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Рада одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов

Рада одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов

Верховная Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс относительно стимулирования детенизации доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты 252 голосами поддержали за основу Проект Закона О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет.

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Также решили сократить вполовину сроки подготовки ко второму чтению.

За такое решение 230 парламентариев.

Автор: 

ВР (29228) налоги (3238) Налоговый кодекс (1342)


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...внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет. - цитата

физлицами ))) а госслужащими? не?
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15.06.2021 11:31 Ответить
А вдруг он уволился или в процессе перехода с места на место и окажется в пролете легализации награбленного? И Беня в пролете? Конечно нет именно поэтому и физлиц.
Кроме того налог о котором речь называется НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и для простых смердов составляет 18%.
А для хозяев жизни слуг народа,он будет от 2,5 до 6% в зависимости от награбленного
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15.06.2021 11:48 Ответить
А вот в Словакии нет декларирования доходов для физических лиц и бизнесменов
Почему украинская власть копирует законы с богатых стран , где зарплаты по 3000 евро , а не копирует законы стран восточной Европы , где зарплаты по 1000 евро ???
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15.06.2021 12:10 Ответить
И тем более уплата елиноразового сбора вообще идиоты придумали
ЕСЛИ КУРИЦУ ОБОДРАТЬ - она перестаёт нести яйца
Рада схвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів - Цензор.НЕТ 5488
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15.06.2021 12:11 Ответить
Это закон о грабеже народа Украины! О каких инвестициях в экономику после этого может идти речь?
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15.06.2021 14:21 Ответить
 
 