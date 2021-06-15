Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит

Украинские олигарахи за бесценок получали ресурсы, активы, преференции, а потом использовали свое состояние против своей же страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов.", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что много политиков обещали бороться с влиянием олигархов на Украину.

"С каждым годом росло число борцов с олигархами и количество самих олигархов. Причина очевидна - дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит", - отметил он.

"Впервые за годы за независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов. Они незаконно скапливают капитал.. и с его помощью поддерживают политиков и чиновников. И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этой двигатель будет работать. Они не учли, что есть еще страна и государство, у которых другое мнение. Единственным источником власти в Украине является народ Украины", - добавил президент

По его словам, олигарахи за бесценок получали ресурсы, активы, преференции.

"Все это для своей власти, для личного обогащения. А сегодня используют свое состояние против своей же страны", - добавил Зеленский.