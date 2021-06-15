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Новости
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Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский

Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский

Большой бизнес не должен единолично контролировать отдельные отрасли экономики и диктовать правила всей стране.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ.

"Всем стоит окончательно понять, что государственные институции и суды должны быть независимы не только от других власти, но и от большого бизнеса. Политические партии, СМИ, госслужащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы госпредприятий, все должны функционировать без поддержки и влияния этого большого олигархического капитала", - отметил Зеленский.

"Большой бизнес это нормально, правильно, круто, мощно. Не нормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или ты что-то недокладываешь в бюджет государства. Не нормально, когда это что-то измеряется уже даже не в миллионах, а в миллиардах гривен. Не нормально, когда этот большой бизнес единолично контролирует отдельные отрасли экономики, диктует правила всей стране", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: ОП срывает конкурс на главу САП, "слуги народа" блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+15
"Не нормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или ты что-то недокладываешь в бюджет государства"

сколько там налогов в бюджет заплатил твой 95 рыгатник с 2014 года? ась?
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15.06.2021 10:55
+14
уже третий год как все по-дебильному в стране
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15.06.2021 10:59
+11
вы подумали шо вова не человек системы а он просто зашёл туда с чёрного входа... можете
считать что у нас на одного мильярдера стало больше
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15.06.2021 11:06
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"Не нормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или ты что-то недокладываешь в бюджет государства"

сколько там налогов в бюджет заплатил твой 95 рыгатник с 2014 года? ась?
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15.06.2021 10:55 Ответить
0,0000
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15.06.2021 11:16 Ответить
- "Так то было при Порошенко!
Он во всём и виноват, с него и спрашивайте!!!" )))
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15.06.2021 12:21 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама



В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець


Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9754
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15.06.2021 10:59 Ответить
Дуже схоже на таємні домовленності з ******. Ти мені- це- це, а я тобі- ..... пусті обіцянки. А може й не пусті, а дозвіл на показ квартального ширпотребу у паРаші.
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15.06.2021 12:40 Ответить
Вы же Веревскому не так давно НДС знизили... Утебя деменция?
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15.06.2021 10:59 Ответить
уже третий год как все по-дебильному в стране
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15.06.2021 10:59 Ответить
здесь все 30 лет по дебильному. При всех президентах
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15.06.2021 11:46 Ответить
- Ну шо, Игорь Валерьевич, как вам мое выступление?
- Вова, а ты там палку не перегнул?
- Не принимайте на свой счет. Вы же понимаете: должность, так сказать, обязывает.
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15.06.2021 11:04 Ответить
- Текст немного по-дебильному написали, но я почти без запинки продекламировал!
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15.06.2021 12:13 Ответить
НЕ НОРМАЛЬНО КОЛИ ВАША КОМІСІЯ ПІДІЙМАЄ ТАРИФИ В УГОДУ ОЛІГАРХІВ , НЕ ПО СЛОВАХ А ПО ДІЛАХ ВИДНО ВАШІ ДІЇ ПО ГРАБУНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
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15.06.2021 11:05 Ответить
вы подумали шо вова не человек системы а он просто зашёл туда с чёрного входа... можете
считать что у нас на одного мильярдера стало больше
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15.06.2021 11:06 Ответить
кто на его месте поступит иначе, не отгребал себе на карман, в сегодняшних условиях, когда в стране, как оказалось- 73% тупого быдла.
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15.06.2021 11:18 Ответить
Антимонопольний комітет в Україні Є ?????
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15.06.2021 11:36 Ответить
нема
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15.06.2021 12:46 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26856242.html Вовка-наводчик

Великий бізнес - це круто, але диктувати правила всій економіці України - це не нормально, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
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15.06.2021 12:13 Ответить
🎹🎹🎹🙄
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15.06.2021 12:14 Ответить
посмотри вокруг себя, президент. твои люди, ничем кроме (бизнеса) не занимаються.
извиняюсь. некоторие еще работают на рф
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15.06.2021 12:23 Ответить
У Зеленского слово и дело не близнецы - братья Говорим одно -- делаем противоположное Любит красиво сказать ! А те кто поставил ему лайк - не анализируют его дела а просто слушают и верят брехне Оглянитесь вокруг что делает этот краснобай с народом со стрвной
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15.06.2021 12:36 Ответить
Блювати тягне...
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15.06.2021 13:41 Ответить
Если родился ты баобабом, пардон клоуном, так клоуном и помрешь. А зачем созданы госструктуры за контролем их деятельностю? Для расширения квартала 95? Где реформы судов? СБУ? и пр.?
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15.06.2021 14:03 Ответить
Держава повинна підтримувати бізнес, а не ставити йому умови. Необхідно створювати рівні умови ведення бізнесу, як для українських бізнесменів, так і з закордону. Не може такого бути коли під час карантину друзям можна працювати, а іншим виписувати штрафи за порушення. Також, не може бути зниження податків для одних і підвищення іншим. Повинна бути присутня конкуренція, а не лояльність до вищої влади. Працювати НАЗК, НАБУ, ДБР, САП без втручання влади в їхню работу. Але просто призначити бізнесмена олігархом за бажанням, ні до чого не приведе, це лише шкода для країни.
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15.06.2021 15:32 Ответить
 
 