СБУ разоблачила в Черкассах схему изготовления фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Дельцы "зарабатывали" до 100 тыс. грн в месяц. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Махинацию организовала юрист одной из местных коммерческих структур. С помощью собственных связей среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

По оперативной информации, ежемесячная "прибыль" участников махинации составила почти 100 тыс. грн.

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Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению махинации проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