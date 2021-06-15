Назначение Витренко главой "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, - предписание главы НАПК Новикова
Распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Отмечается, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения.
Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.
"Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
В частности:
- 12 января за подписью и. о. министра энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики) направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Министерства энергетики Украины пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";
- 4 марта за подписью и. о. министра энергетики направлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения Правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа;
- 27 апреля Юрий Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабинета Министров Украины № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.
"Эти предложения учтены в распоряжении № 370-р - работа наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращені досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрий Витренко назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022", - говорится в сообщении.
Глава НАПК Александр Новиков в предписании требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение Правительства № 370-р, согласно которым Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт, а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.
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получается что если человек откуда то уволился,
то он целый год - не имеет права устраиваться на
другую работу на соизмеримую должность?
сильно смахивает на дискриминацию...
во всяком случае ЕСПЧ - посчитает именно так
право на работу без ограничений
гарантировано украинской Конституцией...
просто прочти вторую и третью строчки
и если можешь аргументировано опровергни
...а по поводу практики - то у меня ее более 20 лет)
Оно не негр и не беременный, може обрезанный, не знаю
Поэтому еспч тут как спортлото
Скорее веницианская коммисия, но это ей не надо
Есть закон о продиводействии коррупции - и это то от чего пляшут
Но кому нужен закон??)))
Дышло...
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи, а через 10 дней восстановился в должности.
Колесник работал заместителем начальника департамента киберполиции.
25 сентября 2020 года он написал рапорт об увольнении, поработав в департаменте год (с сентября 2019 года), и попросил денег в качестве разовой финансовой помощи.
29 сентября 2020 года Нацполиция выплатила Колеснику 774 тысячи гривен. Из них 608 тысяч - разовая помощь при увольнении, 103 тысячи денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, а еще 60 тысяч на оздоровление и решение бытовых проблем.
30 сентября мужчину официально уволили из Нацполиции. Однако на сайте ведомства он и дальше числился заместителем начальника, а в приемной говорили, что ему можно оставить обращение.
1 октября 2020 года киберполиция объявила конкурс на должность заместителя начальника департамента, а уже 5 октября 2020 года Колесник спокойно восстановился в должности
Как бы не так! Уверен на 200%, что он сейчас начнет трясти нелояльное к нему руководство НАПК
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НАЗК виніс припис, щодо скасування контракту з Вітренком, оскільки він виконуючи обов'язки Міністра енергетики брав участь у підготовці рішень Нафтогазу, а тому впродовж року після звільнення не може бути Головою Нафтогазу.
Припис є обов'язковим для виконання.
Все через ж#пу.
Только эти приколы от зьйобнутого шута стране боком выходят.
....
"Пацан к успеху шел не получилось не фартануло..."))))))