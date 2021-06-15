"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется, что в 2022 году НАТО предоставит Украине План действий по членству (ПДЧ).

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если не знать контекста, то вчерашняя декларация саммита НАТО в части Украины выглядит как ничего особенного - союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года.

Однако оценка декларации меняется из ничего особенного на нечто особенное, если учесть три элемента контекста:

1. Еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации. Это правда, что мы ее буквально выгрызли в момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей.

2. До вчерашнего дня декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах. Ни в одной из них союзники ПДЧ для Украины не вспоминали. Могли, но не вспоминали. Хотя в это время Украина воевала и заслуживала такую ​​поддержку.

3. Вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст - это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзников и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что если учесть контекст, это очень хорошая для Украины декларация: "Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о ПДЧ для Украины: Некоторые страны не хотят отправлять такой сигнал России

Министр добавил, что для получения ПДЧ Украина уже осуществила достаточно реформ.

"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - написал глава МИД.

"Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и атлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - резюмировал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет