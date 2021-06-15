Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех
"Все чиновники, а особенно депутаты , если забудут, кто является их работодателям - все это народ Украины, и именно им, а не отдельным фамилиям они должны служить и защищать их интересы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов.", информирует Цензор.НЕТ.
"Я сделал первый шаг, чтобы демонтировать влияние олигархов на нашу жизнь, на нашу политику, на будущее Украинского государства. Это - закон об олигархах. Это только начало, но это фундамент для нормативно-правовой базы, которая поставит на место защиту интересов Украины и налогоплательщиков. Лично я и все наше общество ждет быстрых и понятных законодательных инициатив, которые внедрят эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы" - отметил Зеленский.
"Все чиновники, а особенно депутаты , если забудут, кто является их работодателям - все это народ Украины, и именно ему, а не отдельным фамилиям они должны служить и защищать его интересы", - заявил президент.
"В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- мы обречены на успех в росте экономики на 40%(с)зеленский..
...
Давайте пиз..оболи пропонуйте))) Явпевнений що жодна троляцька падла і поняття не має як що робити..зате ротярою гівно харкать кожен мастачок Як це ще великого імогучого шоколадного підара ще не приплели тут ??
А чи не краще цивілізованими законами та їх виконанням з них зробити просто бізнесменів?
Але... ага, ти ж дебіл, в тебе вже готове клеймо, яким хочеш таврувати своїх політичних опонентів...
А между прочим все демократические государства построены в результате буржуазных революций.
А кто такие буржуа? Крупные землевладельцы и промышленники - олигархи.
А кухарки построили пока только СССР и КНДР
Объясняю: Рошенки (конфеты от Рошен) не заложены в бюджете и платежки по ним не приходят ! А вот за свет за газ ,хочешь не хочешь плати! Я не говорю уже о топливе,цена которого в каждом купленном в магазине продукте.А конфеты от Рошен хочешь покупай ,не хочешь не покупай,да и налоги все в бюджет!
Под вином борьбы с алигархами ведеться борьба за второй срок и против демократии за тоталитаризм.
Ну давай що далі насереш язичком???
Давайте пиз..оболи пропонуйте))) Явпевнений що жодна троляцька падла і поняття не має як що робити..зате ротярою гівно харкать кожен мастачок Як це ще великого імогучого шоколадного підара ще не приплели тут ??