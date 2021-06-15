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Новости Коронавирус и карантин
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СБУ разоблачила в Черкассах схему изготовления фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Дельцы "зарабатывали" до 100 тыс. грн в месяц. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Махинацию организовала юрист одной из местных коммерческих структур. С помощью собственных связей среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

СБУ разоблачила в Черкассах схему изготовления фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Дельцы зарабатывали до 100 тыс. грн в месяц 01

По оперативной информации, ежемесячная "прибыль" участников махинации составила почти 100 тыс. грн.

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Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе.

СБУ разоблачила в Черкассах схему изготовления фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Дельцы зарабатывали до 100 тыс. грн в месяц 02

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению махинации проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила в Черкассах схему изготовления фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Дельцы зарабатывали до 100 тыс. грн в месяц 03
Фото: сайт СБУ

карантин (16729) подделка (437) СБУ (19855) Черкассы (834) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чому фальшиві, більшість часу вони справжні.
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15.06.2021 10:58 Ответить
Это примерно 250-300 справок в месяц. Какую-то шушеру накрыли...
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15.06.2021 10:58 Ответить
Какое обширное поле деятельности открывается когда придумывают новый вирус! Зачем игратся в кибервымогателей если есть такие возможности в материальном мире?
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15.06.2021 11:16 Ответить
Кто то думает, что не будет фальшивых кавид-паспортов?
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15.06.2021 11:38 Ответить
Этот вид бизнеса " просто обязан был появиться".. Ни чего нет удивительного - спрос рождает предложение. Особенно в нашей погрязшей в подобных делах стране фальсификата, подлога, липы, обмана и договорняков. ( не зависимо от названия правящей партии и ФИО главы государства).
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15.06.2021 12:30 Ответить
фсбу занимется всем,кроме безопасности Украины...
левые справки млядь.
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15.06.2021 13:29 Ответить
 
 