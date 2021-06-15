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В Раде собрали более 150 подписей для проведения внеочередного заседания по рассмотрению обращения к Конгрессу США

В Раде собрали более 150 подписей для проведения внеочередного заседания по рассмотрению обращения к Конгрессу США

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко собрал необходимое количество подписей для проведения внеочередного пленарного заседания парламента для рассмотрения обращения Верховной Рады к конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом он сообщил журналистам во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне удалось собрать больше 150 подписей коллег из разных фракций - фактически из всех, кроме одной - ОПЗЖ... за проведение внеочередной сессии для рассмотрения моего проекта постановления. И, согласно регламенту Верховной Рады, я уже сдал эти подписи и в течение 72 часов должно быть проведено это заседание", - сообщил Гончаренко.

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Он выразил надежду, что народные депутаты поддержат его проект об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Гончаренко подчеркнул, что пока Украина не в НАТО, ей все равно необходимо военное сотрудничество.

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ВР (29228) НАТО (9963) США (26422) Гончаренко (535)


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Во как, талантище: ермак сумел подделать 150 подписей...
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15.06.2021 11:00 Ответить
Да как только ту Раду выбрали и было море штыков у молодых, сразу стоило это делать хоть там тоже свой клоун был! Но оно хотело поговорить напрямую с сцарём---надеясь на шарм и стёб квн-новский. Но такие мульки с кгб не канают. Теперь иди знай.
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15.06.2021 11:22 Ответить
Это ближе " к телу" как говорится ( хотя сейчас мало возможное). Но по крайней мере это зависит от одних США и конечно же самой Украины. А НАТО это 30 стран и должно быть единодушное решение. А это в связи с Рашей и ее влиянием по сути не возможно.
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15.06.2021 12:32 Ответить
 
 