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Если в Украине будет оставаться олигархическая экономика, то билет в НАТО мы не получим, - Данилов

Если в Украине будет оставаться олигархическая экономика, то билет в НАТО мы не получим, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, если не искоренит влияние олигархов на экономику страны и коррупцию.

Об этом Данилов сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы внимательно читаем Конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", - отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что вступление Украины в НАТО станет залогом ее независимости.

"У нас есть сосед (Россия. - Ред.), который постоянно засматривается на наши территории, у нас 7 лет продолжается война и, к сожалению, мы не можем с этим справиться, поскольку на протяжении определенного времени, вместо того, чтобы строить государство, олигархично-экономическая модель построения нашей страны все больше и больше "съедала" Украину и возможности для бизнесменов заниматься бизнесом", - добавил он.

"С 1998 года произошла первая фиксация коррупционирования олигархами экономики. В этом нужно ставить точку. Нам необходимо двигаться в сторону Европы, в сторону членства в НАТО. После принятия закона про деолигархизацию все станет на свои места", - подытожил Данилов.

Также читайте: Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1027) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+10
Перше чого нема в Україні ,це української державної влади,є лише лялькова імітація !!!)))
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15.06.2021 12:22
+10
Та ви шо?
За два роки ви побороли економіку, а ось з олігархами не сталось. Вони збагатилися в рази.
НАТО і США, як і МВФ, вимагають від вас боротьби з КОРУПЦІЄЮ, а не шоу.
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15.06.2021 12:25
+9
Олігарх, який грабує бюджет і якого вимагають покарати західні партнери, це каломойша.
Як преЗедент та Данілов з РНБО протидіють цьому мафіозі?
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15.06.2021 12:23
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Правила форума Совет форумчан
тада слівайте воду! бо у вас ніхєра не вийде, а дядя джо найопку всеодно побачить
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15.06.2021 12:19 Ответить
Для того щоб бути гідними в світі ,треба розбудувати власну потужну державу,а не чекати на якісь гіпотетичний квіток!!!)))
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15.06.2021 12:20 Ответить
Просить, что бы по возможности не барыжили.
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15.06.2021 12:25 Ответить
Зебілоїдів цікавить що зробив чи не зробив Порох,їх не цікавить що чудить зелена пліснява !!! Жити слід сьогоденням , а минуле ,це лише досвід ,з якого слід робити висновки !!!)))
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15.06.2021 12:25 Ответить
Зебілоїди всіма силами перемикають увагу українців на зароблений Порохом 1 млрд, з якого він платить податки, щоб не звертали увагу на вкрадені бенею 470 млрд.
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15.06.2021 12:33 Ответить
Імітація політичної боротьби ,це відвертання уваги спільноти та шматування народа на вселяких ботів з метою подальшого грабунку країни!!! Давне гасло володарів-Розділяй і володарюй !!!)))
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15.06.2021 12:37 Ответить
Ой как неожиданно.
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15.06.2021 12:21 Ответить
Перше чого нема в Україні ,це української державної влади,є лише лялькова імітація !!!)))
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15.06.2021 12:22 Ответить
Все олегархи - кровососы ! Где это виданно, что бы вся страна за копейки !ишачила на этих гнид ?!
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15.06.2021 12:23 Ответить
Олігарх, який грабує бюджет і якого вимагають покарати західні партнери, це каломойша.
Як преЗедент та Данілов з РНБО протидіють цьому мафіозі?
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15.06.2021 12:23 Ответить
Захищають і слідкують, щоб життєдайний, бюджеткий потік не припиняв всого перетоку в бездонні кишені бені.
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15.06.2021 12:27 Ответить
Та ви шо?
За два роки ви побороли економіку, а ось з олігархами не сталось. Вони збагатилися в рази.
НАТО і США, як і МВФ, вимагають від вас боротьби з КОРУПЦІЄЮ, а не шоу.
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15.06.2021 12:25 Ответить
І що: беню відправите новою поштою в штат Делавер?
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15.06.2021 12:27 Ответить
Цей Данілов рідкісний переляк. Щось за "бабусю" жодного слова.
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15.06.2021 12:46 Ответить
Надо начать с ахметова
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15.06.2021 12:49 Ответить
Правильно. Алігархів за яйця і об вугол....
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15.06.2021 12:56 Ответить
Илон Маск - олигарх, и бесноватый вовка-шут будет нещадно с ним бороться... в видосиках..

А для https://censor.net/ua/user/431332 снимет очередной сериальчик как шуты и клоуны "борятся" со своими спонсорами - коломойским, ахметовым, пинчуком и т.д..?))

