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Назначение Витренко главой "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, - предписание главы НАПК Новикова

Назначение Витренко главой

Распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения.

Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.

"Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

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В частности:

- 12 января за подписью и. о. министра энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики) направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Министерства энергетики Украины пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";
- 4 марта за подписью и. о. министра энергетики направлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения Правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа;
- 27 апреля Юрий Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабинета Министров Украины № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

"Эти предложения учтены в распоряжении № 370-р - работа наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращені досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрий Витренко назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022", - говорится в сообщении.

Глава НАПК Александр Новиков в предписании требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение Правительства № 370-р, согласно которым Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт, а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

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Автор: 

Нафтогаз (3112) НАПК (1220) Витренко Юрий (377) Новиков Александр (70)


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Топ комментарии
+14
витренчиха инфаркт получит
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15.06.2021 10:38
+13
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

НАЗК виніс припис, щодо скасування контракту з Вітренком, оскільки він виконуючи обов'язки Міністра енергетики брав участь у підготовці рішень Нафтогазу, а тому впродовж року після звільнення не може бути Головою Нафтогазу.
Припис є обов'язковим для виконання.
Все через ж#пу.
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15.06.2021 10:39
+13
Кулєгі! Ви помітили, що ми вже звикли жити в щоденній ганьбі, а зашквари, які у нормальних країнах призводять до грандіозних скандалів у нас сприймаються як щось ординарне. Хочу привітати нас - ми створили перетворили життя на ЦИРК. ЗІ А що вихотіли - державою керують професійні актори-коміки.
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15.06.2021 10:47
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витренчиха инфаркт получит
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15.06.2021 10:38 Ответить
У неї деменція. Тому за неї можемо бути спокійними.
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15.06.2021 10:46 Ответить
вообще то бредятина полная... и дело даже не в Витренко...
получается что если человек откуда то уволился,
то он целый год - не имеет права устраиваться на
другую работу на соизмеримую должность?
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15.06.2021 10:46 Ответить
нет. он не имеет право идти в ту организацию которая до этого была в его подчинении по вертикали.
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15.06.2021 10:53 Ответить
тоже как то без логики...
сильно смахивает на дискриминацию...
во всяком случае ЕСПЧ - посчитает именно так
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15.06.2021 10:57 Ответить
ты типа судья)))
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15.06.2021 11:10 Ответить
я типа закончил юрфак...)
право на работу без ограничений
гарантировано украинской Конституцией...
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15.06.2021 11:17 Ответить
ну и? в свое время получил правоведение как 2 специальность, до этого ктн, спроси теорему Пифагора, катеты, гипотенузы, вспомню с трудом. вообщем не понтуйся.
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15.06.2021 11:22 Ответить
не наводи умняк,
просто прочти вторую и третью строчки
и если можешь аргументировано опровергни
...а по поводу практики - то у меня ее более 20 лет)
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15.06.2021 11:29 Ответить
практики)))) у юристов, специализаций больше чем у строителей или учителей. можно 20 лет сидеть в коридоре райсуда, ловить за руку лохов со штрафами ПДД, решать вопросы. и что опровергать, если ты представления не имеешь о признаках, процедуре, подследственности, накидываешь фуфла для местного лошья.
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15.06.2021 11:53 Ответить
Чуть не так
Оно не негр и не беременный, може обрезанный, не знаю
Поэтому еспч тут как спортлото
Скорее веницианская коммисия, но это ей не надо
Есть закон о продиводействии коррупции - и это то от чего пляшут
Но кому нужен закон??)))
Дышло...
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15.06.2021 13:08 Ответить
ну как бы...не всегда ))))
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи, а через 10 дней восстановился в должности.

