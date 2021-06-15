Facebook на 7 дней ограничил возможность публиковать посты главреду Цензор.НЕТ Бутусову за пост о параде в Мариуполе

Facebook ограничил возможность оставлять комментарии и публиковать посты главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Бутусов не сможет публиковать посты и оставлять комментарии в течение 7 дней.

Ограничения Facebook ввел из-за поста журналиста о его визите в Мариуполь. Там проходил парад в честь освобождения города от российских оккупационных войск.

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