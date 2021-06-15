Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех

"Все чиновники, а особенно депутаты , если забудут, кто является их работодателям - все это народ Украины, и именно им, а не отдельным фамилиям они должны служить и защищать их интересы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов.", информирует Цензор.НЕТ.

"Я сделал первый шаг, чтобы демонтировать влияние олигархов на нашу жизнь, на нашу политику, на будущее Украинского государства. Это - закон об олигархах. Это только начало, но это фундамент для нормативно-правовой базы, которая поставит на место защиту интересов Украины и налогоплательщиков. Лично я и все наше общество ждет быстрых и понятных законодательных инициатив, которые внедрят эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы" - отметил Зеленский.

"Все чиновники, а особенно депутаты , если забудут, кто является их работодателям - все это народ Украины, и именно ему, а не отдельным фамилиям они должны служить и защищать его интересы", - заявил президент.

"В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех", - добавил глава государства.

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