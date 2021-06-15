Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский
Большой бизнес не должен единолично контролировать отдельные отрасли экономики и диктовать правила всей стране.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ.
"Всем стоит окончательно понять, что государственные институции и суды должны быть независимы не только от других власти, но и от большого бизнеса. Политические партии, СМИ, госслужащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы госпредприятий, все должны функционировать без поддержки и влияния этого большого олигархического капитала", - отметил Зеленский.
"Большой бизнес это нормально, правильно, круто, мощно. Не нормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или ты что-то недокладываешь в бюджет государства. Не нормально, когда это что-то измеряется уже даже не в миллионах, а в миллиардах гривен. Не нормально, когда этот большой бизнес единолично контролирует отдельные отрасли экономики, диктует правила всей стране", - подчеркнул глава государства.
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сколько там налогов в бюджет заплатил твой 95 рыгатник с 2014 года? ась?
Он во всём и виноват, с него и спрашивайте!!!" )))
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама
В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець
- Вова, а ты там палку не перегнул?
- Не принимайте на свой счет. Вы же понимаете: должность, так сказать, обязывает.
считать что у нас на одного мильярдера стало больше
извиняюсь. некоторие еще работают на рф