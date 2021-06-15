СБУ разоблачила в Черкассах схему изготовления фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Дельцы "зарабатывали" до 100 тыс. грн в месяц. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Махинацию организовала юрист одной из местных коммерческих структур. С помощью собственных связей среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.
Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.
По оперативной информации, ежемесячная "прибыль" участников махинации составила почти 100 тыс. грн.
Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе.
Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению махинации проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.
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