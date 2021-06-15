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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина отказывает во въезде гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V", - замначальника отдела погранслужбы "Борисполь-1" Мельник

Украина отказывает во въезде гражданам, привитым российской вакциной

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина "Спутник V", в связи с тем, что она не признана Всемирной организацией здравоохранения и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил первый заместитель начальника отдела пограничной службы "Борисполь-1" Валентин Мельник.

"Вакцина "Спутник" Всемирной организацией здравоохранения не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения и которые признаем мы", - сказал Мельник на брифинге в аэропорту "Борисполь" во вторник.

По его словам, если "Спутником" вакцинирован иностранный гражданин, и он не имеет негативного ПЦР-теста, ему отказывают во въезде. В то же время граждан Украины просят отправляться на самоизоляцию или обсервацию.

"Если это иностранец, то мы ему отказываем, если у него нет теста негативного (ПЦР или на антиген). Если это украинец, мы ему предоставляем возможность как обычному гражданину: либо выбыть на самоизоляцию при помощи приложения "Вдома", либо обсервацию", - добавил Мельник.

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Он указал, что если такие пассажиры трансфером летят в другие страны, они не прибывают на паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и выбывают далее из Украины

вакцина (3815) Госпогранслужба (6377) Василий Мельник (7) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+1
Лаптєвакцина тут не катить.
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15.06.2021 12:08
+1
Ну хоть на что-то этот вирус повлиял позитивно.
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15.06.2021 12:08
+1
В связи с тем что в Раше с увеличением числа вакцинируемых " Спутником" резко пошло увеличение заболевших ковидом в последнее время, не смотря на то что в других странах, в том числе и в Украине сезонно заболеваемость пошла на убыль.. Это наталкивает на мысль, что как минимум " Спутник" - фуфло, как максимум это "заразно". Так что решение Украины правильное и обоснованное.
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15.06.2021 12:15
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Лаптєвакцина тут не катить.
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15.06.2021 12:08 Ответить
в швейцарии катит -Х..ЙЛО вакцинирован отечественной ширкой...
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15.06.2021 12:10 Ответить
Ну і нехай їдуть в Швейцарію. Які проблеми?
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15.06.2021 12:30 Ответить
Вони би вакцинувалися кислими щами у п'ятку.
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15.06.2021 15:10 Ответить
Ну хоть на что-то этот вирус повлиял позитивно.
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15.06.2021 12:08 Ответить
В связи с тем что в Раше с увеличением числа вакцинируемых " Спутником" резко пошло увеличение заболевших ковидом в последнее время, не смотря на то что в других странах, в том числе и в Украине сезонно заболеваемость пошла на убыль.. Это наталкивает на мысль, что как минимум " Спутник" - фуфло, как максимум это "заразно". Так что решение Украины правильное и обоснованное.
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15.06.2021 12:15 Ответить
А куда нам с ковидшилдом и бумажками от руки заполнеными ехать. А вот раздувать ковидистирию мы поддерживаем и невзирая на лица будь то дитинка или струшка.Коронбесы всегда за.
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15.06.2021 12:58 Ответить
ДИКОСТЬ !!!!
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15.06.2021 13:48 Ответить
Підтримую . Молобці.
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15.06.2021 13:59 Ответить
логично, т.к. это не является вакциной вообще
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15.06.2021 14:09 Ответить
справка "привит вакцинами аспирин и парацетамол"
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15.06.2021 14:12 Ответить
Я им еще год назад писал, что этой бумажкой они могут подтереться при пересечении любой границы любого цивилизованного государства. Смеялись. Не верили))
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15.06.2021 14:14 Ответить
 
 