В Раде собрали более 150 подписей для проведения внеочередного заседания по рассмотрению обращения к Конгрессу США
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко собрал необходимое количество подписей для проведения внеочередного пленарного заседания парламента для рассмотрения обращения Верховной Рады к конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.
Об этом он сообщил журналистам во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мне удалось собрать больше 150 подписей коллег из разных фракций - фактически из всех, кроме одной - ОПЗЖ... за проведение внеочередной сессии для рассмотрения моего проекта постановления. И, согласно регламенту Верховной Рады, я уже сдал эти подписи и в течение 72 часов должно быть проведено это заседание", - сообщил Гончаренко.
Он выразил надежду, что народные депутаты поддержат его проект об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.
Гончаренко подчеркнул, что пока Украина не в НАТО, ей все равно необходимо военное сотрудничество.
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