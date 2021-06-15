Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит
Украинские олигарахи за бесценок получали ресурсы, активы, преференции, а потом использовали свое состояние против своей же страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов.", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что много политиков обещали бороться с влиянием олигархов на Украину.
"С каждым годом росло число борцов с олигархами и количество самих олигархов. Причина очевидна - дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит", - отметил он.
"Впервые за годы за независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов. Они незаконно скапливают капитал.. и с его помощью поддерживают политиков и чиновников. И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этой двигатель будет работать. Они не учли, что есть еще страна и государство, у которых другое мнение. Единственным источником власти в Украине является народ Украины", - добавил президент
По его словам, олигарахи за бесценок получали ресурсы, активы, преференции.
"Все это для своей власти, для личного обогащения. А сегодня используют свое состояние против своей же страны", - добавил Зеленский.
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как он самокритично
помнит ЗЕбеня руку кормящую !
А Беня хороший олигарх приведший к власти "найвеличнішого лідера **********", звезду героя Бене!!!
Обтекайте!
В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець
Зебаньки, это ваш выбор, вы довольны?
Впрочем, мы сами заслужили и Порошенко, и Зеленского…
А той, хто йому це написав прямо якийсь прихований порохобот, зевова сам про себе говорить. Смішно, але ж й сумно.