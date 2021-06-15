Назначение Витренко главой "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, - предписание главы НАПК Новикова

Распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения.

Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.

"Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

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В частности:



- 12 января за подписью и. о. министра энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики) направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Министерства энергетики Украины пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";

- 4 марта за подписью и. о. министра энергетики направлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения Правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа;

- 27 апреля Юрий Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабинета Министров Украины № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

"Эти предложения учтены в распоряжении № 370-р - работа наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращені досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрий Витренко назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022", - говорится в сообщении.

Глава НАПК Александр Новиков в предписании требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение Правительства № 370-р, согласно которым Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт, а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

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