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Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главреду Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе

Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главреду Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе

Facebook ограничил возможность оставлять комментарии и публиковать посты главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Бутусов не сможет публиковать посты и оставлять комментарии в течение 7 дней.

Ограничения Facebook ввел из-за поста журналиста о его визите в Мариуполь. Там проходил парад в честь освобождения города от российских оккупационных войск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка

Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главреду Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе 01

Автор: 

Facebook (391) Мариуполь (5706) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+35
FB под рашкой лежит с развдинутыми ногами.
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15.06.2021 12:13
+25
Пейсбук уже давно рашистская подстилка. Вот пример назовите страницу "Кацапы детоубийцы" ее удалят и вас забанят. А если назовете "Хохлы детоубийцы" то ее удалять не будут несмотря на все жалобы об клевете и оскорблении целой нации. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063948755476
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15.06.2021 12:26
+18
А что не понравилось-то? Не фейсбук а срань какая-то.
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15.06.2021 12:13
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Жаль что США хоть на время не оккупировали коммунисты СССР. тогда Цукерберг-бы очень полюбил украинских националистов которые всю жизнь сражались против русского коммунизма.
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15.06.2021 20:02 Ответить
Если Фейсбук банит украинских патриотов,то украинские патриоты должны перестать пользоватся Фейсбуком. 7 дней не буду заходить на Фейсбук
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15.06.2021 19:58 Ответить
Вихід є!
Ігнорувати FB протягом 14 днів кожному шанувальнику Цензор.НЕТ
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16.06.2021 09:28 Ответить
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