Колесник работал заместителем начальника департамента киберполиции.
25 сентября 2020 года он написал рапорт об увольнении, поработав в департаменте год (с сентября 2019 года), и попросил денег в качестве разовой финансовой помощи.
29 сентября 2020 года Нацполиция выплатила Колеснику 774 тысячи гривен. Из них 608 тысяч - разовая помощь при увольнении, 103 тысячи денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, а еще 60 тысяч на оздоровление и решение бытовых проблем.
30 сентября мужчину официально уволили из Нацполиции. Однако на сайте ведомства он и дальше числился заместителем начальника, а в приемной говорили, что ему можно оставить обращение.
1 октября 2020 года киберполиция объявила конкурс на должность заместителя начальника департамента, а уже 5 октября 2020 года Колесник спокойно восстановился в должности
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15.06.2021 10:58 Ответить
Думаете это остановит Клоуна и он одумается типа "ой, наверное я неправильно сделал, надо все отменить.."
Как бы не так! Уверен на 200%, что он сейчас начнет трясти нелояльное к нему руководство НАПК
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15.06.2021 10:51 Ответить
У клоуна вже дах поїхав, він став самодуром-диктатором.
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15.06.2021 19:38 Ответить
Белорусы идиоты, в свое время тоде с Лукашенко посмеивались - типа колхозник. Теперь получили!
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15.06.2021 20:13 Ответить
Почему говорю "белорусы идиоты"?! Потому, что украинцы (к коим отношусь и я) такие же идиоты в своей массе, о чем говорит рейтинг Зеленского, после всего того идиотизма, что он натворил и наврал
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15.06.2021 20:14 Ответить
А народу до этого, какое дело - то???
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15.06.2021 21:44 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

НАЗК виніс припис, щодо скасування контракту з Вітренком, оскільки він виконуючи обов'язки Міністра енергетики брав участь у підготовці рішень Нафтогазу, а тому впродовж року після звільнення не може бути Головою Нафтогазу.
Припис є обов'язковим для виконання.
Все через ж#пу.
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15.06.2021 10:39 Ответить
Просто ну дуже хотілося...
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15.06.2021 10:44 Ответить
Так все высеры и деяния этой зебанутой власти через жопу.
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15.06.2021 10:57 Ответить
Убогий, я всегда говорю, что зьйобнутые - неизлечимые дебилы. Если ты имел ввиду Луценка, то он мой коллега, радиоинженер. Зебанько, если для тебя профессия сантехника - высший пилотаж, то это еще раз подтверждает мою теорию - за клоуна проголосовали тупорылые дебилы.
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15.06.2021 12:22 Ответить
Потом 🤡 спрашивает , почему Украина не в НАТО, почему с Украиной не работает МВФ, почему идет отток инвестиций, которые при Порохе зашли не боясь...
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15.06.2021 10:44 Ответить
Куда зашли?
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15.06.2021 10:48 Ответить
Откуда вьішлі.
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15.06.2021 10:51 Ответить
Тут меня один зебил на полном серьезе спрашивал: "и что же такое Штаты не устроило в Нафтогазе ?" и "при чем тут похеренная реформа питания ВСУ и просранный оборонный заказ и вступление в НАТО ?" и приписал, что мол все это наше внутреннее дело ("для внутреннего пользования" (с))
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15.06.2021 10:49 Ответить
Кулєгі! Ви помітили, що ми вже звикли жити в щоденній ганьбі, а зашквари, які у нормальних країнах призводять до грандіозних скандалів у нас сприймаються як щось ординарне. Хочу привітати нас - ми створили перетворили життя на ЦИРК. ЗІ А що вихотіли - державою керують професійні актори-коміки.
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15.06.2021 10:47 Ответить
Так мудрый нарид потому и выбрал этого шута-идиота для приколов, что-бы было с кого посмеяться.
Только эти приколы от зьйобнутого шута стране боком выходят.
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15.06.2021 10:55 Ответить
Даааа! Оце антрага! 🤡 Зебіли, завацте замість ковбаси. 🤢
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15.06.2021 10:47 Ответить
*антраша
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15.06.2021 10:50 Ответить
Дебіли безпардонні...
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15.06.2021 10:48 Ответить
Зараз мама з червоними прапорами мітинг влаштує,як то так незаконні!
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15.06.2021 10:48 Ответить
позно дядя піть боржомі! обісралися з вітренком, обісралися в сша(де з вітренком навіть говорити не захотіли), обісралися з півн.потоком 2, з пдч. добре що бігус хоч якось та інформаційно виручає. але ж він не вічний,і того лайна на пару місяців відсили...а далі тре нове
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15.06.2021 10:48 Ответить
какая разница..., сейчас это главный слоган нашей власти... и плеванто на законо, законов придерживаются только трусы и лохи..., а у нас, если кто забыл, нелох в президентах...
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15.06.2021 10:51 Ответить
Я думаю, что это замутил бубочка и его юридическая служба, после того как Байден и Блинкин макнули найвелычнишого рылом в унитаз, что-бы выйти белыми и пушистыми из-за нарушения закона о корпоративном управлении.
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15.06.2021 10:52 Ответить
та шо такое? оставьте сыначку...там...
Назначение Витренко главой "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, - предписание главы НАПК Новикова - Цензор.НЕТ 3997

