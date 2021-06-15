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"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется, что в 2022 году НАТО предоставит Украине План действий по членству (ПДЧ).

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если не знать контекста, то вчерашняя декларация саммита НАТО в части Украины выглядит как ничего особенного - союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года. 

Однако оценка декларации меняется из ничего особенного на нечто особенное, если учесть три элемента контекста:

1. Еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации. Это правда, что мы ее буквально выгрызли в момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей.

2. До вчерашнего дня декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах. Ни в одной из них союзники ПДЧ для Украины не вспоминали. Могли, но не вспоминали. Хотя в это время Украина воевала и заслуживала такую ​​поддержку.

3. Вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст - это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзников и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что если учесть контекст, это очень хорошая для Украины декларация: "Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о ПДЧ для Украины: Некоторые страны не хотят отправлять такой сигнал России

Министр добавил, что для получения ПДЧ Украина уже осуществила достаточно реформ.

"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - написал глава МИД.

"Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и атлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - резюмировал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет

Когда нам говорят давайте еще больше реформ, то у меня один вопрос: Сколько еще? - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году 01

НАТО (9963) ПДЧ (137) членство в НАТО (1506) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+21
Кулеба, розкажи про реформи останніх двох років?
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15.06.2021 11:28
+19
Сплошное нытье. Вы даже армию не можете нормально накормить..о каком НАТО речь..
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15.06.2021 11:29
+15
А словосочетание "результаты реформ" Кулеба не слышал? Свои дишманские манипуляции пусть для своей зеленой братии оставит. Нам в уши сцать не надо!
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15.06.2021 11:31
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"Яких тобі ще реформ не вистачає?!"(с)
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15.06.2021 11:27 Ответить
"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году - Цензор.НЕТ 5613
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15.06.2021 11:33 Ответить
Зелені кловуни ніфіга не отримають."Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году - Цензор.НЕТ 2344
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15.06.2021 11:28 Ответить
Кулеба, розкажи про реформи останніх двох років?
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15.06.2021 11:28 Ответить
Хм. Напевно справжніх реформ, а не пліснявої показухи.
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15.06.2021 11:29 Ответить
Сплошное нытье. Вы даже армию не можете нормально накормить..о каком НАТО речь..
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15.06.2021 11:29 Ответить
ты с луны упал?
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15.06.2021 12:56 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 Как США накажут Зеленского за коррупцию
Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.

https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.
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15.06.2021 11:31 Ответить
А словосочетание "результаты реформ" Кулеба не слышал? Свои дишманские манипуляции пусть для своей зеленой братии оставит. Нам в уши сцать не надо!
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15.06.2021 11:31 Ответить
ну так покажи как надо государство поднимать, диванный критик
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15.06.2021 12:55 Ответить
Ты уж как-то определись: я - диванный критик или Министр иностранных дел Украины. Каких действий ты ожидаешь от "диванного критика"? Могу, например, сказать что у тебя набор слов - запор мысли.
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15.06.2021 13:02 Ответить
А вы что -- всё необходимое уже сделали? Или только объявили об их начале?
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15.06.2021 11:32 Ответить
а что ты сделал в этой жизни, кроме истерик в комментах?
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15.06.2021 12:54 Ответить
Петр Алексеич, перелогинтесь. Про собачью будку мы помним...
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15.06.2021 13:30 Ответить
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15.06.2021 15:23 Ответить
Козлячая ЗЕко ***** на все лады костерила реформы, после выборов преЗЕдента и ВР их полностью похерила и теперь делает удивленную рожу - "какие реформы"???
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15.06.2021 11:33 Ответить
Байден чітко відповів " Подолаєте корупцію - приходіть " Що ще незрозуміло ? Пене Кулеба , на відміну від свого сонцеликого шефа , Ви мабуть ходили вчитися до університету ? Чи може також були там паяцом , коли задаєте такі питання ?
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15.06.2021 11:35 Ответить
думаю реформи не за горами, щей темп буде шальоним! після візиту Зе до байдена пердаки горітимуть в Зе команди знатно. тим паче папочки на вову і ко є
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15.06.2021 11:35 Ответить
"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году - Цензор.НЕТ 1735

