РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11921 посетитель онлайн
Новости
9 825 96

ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино

ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино

Верховная Рада на заседании 15 июня внесла в повестку дня законопроект "о поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" (№5554).

Соответствующее постановление поддержали 227 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

За постановление, которое касалось и ряда других законопроектов, проголосовали 212 представителей "Слуг народа", пять депутатов "Голоса" и 10 внефракционных.

Накануне законопроект, касающийся украинского дубляжа должен был рассмотреть соответствующий комитет парламента, однако заседание отменили. Ожидается, что комитет сделает это сегодня.

Авторы законопроекта предлагали отсрочить вступление в силу части 6 статьи 23 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В ней говорится, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык". Представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук, которые являются инициаторами законопроекта, предлагали, чтобы это положение вступило в силу через два месяца после отмены карантина.

Читайте также: Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен. ИНФОГРАФИКА

Их однопартиец Александр Санченко подал альтернативный законопроект, где выступил с похожими предложениями. В то же время он предлагает отсрочить и положение, согласно которому "языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык".

"Только что голосами группы Железняка и Рудык, а именно Романа Костенко, Ярослава Рущишина, Kиры Рудык, Андрея Осадчука, Ярослава Железняка протащили в повестку дня законопрооект 5554, 5554-1 о русском языке. 227 "за!" Сыграл каждый голос. Теперь знаете, кого благодарить лично. Г ... но всплывет", - отметила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Александра Устинова.

Автор: 

ВР (29228) дубляж (60) кино (1535) украинский язык (1189) русский язык (570) Устинова Александра (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+47
ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино - Цензор.НЕТ 1341
показать весь комментарий
15.06.2021 12:16
+46
https://eurosolidarity.org/2021/06/15/volodymyr-vyatrovych-pro-sproby-skasuvaty-**********-movu-dlya-serialiv-cze-rosijskyj-putch-v-********/ Володимир В'ятрович про спроби скасувати українську мову для серіалів: це російський путч в Україні

Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1.
«Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович.
«Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович.
Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину.
«З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович.
«Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович.
«Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
показать весь комментарий
15.06.2021 12:18
+35
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3600559.html Ось вони, "патріоти" Вакарчуковського "Голосу"! Гниди продажні! Зате у вишиванках!

Завдяки 5 голосам «Голосу», русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.
Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук - ваші голоси стали вирішальними.
Вам теж «какая разніца?»
В.В´ятрович
показать весь комментарий
15.06.2021 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино - Цензор.НЕТ 1341
показать весь комментарий
15.06.2021 12:16 Ответить
ЦІКАВО ЯКА РІЗНИЦЯ ДЛЯ УКРАЇЇНИ В ДІЯХ ПУТІНА І ЗЕЛЕНИХ СЛУГ, ГОЛОСУ І ОПЗЖ, ПО ЗНИЩЕНЮ СИМВОЛУ ДЕРЖАВИ МОВИ.
показать весь комментарий
15.06.2021 13:33 Ответить
Завдяки 5-ти голосам "Голосу", закон про русифікацію українського телебачення прийняли до порядку денного.ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 1140
показать весь комментарий
15.06.2021 15:25 Ответить
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 5063
показать весь комментарий
15.06.2021 15:49 Ответить
Раніше наші можновладці, на словах звичайно, вдавали що дуже "*******" Т.Г. Шевченко, а зараз дружно замовкли на цю тему.
Зрозуміли, що Тарас виступав таких же проти пройдисвітів, хапуг, злодіїв від влади як і вони, та проти московського диктатора (царя). Був би Тарас Григорович живий, то вони б його теж посадили, або ще гірше((
показать весь комментарий
15.06.2021 16:59 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/15/volodymyr-vyatrovych-pro-sproby-skasuvaty-**********-movu-dlya-serialiv-cze-rosijskyj-putch-v-********/ Володимир В'ятрович про спроби скасувати українську мову для серіалів: це російський путч в Україні

Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1.
«Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович.
«Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович.
Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину.
«З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович.
«Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович.
«Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
показать весь комментарий
15.06.2021 12:18 Ответить
а шо такоє? панімаєте в раше па українскі нє панімают. развє стоїть раді какой то мови паскудить вавин бізнес? канєшно же нет!
показать весь комментарий
15.06.2021 12:18 Ответить
На раше хай хоч раком стануть, а в Україні має бути українська мова на радіо і телебаченні, бо так повинно бути. На раше яке ТБ? Там є хоч один україномовний канал? Заткніться, поборники рашистів-агресорів.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:25 Ответить
Голос вскрылся, чего и следовало ожидать
показать весь комментарий
15.06.2021 12:22 Ответить
Коли є гнійник - не обов'язково чекати, щоб він "вскрився", щоб зрозуміти, що це - гнійник
показать весь комментарий
16.06.2021 01:51 Ответить
Так тут неясно коли карантин закінчиться може через 2 місяці, може через 2 роки(враховуючи темпи вакцинації і появу нових штамів). Хитро закручено
показать весь комментарий
15.06.2021 12:26 Ответить
ти і твої зебіли заважають приймати раціональні правки. Внести - справа нехитра...
показать весь комментарий
15.06.2021 12:33 Ответить
А каким боком карантин к обеспечению функционирования гос. языка ? И сколько карантин будет продолжаться, год, два, десять, а может быть и больше?
показать весь комментарий
15.06.2021 12:41 Ответить
"Представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук, которые являются инициаторами законопроекта, предлагали, чтобы это положение вступило в силу через два месяца после отмены карантина.Источник: https://censor.net/ru/n3271499"
Запитайте в Потураєва
показать весь комментарий
15.06.2021 12:45 Ответить
Можна подумати, що це робиться без схвалення ***********.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:27 Ответить
Зачем переводить это дерьмо, называемое "российские сериалы" еще и на украинский язык? перевод времени и средств. Ватники и так их будут смотреть, а теперь добавится еще и украиноязычная аудитория и ей тоже будут засирать мозги этой зомбокультурой.
показать весь комментарий
15.06.2021 12:24 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2021 12:31 Ответить
Дивитися кацапське лайно, бо якісні американські серіали надоїли, може тільки відбитий на всюю голову бидлан!
показать весь комментарий
15.06.2021 17:26 Ответить
Видно, що ти москаль, який ще й з пунктуацією не знайомий...
показать весь комментарий
15.06.2021 17:29 Ответить
Чому ви, кацапські тролі, настільки тупі, що навіть коми правильно розставити не здатні?
показать весь комментарий
15.06.2021 17:32 Ответить
О, так кацап ще й ПДР порушує...
показать весь комментарий
15.06.2021 17:37 Ответить
Якщо ти таке питаєш, то точно з-за порєбріка пишеш...
показать весь комментарий
15.06.2021 18:06 Ответить
Ага, канешна... Два простих питання, відповідь на які знають всі в Харкові:
1. Що таке МКГ?
2. У Харкові про продавця на базарі (пофіг, Барабашово чи інший) ніколи не кажуть "він торгує на ринку", а кажуть інакше. Як??
показать весь комментарий
15.06.2021 18:21 Ответить
0 правильних відповідей)))) Ха-ха-ха!
показать весь комментарий
15.06.2021 18:33 Ответить
А навіщо купувати це російське дерьмо, купуйте українське та виділяйте більше грошей з бюджету на розвиток українського кіномистецтва.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:33 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3600559.html Ось вони, "патріоти" Вакарчуковського "Голосу"! Гниди продажні! Зате у вишиванках!

Завдяки 5 голосам «Голосу», русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.
Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук - ваші голоси стали вирішальними.
Вам теж «какая разніца?»
В.В´ятрович
показать весь комментарий
15.06.2021 12:25 Ответить
ПРОКАЦАПСЬКІ КОЗЛИ ПОКАЗАЛИ СВОЇ ВОНЮЧІ ПРОДАЖНІ МОРДИ.
показать весь комментарий
15.06.2021 13:37 Ответить
Рекомендую ВСЕМ послушать Фарион :
Зе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон

