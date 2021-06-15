Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис

Внефракционный депутат Гео Лерос, выступая в парламенте, поздравил главу Офиса президента Андрея Ермака с созданием Офиса первой леди.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы узнали, что будет создан Офис первой леди. Поэтому хочу поздравить Андрея Ермака - у него теперь будет свой офис",- заявил Лерос.

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