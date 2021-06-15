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Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью "Військсервіс Волонтер", - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет Министров разобраться и доложить ему о ситуации с питанием в армии и деятельностью компании "Військсервіс Волонтер" и Минобороны.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"О сделке МО и питании знает и Владимир Зеленский и Офис. Теперь уже официально. Очередная часть эпопеи с поставкой испорченных продуктов нашей армии фирмой-монополистом "Військсервіс-волонтер". После слабой реакции Министерства обороны Украины на проблему, мной в соавторстве с девятью другими депутатами был направлен запрос к президенту, в котором мы представили доказательства фактов осуществления недобросовестной конкуренции со стороны "Волонтера", поставки им испорченной продукции, которую отказываются принимать воинские части и содействия Министерства обороны укреплению монопольного положения фирмы, в частности, путем заключения "Волонтером" с Минобороны дополнительных соглашений, по которым с монополиста снимается вся ответственность. Президент направил письмо на Кабмин с просьбой проработать указанный вопрос и сообщить его о результате", - рассказала нардеп.

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Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью Військсервіс Волонтер, - нардеп Голоса Бобровская 01
Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью Військсервіс Волонтер, - нардеп Голоса Бобровская 02

Автор: 

ВР (29228) Зеленский Владимир (20234) Минобороны (9288) еда (352) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+18
Для того, щоб показати, що злодії-клоуни годують армію як слід, керівництву частини наказали написати пост-спростування, прикріпивши фотодокази "крутого" харчування.
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк, і ось вам докази того, що клоуни - не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині)) В червні)
Mason Lemberg

Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 3084
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15.06.2021 11:58
+15
Отакої ... Всі подоляковські кричать, що дуже добре годують воїнів ВСУ.
Афериствич взагалі заявив, що нормальні люди не мають заморочуватись, що вони їдять.
Сам-то морду наїдає явне не перловкою на воді.
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15.06.2021 11:46
+11
Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью "Військсервіс Волонтер", - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 7559
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15.06.2021 11:54
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Правила форума Совет форумчан
Отакої ... Всі подоляковські кричать, що дуже добре годують воїнів ВСУ.
Афериствич взагалі заявив, що нормальні люди не мають заморочуватись, що вони їдять.
Сам-то морду наїдає явне не перловкою на воді.
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15.06.2021 11:46 Ответить
Бубочка, вообще одними порошками питается и не жалуется
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15.06.2021 11:55 Ответить
Пінг - понг.
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15.06.2021 11:47 Ответить
А що то вже не "маячня порохоботів"?))))
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15.06.2021 11:48 Ответить
А при чем тут Шмыгаль?
РНБО значит занимается ворами в законе и прочей хренью, Зеленский занимается дорогами, а проблемами с питанием ВСУ занимается Шмыгаль?
***, я в каком то зазеркалье или в чьем то шизоидном мозгу!!!
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15.06.2021 11:53 Ответить
Приоритеты, однако.

И заметьте, ни слова от наших знаменитых борцунов про "бедных мальчиков" и "кровавого барыгу". Молчат гниды, словно языки в жопу позасовывали.
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15.06.2021 12:00 Ответить
Хоть бы Лушпайка из камеры что-то хрюкнул, так - нет, молчит зараза, смотрит куда ветер повеет.
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15.06.2021 12:03 Ответить
Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью "Військсервіс Волонтер", - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 7559
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15.06.2021 11:54 Ответить
Теперь по фотке иллюстрирующей новость обратите внимание на дату

https://bessarabiainform.com/2018/10/pishhevoe-dovolstvie-po-novomu-*******-vms-ukrainy-v-odesskoj-oblasti-kormyat-po-katalogam/ "27.10.2018 https://bessarabiainform.com/author/alenab/ Алена Абрамович https://bessarabiainform.com/2018/10/pishhevoe-dovolstvie-po-novomu-*******-vms-ukrainy-v-odesskoj-oblasti-kormyat-po-katalogam/#respond 13 комментариев https://bessarabiainform.com/tag/vms-ukrainy/ ВМС Украины , https://bessarabiainform.com/tag/vmsu/ ВМСУ , https://bessarabiainform.com/tag/pitanie/ питание , https://bessarabiainform.com/tag/tsentr-obespecheniya/ центр обеспечения
Центр оперативного (боевого) обеспечения Военно-морских сил (ВМС) Украины, расположенный в Одесском регионе, военные части морской пехоты и артиллерии, а также военно-морские учебные заведения перешли на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС."
Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 7062

Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 3814

Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 6210
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15.06.2021 11:56 Ответить
оХвіс по ЗЕ-боротьбі з дезінформацією перепльовує Скабєєву у фейкогоні.
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15.06.2021 12:07 Ответить
Для того, щоб показати, що злодії-клоуни годують армію як слід, керівництву частини наказали написати пост-спростування, прикріпивши фотодокази "крутого" харчування.
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк, і ось вам докази того, що клоуни - не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині)) В червні)
Mason Lemberg

Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 3084
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15.06.2021 11:58 Ответить
Дебилы и есть дебилы во всем. Они даже не понимают как тупо палятся и делают еще хуже.
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15.06.2021 12:01 Ответить
Так може з Оману дині возять?
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15.06.2021 12:15 Ответить
з Катару
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15.06.2021 12:58 Ответить
+ Я не хочу обсуждать питание в Гончаровске. Это правда системная проблема.
И страшнее всего, что сами бойцы молчат об этом или сразу включают заднюю, когда появляется резонанс. Люди везде одинаковые и среди них есть процент тех, кто может и будет красть при возможности. Если не будет системы ограничений и контроля. Это и в Америке так и в Германии.
Проблема, которая вылезла - сейчас в другом. При Полтораке и Муженко за такой завтрак назначалось расследование и доганы получали все по цепочке от начпрода до комбрига и командующего ОК. То есть, включался механизм сдерживания.
А вот при Таране и Хомчаке армия отреагировала "опровержением" с фотографиями, где на подносе с обедом военнослужащего лежит кусок порционной дыни. В июне.
Дыни и арбузы сейчас привозные. Не может сейчас дыня попасть на стол в солдатскую столовую.
Фотография, в лучшем случае, прошлого года. Ну, может конечно, если Хомчак и Таран приедут туда побухать и им накроют поляну, в лучших традициях. Но по сути этой фейковой фотографией, включилась система поощрений. Четкий сигнал - "Кради, не сцы, мы отмажем".
Это стиль управления нынешнего руководства армии.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3600223.html Р.Доник
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15.06.2021 12:38 Ответить
дана фотографія була розміщена тут: https://novynarnia.com/2020/09/25/1-okrema-tankova-brygada/ 1-ша танкова бригада показала раціон своїх військових. ФОТО25/09/2020 18:07
Як бачите, ви праві та динькою частували у кінці вересня 2020 року...
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15.06.2021 12:57 Ответить
а може президентський літак відправили в оман по дині для потреб ЗСУ)
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15.06.2021 13:10 Ответить
домовленість на найвищому рівні так би мовити..
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15.06.2021 13:12 Ответить
это прелестно.
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15.06.2021 16:09 Ответить
прямо скажу - для людей с большими физнагрузками и того что на фото - крайне мало. Особенно мало белка. Вот этот **************** кусочечек мяска - это то что нужно для поддержания мышечной массы у мужика весом от 70 до 120 кг? сильно сомневаюсь.

вы знаете что например в норвежской армии есть фитнес-тренеры? Думаю, у нас бы ржали от самой мысли что в армии могут быть такие должности - спецы по тому, как питаться и как и что качать в спортзале. Какой там выбор питания? какие еще спортзалы, вы чо?!
вот вам фото.Согласитесь, такая прекрасная физическая форма только украсила бы наших солдат.

Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 1080
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15.06.2021 16:13 Ответить
вот он в форме.по-моему - неплохо.
завидую..
Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2237
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15.06.2021 16:14 Ответить
Трішки не в тему, але шановні форумчани, підкажіть, цей підпис припіздента на фото, хіба не символізує треш у макушці?
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15.06.2021 12:48 Ответить
Проснулося...... Глазки протерло......
Проблеме уже не один месяц..... Везде освещена.....
А тут на тебе.....
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15.06.2021 14:26 Ответить
 
 