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Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех

Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех

"Все чиновники, а особенно депутаты , если забудут, кто является их работодателям - все это народ Украины, и именно им, а не отдельным фамилиям они должны служить и защищать их интересы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов.", информирует Цензор.НЕТ.

"Я сделал первый шаг, чтобы демонтировать влияние олигархов на нашу жизнь, на нашу политику, на будущее Украинского государства. Это - закон об олигархах. Это только начало, но это фундамент для нормативно-правовой базы, которая поставит на место защиту интересов Украины и налогоплательщиков. Лично я и все наше общество ждет быстрых и понятных законодательных инициатив, которые внедрят эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы" - отметил Зеленский.

"Все чиновники, а особенно депутаты , если забудут, кто является их работодателям - все это народ Украины, и именно ему, а не отдельным фамилиям они должны служить и защищать его интересы", - заявил президент.

"В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+16
Судя по тому какого имбецила они привели к власти, то таки да - обречены.
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15.06.2021 11:20
+10
Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 252
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15.06.2021 11:20
+10
Це він кому бреше? Собі, чи 20%?
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15.06.2021 11:20
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Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 252
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15.06.2021 11:20 Ответить
помнится, бесноватый вовка-шут осенью 2019 года заявил так же:
- мы обречены на успех в росте экономики на 40%(с)зеленский..
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15.06.2021 13:07 Ответить
Судя по тому какого имбецила они привели к власти, то таки да - обречены.
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15.06.2021 11:20 Ответить
Це він кому бреше? Собі, чи 20%?
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15.06.2021 11:20 Ответить
Та да


Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 1976
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15.06.2021 11:28 Ответить
Что то Зеленского с самого утра слишком много, наверное презентует очередной зашквар (а-ля новый закон "о борьбе с "олигархами"")
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15.06.2021 11:22 Ответить
..ми приречені... (с.). А от то дійсно правда...
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15.06.2021 11:23 Ответить
Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 9877

...
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15.06.2021 11:24 Ответить
Жопулизм для лохтората....Как и посадка миллиарда деревьев....Бред . Чем они там злоупотребляют?
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15.06.2021 11:24 Ответить
Его папа "прохфессор" математике забыл обучить. Да и кокс видно забористый.
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15.06.2021 11:29 Ответить
свеженький подвезли
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15.06.2021 11:31 Ответить
Агов балаболи...Давайте так...Кожного хто запропонує інший спосіб убрати алігархів від політики.. без тупих крайностів буддемо вважати чесною людиною просто маючу інший варінт вирішиннгя проблеми..Інши пиз..оболи будуть вважаться продажними троляками ???
Давайте пиз..оболи пропонуйте))) Явпевнений що жодна троляцька падла і поняття не має як що робити..зате ротярою гівно харкать кожен мастачок Як це ще великого імогучого шоколадного підара ще не приплели тут ??
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15.06.2021 12:54 Ответить
нащо прибирати олігархів з політики?
А чи не краще цивілізованими законами та їх виконанням з них зробити просто бізнесменів?
Але... ага, ти ж дебіл, в тебе вже готове клеймо, яким хочеш таврувати своїх політичних опонентів...
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15.06.2021 15:27 Ответить
такі бравурності, заяви...вибори на носі хіба
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15.06.2021 11:24 Ответить
Этот поц за сегодня выдал столько перлов что уже скоро стошнит!
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15.06.2021 11:26 Ответить
точно по пути путина пройти хочет.
А между прочим все демократические государства построены в результате буржуазных революций.

А кто такие буржуа? Крупные землевладельцы и промышленники - олигархи.

А кухарки построили пока только СССР и КНДР
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15.06.2021 11:29 Ответить
Потомки Шариковых и Швондеров у власти

Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 5470
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15.06.2021 11:31 Ответить
ах да, забыл. Еще один художник нарисовал фашистскую германию
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15.06.2021 11:32 Ответить
А таксист любимчик люмпена докерувался до голода в Венесуэле .
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15.06.2021 11:37 Ответить
Безперечно, Вава! 😊 Тільки цей успіх - це усунення від влади ставленика олігархії, тобто тебе. 😊
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15.06.2021 11:29 Ответить
отдал Бени, всё что он просил. Вот же гнида зелёная
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15.06.2021 11:33 Ответить
В вопросах зедеолигархизации мы обречены
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15.06.2021 11:40 Ответить
Это что же получаеться, что Порошенко самый безобидный олигарх!
Объясняю: Рошенки (конфеты от Рошен) не заложены в бюджете и платежки по ним не приходят ! А вот за свет за газ ,хочешь не хочешь плати! Я не говорю уже о топливе,цена которого в каждом купленном в магазине продукте.А конфеты от Рошен хочешь покупай ,не хочешь не покупай,да и налоги все в бюджет!
Под вином борьбы с алигархами ведеться борьба за второй срок и против демократии за тоталитаризм.
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15.06.2021 11:41 Ответить
Судячи з того, як активно ЗЕленого ублюдка піарять, нас чекають дострокові вибори. Швидше всього - наприкінці літа. Бо коли восени ЗЕбидлу прийдуть нові платіжки, з НОВИМИ цінами на опалення та газ - шансів переобратися у ЗЕленої падалі вже не буде...
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15.06.2021 11:42 Ответить
Наступні вибори через три роки...)))радій))
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15.06.2021 12:40 Ответить
ЗЕбіляка, ти читати чи думати не вмієш?...А власне, оскільки ти ЗЕбіл, то перше не виключає друге
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15.06.2021 12:47 Ответить
Ще раз напоминаю Наступні вибори через три роки)) радій )))
Ну давай що далі насереш язичком???
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15.06.2021 12:53 Ответить
пустозвон
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15.06.2021 11:49 Ответить
***** копіює. Той теж з ;олігархами; боровся.
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15.06.2021 11:57 Ответить
Привык же пародировать, куда там до копии.
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15.06.2021 12:58 Ответить
Опять накурились в ОП.....
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15.06.2021 12:00 Ответить
Агов балаболи...Давайте так...Кожного хто запропонує інший спосіб убрати алігархів від політики.. без тупих крайностів буддемо вважати чесною людиною просто маючу інший варінт вирішиннгя проблеми..Інши пиз..оболи будуть вважаться продажними троляками ???
Давайте пиз..оболи пропонуйте))) Явпевнений що жодна троляцька падла і поняття не має як що робити..зате ротярою гівно харкать кожен мастачок Як це ще великого імогучого шоколадного підара ще не приплели тут ??
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15.06.2021 12:13 Ответить
Последние три слова лишние !Методы не те!
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15.06.2021 13:13 Ответить
ЧТО обречены ---ТАК ЭТО ТОЧНО !!!
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15.06.2021 13:50 Ответить
Звучит красиво, но после него об инвестициях в украинскую экономику не может быть и речи. В экономике, как и в медицине -главное не навредить, но этого Зеленский не хочет знать.
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15.06.2021 14:27 Ответить
 
 