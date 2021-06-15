Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис
Внефракционный депутат Гео Лерос, выступая в парламенте, поздравил главу Офиса президента Андрея Ермака с созданием Офиса первой леди.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе мы узнали, что будет создан Офис первой леди. Поэтому хочу поздравить Андрея Ермака - у него теперь будет свой офис",- заявил Лерос.
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(как по мне Зеленский это "король Луи" из того же Маугли, только диснеевского)
фото нового оформления Офиса сделал фотокорреспондент Associated Press
Ефрем Лукацкий. попал на Банковую в составе группы журналистов из агентств Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которым Зеленский дал интервью."Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря".Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с ******* и старинными пистолетами. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї президента". В этот раз лампочки не горели",
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https://kurs.com.ua/novost/420190-zelenskii-prevratil-op-v-dzhungli