https://youtu.be/dv53gGS3DVA

ПРО ЗЕЛЕНИХ НІКЧЕМ
показать весь комментарий
15.06.2021 12:25 Ответить
Фаріонша сама на підсосі в Кремля.
показать весь комментарий
15.06.2021 12:32 Ответить
Ти спочатку її послухай, а потім вже захищай зелене лайно 😀😀😀
показать весь комментарий
15.06.2021 12:34 Ответить
Слухав і не раз. Її спітчі розраховані на тупих люмпенів.
показать весь комментарий
15.06.2021 12:37 Ответить
Ти у своїх Сумах зовсім окацапился , кац А хол 😜😜😜
показать весь комментарий
15.06.2021 12:42 Ответить
На відміну від тебе я українець і живу в Україні.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:42 Ответить
И чім ти хизуешься ?
Шо відстав від цивілізованого світу ?
Україні потрібні зараз ділові та мобільні люди, а не совок .😀
показать весь комментарий
15.06.2021 15:02 Ответить
Совком ніколи не був. І повторюю- Олєґ Фротман- російський проект. Як і у Франції Марі Ле Пенн.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:27 Ответить
Не хочу на общем форуме обсуждать совковость и ее признаки 😀😀😀
Это наш с тобой личный спор .
показать весь комментарий
15.06.2021 15:30 Ответить
Що, все думаєш як би захистити екологію Словаччини, в котрій жити твоїм дітям і втюхати українцям кіптючий європейський автомотлох?
показать весь комментарий
15.06.2021 15:41 Ответить
Беги получать гроши от Васадзе - заработал 😀😀😀
показать весь комментарий
15.06.2021 15:44 Ответить
Не хвилюйся, він увечері мені особисто бабло завезе.
показать весь комментарий
15.06.2021 16:08 Ответить
Пришлёшь фото 😜😜😜
показать весь комментарий
15.06.2021 16:19 Ответить
А нулевкам слово не давали 😀
показать весь комментарий
15.06.2021 14:55 Ответить
ЗРОЗУМІЛО ЩО ТОБІ ПРИКАЦАПЛЕНОМУ КОЗЛУ НЕ ДІЙШЛО, ЦЕ НЕ БІДА А ДІАГНОЗ.
показать весь комментарий
15.06.2021 13:39 Ответить
Ну розкажи мені про ;українського націоналіста; Олега Фротмана.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:42 Ответить
Всіх хто проголосуе за мову окупанта - на гиляку !!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 12:27 Ответить
Рекомендую Зе депутатам ( фотографам и спортсменам ) послушать львівського журналіста
Остапа Дроздова ЯК БІЛАРУСЬ ОПИНИЛАСЬ В ЛАПАХ МАЦКВИ .

