ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино

Верховная Рада на заседании 15 июня внесла в повестку дня законопроект "о поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" (№5554).

Соответствующее постановление поддержали 227 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

За постановление, которое касалось и ряда других законопроектов, проголосовали 212 представителей "Слуг народа", пять депутатов "Голоса" и 10 внефракционных.

Накануне законопроект, касающийся украинского дубляжа должен был рассмотреть соответствующий комитет парламента, однако заседание отменили. Ожидается, что комитет сделает это сегодня.

Авторы законопроекта предлагали отсрочить вступление в силу части 6 статьи 23 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В ней говорится, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык". Представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук, которые являются инициаторами законопроекта, предлагали, чтобы это положение вступило в силу через два месяца после отмены карантина.

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Их однопартиец Александр Санченко подал альтернативный законопроект, где выступил с похожими предложениями. В то же время он предлагает отсрочить и положение, согласно которому "языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык".

"Только что голосами группы Железняка и Рудык, а именно Романа Костенко, Ярослава Рущишина, Kиры Рудык, Андрея Осадчука, Ярослава Железняка протащили в повестку дня законопрооект 5554, 5554-1 о русском языке. 227 "за!" Сыграл каждый голос. Теперь знаете, кого благодарить лично. Г ... но всплывет", - отметила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Александра Устинова.