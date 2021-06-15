Рада одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов

Верховная Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс относительно стимулирования детенизации доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты 252 голосами поддержали за основу Проект Закона О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет.

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Также решили сократить вполовину сроки подготовки ко второму чтению.

За такое решение 230 парламентариев.