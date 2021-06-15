Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому
Олигархи в Украине пытались влиять сразу не все сферы жизни страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ.
"Они пытались влиять сразу на все: на принятие важных решений, как в ВР, относительно назначения министров, руководителей госпредприятий, во всех направлениях, всех секторах экономики. Они решали что и кому смотреть сегодня по телевидению, кто и по каким тарифам должен платить. Отныне будет по-другому. Все ,что мы хотим, - понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины. Неважно, ты маленький предприниматель или магнат - равные правила для всех", - отметил глава государства.
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ваше "по другому" называется "мы будем теперь указывать как надо"
хов расисе за слив крыма и заглатывание дыры и вова останется один одинёшешек на верши
не олимпа...... 73% можете уже кланяться бить челом и писать иконы.
Конец демократии уже наступил! Хотя какая разница лишь бы не Порошенко!
новомузеленому.
От негодяй
" Да, Коломойский без преувеличения создал Зеленского-политика. На протяжении последних одиннадцати лет именно благодаря телеканалу "1+1" "Квартал 95" и его руководитель - нынешний президент Украины - стали самыми узнаваемыми и успешными в стране артистами."
Яке це щастя , коли людині достатньо смартфон ,бездротові вуха ,безлімітний інтернет ну і може ще павербанк .