Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью "Військсервіс Волонтер", - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ
Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет Министров разобраться и доложить ему о ситуации с питанием в армии и деятельностью компании "Військсервіс Волонтер" и Минобороны.
Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
"О сделке МО и питании знает и Владимир Зеленский и Офис. Теперь уже официально. Очередная часть эпопеи с поставкой испорченных продуктов нашей армии фирмой-монополистом "Військсервіс-волонтер". После слабой реакции Министерства обороны Украины на проблему, мной в соавторстве с девятью другими депутатами был направлен запрос к президенту, в котором мы представили доказательства фактов осуществления недобросовестной конкуренции со стороны "Волонтера", поставки им испорченной продукции, которую отказываются принимать воинские части и содействия Министерства обороны укреплению монопольного положения фирмы, в частности, путем заключения "Волонтером" с Минобороны дополнительных соглашений, по которым с монополиста снимается вся ответственность. Президент направил письмо на Кабмин с просьбой проработать указанный вопрос и сообщить его о результате", - рассказала нардеп.
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Афериствич взагалі заявив, що нормальні люди не мають заморочуватись, що вони їдять.
Сам-то морду наїдає явне не перловкою на воді.
РНБО значит занимается ворами в законе и прочей хренью, Зеленский занимается дорогами, а проблемами с питанием ВСУ занимается Шмыгаль?
***, я в каком то зазеркалье или в чьем то шизоидном мозгу!!!
И заметьте, ни слова от наших знаменитых борцунов про "бедных мальчиков" и "кровавого барыгу". Молчат гниды, словно языки в жопу позасовывали.
https://bessarabiainform.com/2018/10/pishhevoe-dovolstvie-po-novomu-*******-vms-ukrainy-v-odesskoj-oblasti-kormyat-po-katalogam/ "27.10.2018 https://bessarabiainform.com/author/alenab/ Алена Абрамович https://bessarabiainform.com/2018/10/pishhevoe-dovolstvie-po-novomu-*******-vms-ukrainy-v-odesskoj-oblasti-kormyat-po-katalogam/#respond 13 комментариев https://bessarabiainform.com/tag/vms-ukrainy/ ВМС Украины , https://bessarabiainform.com/tag/vmsu/ ВМСУ , https://bessarabiainform.com/tag/pitanie/ питание , https://bessarabiainform.com/tag/tsentr-obespecheniya/ центр обеспечения
Центр оперативного (боевого) обеспечения Военно-морских сил (ВМС) Украины, расположенный в Одесском регионе, военные части морской пехоты и артиллерии, а также военно-морские учебные заведения перешли на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС."
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк, і ось вам докази того, що клоуни - не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині)) В червні)
Mason Lemberg
И страшнее всего, что сами бойцы молчат об этом или сразу включают заднюю, когда появляется резонанс. Люди везде одинаковые и среди них есть процент тех, кто может и будет красть при возможности. Если не будет системы ограничений и контроля. Это и в Америке так и в Германии.
Проблема, которая вылезла - сейчас в другом. При Полтораке и Муженко за такой завтрак назначалось расследование и доганы получали все по цепочке от начпрода до комбрига и командующего ОК. То есть, включался механизм сдерживания.
А вот при Таране и Хомчаке армия отреагировала "опровержением" с фотографиями, где на подносе с обедом военнослужащего лежит кусок порционной дыни. В июне.
Дыни и арбузы сейчас привозные. Не может сейчас дыня попасть на стол в солдатскую столовую.
Фотография, в лучшем случае, прошлого года. Ну, может конечно, если Хомчак и Таран приедут туда побухать и им накроют поляну, в лучших традициях. Но по сути этой фейковой фотографией, включилась система поощрений. Четкий сигнал - "Кради, не сцы, мы отмажем".
Это стиль управления нынешнего руководства армии.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3600223.html Р.Доник
Як бачите, ви праві та динькою частували у кінці вересня 2020 року...
вы знаете что например в норвежской армии есть фитнес-тренеры? Думаю, у нас бы ржали от самой мысли что в армии могут быть такие должности - спецы по тому, как питаться и как и что качать в спортзале. Какой там выбор питания? какие еще спортзалы, вы чо?!
вот вам фото.Согласитесь, такая прекрасная физическая форма только украсила бы наших солдат.
завидую..
Проблеме уже не один месяц..... Везде освещена.....
А тут на тебе.....