МОВА УКРАЇНИ - українська

Кончена Заспа і Запущена Водиця: Прямим текстом

https://youtu.be/4UQzBCfwStc
показать весь комментарий
15.06.2021 12:32 Ответить
ЗЕЛЕНІ СЛУХАЮТЬ ПУТІНА А НЕ ДОЗДОВА.
показать весь комментарий
15.06.2021 13:41 Ответить
стремный этот дроздов, как и фарион, как и тягныбок... при яныка свобода были ручной оппозицией регионам, разумеется на зарплате, о чем свидетельствовала книга черной кассы регионов
показать весь комментарий
16.06.2021 12:27 Ответить
Гниди кацапські.
показать весь комментарий
15.06.2021 12:42 Ответить
ЧОМУ МЫ НЕ В НАТО???
показать весь комментарий
15.06.2021 12:46 Ответить
Я русским языком говорю - дебилы, мало того что москва меня русифицировала , так когда я учился, не одного вуза в Киеве украинского не было в СССР , так она еще из моих детей кацапов сделать хочет! А прикрываются эти козлы карантином!
показать весь комментарий
15.06.2021 13:00 Ответить
Яка ганьба "Голосу" саме тих, які себе позицінували проукраїнськими. За слуг Бені і малопросів я вже мовчу, це вина 73%, які їх привели. Руйнуйте Україну і підтримуйте бізнес Зеленського, бо його "криворізькі цукерки" продаються тільки в московію і на окуповані території. Як там "Океан Раші" і вакарчук?
показать весь комментарий
15.06.2021 13:01 Ответить
ДОСИТЬ НИТЬ ЗА БАРИГ, ПОДУМАЙ ЗА УКРАЇНУ.
показать весь комментарий
15.06.2021 13:42 Ответить
Не зрозумів? Виходить ті, хто захищають українську бариги, а ті що її знищують Україна, Тоді соловей є горобець, він такий самий на вигляд, тільки по різносу співає.
показать весь комментарий
15.06.2021 16:54 Ответить
Хто думає за Україну, той однозначно ПРОТИ собачої мови на ТБ!
показать весь комментарий
15.06.2021 17:31 Ответить
В цих паскудників немає більш важливого завдання як просувати інтереси олігархічних кланів і догожати проросійським силам ,якої країни ви слуги?
показать весь комментарий
15.06.2021 13:15 Ответить
Більше 70% слуг в зРаді, - євреї, тож відповідь на поверхні...
показать весь комментарий
15.06.2021 13:37 Ответить
Вчора хтось тут коментував і писав, що не вдалося протягнути на комітеті, включать напряму в повістку засідання. Так і сталося. Ганьба!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 13:37 Ответить
Краще менше та ліпше. Біда в тому, що після такого надкушування вже ніхто не стане передульовувати, чи замовляти новий переклад. Для прикладу видання на українській мові "Дипломатія" Генрі Кіссинджера, видавнича група КМ БУКС - не стану вказувати перекладачів ніби з англійської. Таке враження, що в якійсь умовній академії мішіпоплавського електронну версію російськомовного видання "Дипломатия" віддали студентам кавалками на "опрацювання", а ті, як через мясорубку, пропустили "матеріал через Google Переводчик... Переклад, переозвучування вже стало бізнесом, наглим бізнесом, джерелом корупції. Власне, чому ми маємо дивуватися - через "м'ясорубки" пропускають дисертації...
показать весь комментарий
15.06.2021 13:43 Ответить
Таваріщ Путєн похваліт!
показать весь комментарий
15.06.2021 13:57 Ответить
Деньги, даже кремлевские, не пахнут.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:11 Ответить
Этот парламент работает на кого угодно кроме Украины и украинцев.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:23 Ответить
Отакі «патріоти», яких зібрав сявік, відібравши голоси в ЄС, за гроші олігархів...
показать весь комментарий
15.06.2021 14:27 Ответить
Просто избиратели голоса, голосовали бы за зелупу, а не за пороха. А так на пару клоунов в раде меньше стало.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:32 Ответить
Брехня!
Голос створили, щоби в ЄС голоси відібрати...
Уявити зєлєбобіка, слухаючого потапа чи машу распутіну, який за сяву проголосував би, неможливо...
показать весь комментарий
15.06.2021 14:43 Ответить
Говорили ж лошарам 2 года назад, что зелупа - это прислуга кремля, он сдаст страну кацапам. Никто не верил. Но сейчас, когда уничтожается украинский язык в Украине - неужели непонятно, что опг квартал95 - это враги Украины?!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 14:30 Ответить
Украине нужно на всем, что показывают - делать английские субтитры, чтобы можно было учить английский.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:48 Ответить
Суки
показать весь комментарий
15.06.2021 15:04 Ответить
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 3903
показать весь комментарий
15.06.2021 15:27 Ответить
Слуги и их фанаты любят говорить, что надо заниматься экономикой, а не мовой. А сами только и делают, что атакуют мову. На экономику им самим срать больше всех.
показать весь комментарий
15.06.2021 16:29 Ответить
"Голос" заспівав з чужого голосу. Що зовсім недивно. "Самопоміч" 2.
показать весь комментарий
15.06.2021 16:33 Ответить
Армія знищена, мову атакують, цікаво як будуть боротись із останнім епохальним здобутком Порошенко - вірою ? Поїдуть у Стамбул рвати Томос ?
показать весь комментарий
15.06.2021 16:40 Ответить
ніколи не вважав партію голос серйозною силою, але зараз думаю що це такі ж мерзенні створіння як і опзж.о.п.а та "слуги хуцпи"
показать весь комментарий
15.06.2021 17:25 Ответить
Просто PDRS прокремлядські які надягають на себе вишиванку.
Бажаю по кожному такому прокремлядському депутату провести перевірку НАБУ
ОЦЕ І СУТЬ Зе ВЛАДИ - ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
15.06.2021 18:35 Ответить
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 1461
показать весь комментарий
15.06.2021 18:38 Ответить
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
15.06.2021 18:59 Ответить
Кацапський суржик має назавжди зникнути з суспільного простору. Бажаючі слухати кацапський дубляж фільмів мають доступ в мережу де цього лайна більш ніж достатньо.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:19 Ответить
Та заборонить цю українську мову, і проблеми закінчаться. Навіть кремлівський Карло приїде в Київ на танку гостювать.
показать весь комментарий
15.06.2021 20:36 Ответить
Малороські гниди атакують українську мову. Ну що, нарід, понавибирали?
показать весь комментарий
15.06.2021 21:27 Ответить
100 % ефіру Українськиї ТБ каналів і радіо повинно бути на УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
На кой хрєн тоді був Майдан і загинуло більше сотні людей ??

Чи повтору хочуть депатутки які на гонорарах від олігархів
показать весь комментарий
15.06.2021 22:03 Ответить
 
 