...
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15.06.2021 11:36 Ответить
У ЗЕдибилов свое понятие о реформах.
Коломойский и Ахметов разбагатели,все реформы окончены.
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15.06.2021 11:36 Ответить
как-будто у пороходебилов по-другому )
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15.06.2021 12:54 Ответить
Исполнительная власть не работает вообще, возглавляет преступность скорее, судебная насквозь коррумпированная, работает в связке с преступностью из исполнительной власти, законодательная только и занимается, что собственным обогащением вместе с другими ветвями ? Действительно, какие реформы ещё нужны ...
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15.06.2021 11:36 Ответить
"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?"
А у меня вопрос к Кулебе: кто так говорил и касалось ли это именно получения ПДЧ?
Никто никогда не говорил, что мол сделайте еще реформ и мы дадим вам ПДЧ!
ПДЧ дают при наличии заявки на членство и согласии всех участников! А есть у нас согласие например той же Венгрии?! Венгрия от нас тоже реформ требует?
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15.06.2021 11:36 Ответить
Ой пан, на твоем веку много произойдет реформ, так что, НЕ СПЕШИ. Рассчитывать нужно, зарплату за что то нужно же платить, так что, РАБОТАЙТЕ, а там, как Бог решит.
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15.06.2021 11:37 Ответить
Какіх вам реформ єщё нє хватаєт?
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15.06.2021 11:37 Ответить
Кулебі під його постом у фейсбуку написали багато цікавого і правильного про їхні з Зєлєю "реформи".
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15.06.2021 11:39 Ответить
"Коли нам говорять "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?" - Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році - Цензор.НЕТ 343
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15.06.2021 11:40 Ответить
"Коли нам говорять "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?" - Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році - Цензор.НЕТ 3688
- Реформы говоришь. Ну-ну.......
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15.06.2021 11:43 Ответить
То проводьте реформи ,, заберіть у НАТО всі аргументи того , щоб відмовяти у наданні ПДЧ . Скажете їм - ми рефорували країну , як того вимагають ваші правила , тепер вже ніщо не заважає . І аж тоді , якщо вони знову відмовлять , у вас буде повне право їх у чомусь звинувачувати . !
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15.06.2021 11:46 Ответить
У точку. Ті хто хоче робити шукає шляхи, хто не хоче шукає виправдань.
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15.06.2021 12:32 Ответить
Тупоголовым в голову не приходит, что не количество реформ главное, а их работа, а то реформ много , а толку от них мало
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15.06.2021 11:47 Ответить
Схоже на виправдання після того як обгидився і шукає папірець аби підтертися. Але ж душок гівняний залишився). Так пане Кулебо?
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15.06.2021 11:50 Ответить
Кулеба - сказочник ещё тот!Вам открытым текстом говорят - прекратите коррупцию,но это не ваш метод!
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15.06.2021 11:52 Ответить
песня агонь просто ! На тему Байдена

https://muzparty.net/14327-pesnya-tyk-dyk-tyg-dyk-shabaman-bajden-bajden-bajden-tik-tok.html
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15.06.2021 11:54 Ответить
Ще один, клоунам себе виставляє...Був кращої думки.
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15.06.2021 11:54 Ответить
Скулеба...
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15.06.2021 11:58 Ответить
Я вважав Кулебу розумнішим.
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15.06.2021 12:23 Ответить
И какие реформы, с положительным эффектом для украинцев, проведены?
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15.06.2021 12:29 Ответить
Включенный в список рассмотрения ВР Украины (постанова 1164-IX от 01.06.2021) рассмотрение вопроса о ликвидации ОАСК (проект №5369 от 13.04.2021) саботируется на уровне парламентской фракции "Слуги народа" по прямому указанию Ермака. Дело в том, что с результате сложившейся ситуации с проведением конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где эксперты отвели по причинам доброчесности кандидатуры поданные из ОПУ, ОАСК планируется использовать для судебного решения данного вопроса.
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15.06.2021 12:37 Ответить
Кулеба вообще не от мира сего.У нас коррупция почти 100%,экономика на нуле,медицины просто нет,армия на одних только волонтерах на 8-й год войны,нищета.Зато у руля кацапы,которые в нищей стране живут так,как не снилось ни в каких сладких снах американским миллиардерам,такчки публично за 3 ляма покупаются,олигархи многократно увеличили свои активы на фоне нищеты населения.Прямо идеальное общество,образец страны НАТО,и вправду,какие еще надо реформы,да,Кулеба?
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15.06.2021 12:42 Ответить
А ты не воруй. Вот и вся реформа. Одна, зато какая
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15.06.2021 14:03 Ответить
столько, сколько нужно, Кулеба, что не понять?
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15.06.2021 14:17 Ответить
Дядя Кулеба-ты дурак?...
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15.06.2021 14:49 Ответить
Ну да, сколько ещё надо повторить "Халва", чтобы стало сладко во рту ?
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15.06.2021 15:35 Ответить
Кто-то это Кулеба, воспринимает, как нормальное?
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15.06.2021 16:23 Ответить
Кулеба, не прикидайся шлангом. Де судова реформа? Де боротьба з корупцією?
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15.06.2021 23:24 Ответить
Та хоча б одну реформу за 7 років, але щоб закінчену.
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17.06.2021 12:32 Ответить
 
 