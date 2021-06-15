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Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит

Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит

Украинские олигарахи за бесценок получали ресурсы, активы, преференции, а потом использовали свое состояние против своей же страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов.", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что много политиков обещали бороться с влиянием олигархов на Украину.

"С каждым годом росло число борцов с олигархами и количество самих олигархов. Причина очевидна - дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит", - отметил он.

"Впервые за годы за независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов. Они незаконно скапливают капитал.. и с его помощью поддерживают политиков и чиновников. И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этой двигатель будет работать. Они не учли, что есть еще страна и государство, у которых другое мнение. Единственным источником власти в Украине является народ Украины", - добавил президент

По его словам, олигарахи за бесценок получали ресурсы, активы, преференции.

"Все это для своей власти, для личного обогащения. А сегодня используют свое состояние против своей же страны", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) олигарх (1027) Форум Украина 30 (5)


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Топ комментарии
+28
"дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит"
как он самокритично
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15.06.2021 10:51
+18
ПреЗЕдент просто удивил своей самокритикой....
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15.06.2021 10:52
+12
вова, ти баран і пздбл. іди геть.
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15.06.2021 10:53
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"дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит"
как он самокритично
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15.06.2021 10:51 Ответить
Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 6537
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15.06.2021 11:01 Ответить
Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 7355
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15.06.2021 11:02 Ответить
мда, отношения ЗЕ-кретино и Папы БЕни более душевные, чем Буратино и Папы Карлы.

помнит ЗЕбеня руку кормящую !
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15.06.2021 14:41 Ответить
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2021 10:52 Ответить
Зеленский о работе СБУ: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит
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15.06.2021 10:52 Ответить
ПреЗЕдент просто удивил своей самокритикой....
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15.06.2021 10:52 Ответить
вова, ти баран і пздбл. іди геть.
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15.06.2021 10:53 Ответить
Куди він піде? Ви бачили яка у нього підтримка! Нехай бубочка трахає мізки недолугим виборцям, цей процес має дойти до фіналу, навіть якщо він буде трагічним.
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15.06.2021 10:56 Ответить
А реальные действия в чем? Списании задолженности Ахметову и Фирташу за газ или подарка Центрэнерго Коломойскому? От того , что их назовут олигархами . им не холодно не жарко.
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15.06.2021 10:54 Ответить
Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 3501
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15.06.2021 11:01 Ответить
жесть!
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15.06.2021 11:18 Ответить
Питання про Коломойського знімається
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15.06.2021 10:54 Ответить
у Коломойши наверняка есть израильский паспорт поэтому его не будут считать украинским олигархом а остальные руки да . Зеля начнет рубить . ну отрубить конечно не получится . так поцарапает
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15.06.2021 11:06 Ответить
Я думаю там у всіх є паспорти "про запас". Щоб якщо що сильно не заморочуватись
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15.06.2021 11:10 Ответить
Это сейчас чо было? Явка с повинной?
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15.06.2021 10:54 Ответить
Это он про плохих олигархов, на которых он не работает!
А Беня хороший олигарх приведший к власти "найвеличнішого лідера **********", звезду героя Бене!!!
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15.06.2021 11:06 Ответить
Если бене отрубить руку, то потерпевший вiслюк упадёт:

Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 4126
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15.06.2021 10:55 Ответить
Це ти про себе гарно сказав, але тобі треба відрубати не тільки руку а твій огризок, щоб більше не плодив таких долбойобіків!!!!!!!!
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15.06.2021 10:55 Ответить
Красиво он вас дебилы?!
Обтекайте!
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15.06.2021 10:56 Ответить
Нет,это он не о Бене, это он о депутатах от Слуг народа!
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15.06.2021 10:58 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама

В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець



Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 2837
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15.06.2021 11:00 Ответить
в тому то й справа що тільки в 14 і маркували. Завдяки діям тодішньої влади той всеукраїнський ентузіазм зійшов на пси.
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15.06.2021 12:27 Ответить
Ну а хто ще винуватий як не Порошенко
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15.06.2021 14:04 Ответить
І порошенко також
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15.06.2021 16:43 Ответить
Багато хочте від "колишнього рига".
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15.06.2021 18:14 Ответить
Что это "борцун с коррупцией" разоткровенничался? Опять пьяный?
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15.06.2021 11:02 Ответить
Він не пє, він нюхає.
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15.06.2021 11:04 Ответить
Нееее, привезли свежую партию аргентинской муки.
Зебаньки, это ваш выбор, вы довольны?
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15.06.2021 11:08 Ответить
буратино и другие куклы не могут сами вытащить из задницы руку своих кукловодов, которая привела их к власти.
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15.06.2021 11:04 Ответить
Якщо відрубати руку в дупі буратінки, кукла зразу помре.
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15.06.2021 11:09 Ответить
Бубочка, ты докукарекаешься, что Беня тебя накажет. Он привык загребать двумя руками, а ты хочешь одну отрубить. Это не кошерно.
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15.06.2021 11:06 Ответить
Вот Зеленский - это достойный «сынок» Порошенко. И полностью копирует своего «папика»: грабит украинцев под патриотические крики «Слава Украине!».

Впрочем, мы сами заслужили и Порошенко, и Зеленского…
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15.06.2021 11:20 Ответить
Я так понял что бубочка имел ввиду своего батеньку!
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15.06.2021 11:21 Ответить
"Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит" - буратіно не буде рубати руки папі Карло?
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15.06.2021 11:21 Ответить
Такое впечатление шо вовка текст перепутал......Такого яркого саморазоблачения даже от него не ждали. ....Кто-то из жофиса его подставил ,поиздевался. Это же надо так врезать правду -матку и всё про себя любимого!??
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15.06.2021 11:28 Ответить
Ни буя себе, дети. Скорее очковые кобры. Ключевое слово - очковые.
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15.06.2021 11:57 Ответить
Системной работы что-то не видно. Не один ведь Медведчук у нас.
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15.06.2021 12:16 Ответить
,Воно, мабуть, геть дурне тому не розуміє, що читає з суфлера.
А той, хто йому це написав прямо якийсь прихований порохобот, зевова сам про себе говорить. Смішно, але ж й сумно.
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15.06.2021 13:15 Ответить
это он о себе открытым текстом
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15.06.2021 14:25 Ответить
 
 