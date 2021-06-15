В Раде собрали более 150 подписей для проведения внеочередного заседания по рассмотрению обращения к Конгрессу США

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко собрал необходимое количество подписей для проведения внеочередного пленарного заседания парламента для рассмотрения обращения Верховной Рады к конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом он сообщил журналистам во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне удалось собрать больше 150 подписей коллег из разных фракций - фактически из всех, кроме одной - ОПЗЖ... за проведение внеочередной сессии для рассмотрения моего проекта постановления. И, согласно регламенту Верховной Рады, я уже сдал эти подписи и в течение 72 часов должно быть проведено это заседание", - сообщил Гончаренко.

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Он выразил надежду, что народные депутаты поддержат его проект об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Гончаренко подчеркнул, что пока Украина не в НАТО, ей все равно необходимо военное сотрудничество.

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