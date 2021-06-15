Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью "Військсервіс Волонтер", - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет Министров разобраться и доложить ему о ситуации с питанием в армии и деятельностью компании "Військсервіс Волонтер" и Минобороны.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"О сделке МО и питании знает и Владимир Зеленский и Офис. Теперь уже официально. Очередная часть эпопеи с поставкой испорченных продуктов нашей армии фирмой-монополистом "Військсервіс-волонтер". После слабой реакции Министерства обороны Украины на проблему, мной в соавторстве с девятью другими депутатами был направлен запрос к президенту, в котором мы представили доказательства фактов осуществления недобросовестной конкуренции со стороны "Волонтера", поставки им испорченной продукции, которую отказываются принимать воинские части и содействия Министерства обороны укреплению монопольного положения фирмы, в частности, путем заключения "Волонтером" с Минобороны дополнительных соглашений, по которым с монополиста снимается вся ответственность. Президент направил письмо на Кабмин с просьбой проработать указанный вопрос и сообщить его о результате", - рассказала нардеп.

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