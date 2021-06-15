Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому

Олигархи в Украине пытались влиять сразу не все сферы жизни страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ.

"Они пытались влиять сразу на все: на принятие важных решений, как в ВР, относительно назначения министров, руководителей госпредприятий, во всех направлениях, всех секторах экономики. Они решали что и кому смотреть сегодня по телевидению, кто и по каким тарифам должен платить. Отныне будет по-другому. Все ,что мы хотим, - понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины. Неважно, ты маленький предприниматель или магнат - равные правила для всех", - отметил глава государства.

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