"Грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине

15 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение: на всей территории, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Укргидрометцентре.

"15 июня днем в южной части Украины местами значительные дожди. На всей территории, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности - желтый)", - сказано в сообщении.

При этом, на всей территории Украины будет тепло. Во всех областях столбики термометров поднимутся выше отметки +20 градусов. Больше всего воздух прогреется на востоке. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях обещают +25…+27ºС.

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В западных областях будет прохладнее +21…+23 градусов. На остальной территории страны температура будет колебаться в пределах +22…+26ºС.

В Киеве 15 июня местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем 24-26°.