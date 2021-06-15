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Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому

Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому

Олигархи в Украине пытались влиять сразу не все сферы жизни страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ.

"Они пытались влиять сразу на все: на принятие важных решений, как в ВР, относительно назначения министров, руководителей госпредприятий, во всех направлениях, всех секторах экономики. Они решали что и кому смотреть сегодня по телевидению, кто и по каким тарифам должен платить. Отныне будет по-другому. Все ,что мы хотим, - понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины. Неважно, ты маленький предприниматель или магнат - равные правила для всех", - отметил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) олигарх (1027) телевидение (897)


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Топ комментарии
+30
бред сивой кобылы
ваше "по другому" называется "мы будем теперь указывать как надо"
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15.06.2021 11:06
+22
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 4789
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15.06.2021 11:06
+13
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 1395
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15.06.2021 11:09
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Правила форума Совет форумчан
бред сивой кобылы
ваше "по другому" называется "мы будем теперь указывать как надо"
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15.06.2021 11:06 Ответить
прям интересно посмотреть, как это у него получится. а хотеть - не вредно.
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15.06.2021 11:11 Ответить
"Скоти" будуть на всіх каналах. Замість гімну.
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15.06.2021 11:13 Ответить
Будем папики смотреть
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15.06.2021 11:46 Ответить
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 4789
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15.06.2021 11:06 Ответить
Ну частково не збрехав
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15.06.2021 11:18 Ответить
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 1395
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15.06.2021 11:09 Ответить
Да. Отныне будет по-другому. Телевидение кочует в интернет и растворяется там в стриминговых сервисах.
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15.06.2021 11:09 Ответить
Да, но основа лохтората сидят у подьездов и ждет сериалов на Г+Г там скотов, 95портала и пр. лабуди.
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15.06.2021 11:13 Ответить
Ну вот Г+Г, как и любые другие телеканалы, медленно, но уверенно теряют аудиторию. Поколения сменяют друг друга, и молодёжь, которая ТВ практически не интересуется, вытесняет поколение тв-манов.
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15.06.2021 17:21 Ответить
Так значит это олигархи решили закрыть три канала?
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15.06.2021 11:10 Ответить
А ты так скучаешь по медведчуковским помойкам?
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15.06.2021 11:19 Ответить
Не палися, олигарх хренов из ОП!
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15.06.2021 11:48 Ответить
Вот тут реально насмешил круче, чем в ВК.
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15.06.2021 11:10 Ответить
Тепер буде по другому - рєшалою буде ЗЄля і він буде вирішувати що дивитися не лише в зомбоящику, а і в ютубі.
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15.06.2021 11:10 Ответить
Дорешались . Особенно с телевизором !
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15.06.2021 11:10 Ответить
папередники за это хотябы тихо молчали..... дело в том шо вова спокойно сольёт всех олигар-
хов расисе за слив крыма и заглатывание дыры и вова останется один одинёшешек на верши
не олимпа...... 73% можете уже кланяться бить челом и писать иконы.
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15.06.2021 11:11 Ответить
и кто же теперь решать будет ?
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15.06.2021 11:12 Ответить
Як завжди, Порошенко. 🤢
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15.06.2021 11:14 Ответить
Олигархи проклятые, не давали бубочке играть писюном на пианине. И шоб по телевизору. А он абижался и плакал.
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15.06.2021 11:13 Ответить
Я Найвеличнейший отбираю все каналы и буду вещать что захочу!
Конец демократии уже наступил! Хотя какая разница лишь бы не Порошенко!
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15.06.2021 11:13 Ответить
Так может надо с Порошенко спросить как он так доуправлялся что народ предпочел клоуна, лишь бы не терпеть его еще 5 лет. Кстати, так же было и в Грузии с Саакашвили. Он так достал круглосуточным навязыванием своей рожи и иканием по тв что выбрали ватников.
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15.06.2021 11:23 Ответить
а что народу надоело конкретно?
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15.06.2021 11:27 Ответить
І вам насрав Порошенко?
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15.06.2021 11:51 Ответить
" Они решали, что и кому смотреть сегодня по телевидению, Отныне будет по-другому." - допустим . осталось только понять кто же теперь будет решать что и кому смотреть сегодня по телевидению ?
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15.06.2021 11:14 Ответить
І гордо так ножкою тупць, тупць...
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15.06.2021 11:14 Ответить
Так що про намагання протягти подвійне громадянство, пісюн?
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15.06.2021 11:14 Ответить
Кстати, олигархи на сходке решили, что шут каломойши должен стать президентом страны. И теперь этот шут гороховый подтверждает, что сходка была и олигархи таки назначили его управлять страной.
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15.06.2021 11:15 Ответить
теперь будет все как я сказал!- прада игорь валєр*євіч????
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15.06.2021 11:16 Ответить
Жити по новому зеленому.
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15.06.2021 11:17 Ответить
Сказала лялька Коломойського. обрана за допомогою тупого серіалу.
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15.06.2021 11:17 Ответить
один олигарх так вообще зелю показал вместо новогоднего обращения

От негодяй
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15.06.2021 11:18 Ответить
****, до слез
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15.06.2021 11:21 Ответить
Слушал недавно Петю, он жестко осудил олигархов, так почему Вове нельзя? Наш президент на верном пути, кого то бесит, ну и шо?
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15.06.2021 11:22 Ответить
Ойц. Вава боїться конкуренції? Чи планує кацапське та квартальне лайно по всім каналам крутити 24 на 7?

" Да, Коломойский без преувеличения создал Зеленского-политика. На протяжении последних одиннадцати лет именно благодаря телеканалу "1+1" "Квартал 95" и его руководитель - нынешний президент Украины - стали самыми узнаваемыми и успешными в стране артистами."
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15.06.2021 11:26 Ответить
Пинчук-это главная уродина в стране, вот когда эту гниду посадят на кол, я выпью за здоровье Шмаркли!
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15.06.2021 11:36 Ответить
Это правильно. Давно вожди и прочие властолюбцы поняли что читать, потом слушать и смотреть надо правильное.....За не правильное надо сажать и расстреливать ! Вот и до вовки дошло ,что ежели зритель не смотрит 95 квартал ,то он НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ !
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15.06.2021 11:38 Ответить
Не знаю, чи можна дегенерата-українофоба назвати "нєправільним зрітєлєм"...
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15.06.2021 11:44 Ответить
зе хочет чтобы было как на роисии..там тоже закрывали нтв гусинского и получили скобееву с соловьевым
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15.06.2021 11:49 Ответить
ИЗ КЛАССИКИ " Шаг вперед , два шага назад" Владимир (ульянов- ленин) Зеленский.
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15.06.2021 12:37 Ответить
Одна "бородатая бабушка" молвила просебя: "уж больно ты грозен, как я погляжу".
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15.06.2021 12:52 Ответить
Ну не знаю. Для мене нічого не зміниться . Викинув телевізор 8 років тому . Ну не можу я дивитися відверте лайно українською , а тим більше псячою російською .
Яке це щастя , коли людині достатньо смартфон ,бездротові вуха ,безлімітний інтернет ну і може ще павербанк .
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15.06.2021 13:53 Ответить
Четыре медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с провайдером "Ланет" договоры за то, что он отказался выполнять их требования. Антимонопольный комитет отказался проводить расследование данного случая.Вот и вся деолигархизация от Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3271712 Это к тому, что "олигархи решали что и кому смотреть сегодня по телевидению"
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16.06.2021 15:02 Ответить
 
 