄС. Безвізу.
Керований фуйлом хаос, про який попереджали ще в 2014. Та хто ж слухав?
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15.06.2021 11:01 Ответить
Да не пиарьте вы этого Виталика,он мыльный пузырь в политике.
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15.06.2021 11:12 Ответить
 
 