....
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15.06.2021 10:52 Ответить
Юрій Наталійович Вітренко.))
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15.06.2021 10:53 Ответить
Цікаво, за прийняте незаконне рішення зтсь буде вілповідати? Хоча про що це я. Тепер я розумію українську народну пісню: "Сам п'ю, сам гуляю, сам стелю я, сам лягаю." Самі незаконно призначили, самі себе визнали порушниками законодавства, самі зараз незаконно виправлять порушення закону (треш), і самі відрапортують, щ нанесли Порошенку, вибачте, корупції потужний удар. Щоб повернути ситуацію в законне русло, потрібна не прост відміна рішення, але й розслідування, висновки, в тому числі і судові і покарання дотичних до злочину (порушення законодавства - злочин). І починати потрібно зі Шмигаля, як мінімум.
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15.06.2021 10:57 Ответить
1. Ліквідувати нафтогаз.
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15.06.2021 11:11 Ответить
Накаркаєте, пане ...
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15.06.2021 12:29 Ответить
Щас обзовут нафтогаз газонафтой и всё закон соблюдён!)
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15.06.2021 11:21 Ответить
В нашій країні що,нема більше ні одного фахівця,окрім цього мудака,якого можна було б призначити на цю посаду?
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15.06.2021 11:43 Ответить
Хм ... А обрати Презом чувака, який 4 рази косив від армії ?? Верх. головнокомандувачем ??
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15.06.2021 12:28 Ответить
А обрати президентом олігарха, щоб він зламав олігархічну систему?
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15.06.2021 15:46 Ответить
А цей олігарх від армії "косив" ??
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15.06.2021 19:26 Ответить
Ніт ...
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15.06.2021 12:27 Ответить
А что в Украине уже нет Министерства юстиции, которое дает добро на исполнение законодательства? Или на них уже давно положили... горкой? Почему это заметило НАПК? О каком ЕС или НАТО наша власть мурлычет, если все серьезные нарушения идут именно от верхней власти. Запад нам открыто говорит - сначала научитесь жить без коррупции. И назначение Юрчика также не обошлось без этого, даже американцы это не пропустили мимо себя. И теперь власть будет искать - как же все сохранить, как задумали в каких-то кабинетах? А может это повод теперь быстренько снести Юрчика потому, что он не смог отстоять в Америке прекращение строительства Северного потока-2? Да и никто не сможет, если это уже решено в нужном месте.
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15.06.2021 12:30 Ответить
Как можно больного человека, с таким МДП глазами, назначать на какую-то должность? Его личить надо...
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15.06.2021 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D7eONyqy_78

"Пацан к успеху шел не получилось не фартануло..."))))))
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15.06.2021 14:40 Ответить
Какой ему ещё успех нахрен надо? Ах да, не всё ещё своровал!!!
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15.06.2021 21:53 Ответить
Новиков почувстсвовал себя бессмертным в НАЗК, сиди и пили себе бабло дальше, куда полез, менятра ты пшонковская ))
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15.06.2021 16:37 Ответить
Да ты оказывается, за эту гниду беспокоишься...
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15.06.2021 21:56 Ответить
Рыговская нутро Новикову и тут не даёт покоя, папа Пшонка был бы доволен своим выкормышем
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15.06.2021 17:36 Ответить
Быстрее, пока ещё не отломал у Вовы пяток ярдов
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17.06.2021 20:09 Ответить
 
 