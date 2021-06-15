Рада одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов
Верховная Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс относительно стимулирования детенизации доходов.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, народные депутаты 252 голосами поддержали за основу Проект Закона О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет.
Также решили сократить вполовину сроки подготовки ко второму чтению.
За такое решение 230 парламентариев.
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физлицами ))) а госслужащими? не?
Кроме того налог о котором речь называется НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и для простых смердов составляет 18%.
А для
хозяев жизнислуг народа,он будет от 2,5 до 6% в зависимости от награбленного
Почему украинская власть копирует законы с богатых стран , где зарплаты по 3000 евро , а не копирует законы стран восточной Европы , где зарплаты по 1000 евро ???
ЕСЛИ КУРИЦУ ОБОДРАТЬ - она перестаёт нести яйца