Украина отказывает во въезде гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V", - замначальника отдела погранслужбы "Борисполь-1" Мельник

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина "Спутник V", в связи с тем, что она не признана Всемирной организацией здравоохранения и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил первый заместитель начальника отдела пограничной службы "Борисполь-1" Валентин Мельник.

"Вакцина "Спутник" Всемирной организацией здравоохранения не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения и которые признаем мы", - сказал Мельник на брифинге в аэропорту "Борисполь" во вторник.

По его словам, если "Спутником" вакцинирован иностранный гражданин, и он не имеет негативного ПЦР-теста, ему отказывают во въезде. В то же время граждан Украины просят отправляться на самоизоляцию или обсервацию.

"Если это иностранец, то мы ему отказываем, если у него нет теста негативного (ПЦР или на антиген). Если это украинец, мы ему предоставляем возможность как обычному гражданину: либо выбыть на самоизоляцию при помощи приложения "Вдома", либо обсервацию", - добавил Мельник.

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Он указал, что если такие пассажиры трансфером летят в другие страны, они не прибывают на паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и выбывают далее из Украины