А нет, не снимут.. сегодня же вовка-шмаркля сказал что это "все равно что отрубить себе руки, вместе с головой"(с)зеленский
https://censor.net/ru/news/3271468/zelenskiyi_o_borbe_s_oligarhami_deti_ne_mogut_otrubit_roditelyam_ruku_kotoraya_ih_privela_k_vlasti_i
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15.06.2021 13:08 Ответить
Так ..бачу ти в школі ху..во вчився...Та ще і вади з дитинсва бачу умовідставання... Давай так хлопчик ти зараз прогуглиш що таке алігарх а потім порівняєш Маска і Ахметова чи беню чи Порошенка ... Чесно скажу мені буде цікаво твої висновки почути
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15.06.2021 13:12 Ответить
тупенька зебільна потвора, спочатку подивися хто такі олігархи - а потім верещи щось там про "вугол"
Бо саме для таких як ти ідіотів - вовка-блазень й знімає серіали та відосики про "боротьбу з алихархами"
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15.06.2021 13:29 Ответить
Лаптя. Ілон Маск свої гроші ЗАРОБИВ, а не вкрав у народу США, як кучмо, коломийське, і т.д.. Різниця є?
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15.06.2021 13:44 Ответить
довбню, за законом зеленского - Ілон Маск ТИПОВИЙ олігарх.. хоча для зебілів це за межами розумміня
Бо був би ти розумнішим, то знав би - під закон зеленского попадають всі хто ЗАРОБИВ, а тих кто вкрав - закон не чіпає..
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15.06.2021 13:50 Ответить
от ти тупа потвора .. мало того що тобі засрали всю черепушку на 1+1, так ит ще й вимагаєш щоб вони це робили БІЛЬШЕ))
інакше яким довбнем треба бути - щоб вірити в "закон зеленского", який написаний за гроші коломойского-ахметова та знімається серіал для ОСОБЛИВО ТУПИХ зебілів під гаслом "мая баратьба з алигархами" - за гроші коломойского-ахметова, та транслюється кожного дня по 1+1.. власниками якого є коломойский та медведчук..
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15.06.2021 15:42 Ответить
Давай розсміши менге чмошнику))) І чиїм же законам ти віриш..от придуркунько слово ще таке неправильне підобрав зако і врить ...тупік..закон виконувать треба)))Де вас довбнів тільки випердюють таких???
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15.06.2021 15:52 Ответить
добвню, ти хоть навчися писати не як розумово відстала людина
А то твої переплутані методички від шмарія - свідчать про бурління лайня в твоїй черепушки))
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15.06.2021 15:54 Ответить
п.с. що ж така тупа потвора як ти - не вимагає від свого шута-ссикуна виконувати закони, заміть чергової порція "роси" для тебе, дурбецала))
порції "роси", яку ти, роззявив рота, проглотив та держишь рота за добавкою
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15.06.2021 15:57 Ответить
Не сци на людях чмошнику ..закону такого котри регламентував бізнес і політику не було.. Тепер буде і твої баярє... тобі скажуть ху..во тролив холоп.. дулю тобі а не грошей...Петрусю вітання і пошли його на х за мене)))
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15.06.2021 16:02 Ответить
дурбецало, ти занадто сильно собі бошку відбило об підлогу))
в законі "ап алигархах" - нічого нема про бізнес.. а є тілько про медіапростір))
хто не подобається з ЗМІ коломойше-ахметову та "ругает бубачку" - той й "алигарх и должен отдать свои СМИ"..
Але це занадто важко для зебілів.. далі назви закону ви не здатні читати))
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15.06.2021 16:05 Ответить
Неперей майся чмошничку все ми можем ...і чи тати і писати і вас шісток шоколадно не слухати і не сприймати бо ви лайно...)))) І істерика тільки в твоїй уяві.. Ти ж навіть реалій не сприймаєш ось і сприскуєш на якусь істерію ..від кого від тебе..Та облишь.. Я ще раз тобі поясню мені істерить не треба Закон цей буде прийнято ..так чому мені істерить я навпаки радий... а от ти получишь кукіш ..як би ти не пихився і не напружува свою пицьку))))
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15.06.2021 16:12 Ответить
так-так, не переймася - а глотай скоріше... олігархат коломойши-ахметова сьогодні НАКЛАВ чергову порцію "благодаті" на https://censor.net/ru/user/431332 , прийнявши"законопроект об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
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15.06.2021 16:15 Ответить
п.с. дурбецало, "кукіши" - саме в кацапів.
хоча, чому дивувати - тілька сама тупа кацапня буде радіти за закони, які відверто направлени проти них самих ..
достатьно тільки написати "ап алихархах" - й тупі йолопи всьому повірять
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15.06.2021 16:18 Ответить
п.с. зачьотна істерика https://censor.net/ru/user/431332.. воно вже, як типова кацапня - не тільки лайно жре та нахвалює, ще й дулі собі під носа тицяє
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15.06.2021 16:07 Ответить
п.с. хоча, чому дивуватися - зебіли досі вірять в новий серіальчик зеленського майн кампф "мая баратьба з алигархами" - який знімаєть за гроші коломойского-ахметова, та транслюється кожного дня по 1+1.. власниками якого є коломойский та медведчук..

чі може добвню степану фльковичу нагадати - хто платить по 5.000-20.000 доларів "слугам урода" в ВР за прийнятя законів.. у т.ч. й "пра алігархів"?
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15.06.2021 13:54 Ответить
Давай так Чмо...Мені насрать що ти там собі намріяв...Я вимагаю всіх алігархів і тебе шістку за яйця і об вугол щоб суки красти біль не могли Тепер можеш репетувать ..Сранько.. І останне чисто для тебе бісогона..Мені пох..ру хто там президент зараз все одно Зеля хай сидить ще 30 роки тільки ви падли пообсирались від неспроможності марного пижиння ))))
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15.06.2021 15:36 Ответить
ти можешь не вимагати, а насрати в свою черепушку..
хоча там й так все засрано, від народження)

інакше б ти знало, що в Україні достатньо законів для контроля олігархів, й при Порошенко вони виконувалися, олігархи поступово втрачали вплив та платили в бюджет податки.. але тут тупі довбні як https://censor.net/ua/user/431332 вдосталь насмокталися "божей благодаті" з серіалів зеленского (знятих за кошти міноборони расеї) та голо-совали за вислюка оманського..

Результат: тепер олігархи мають свого презЕдента, якиий вдосталь наССичує зебілів відосиками про "баратьбу з аліхархами".. в той час як статки олігархів подвоються кожного року саме при зеленскому..

Більш того, зебілам знімають новий серільчик "майн кампф" "мая баратьба з алигархами" від вовки-шмарклі та покажуть його по 1+1.. власниками якого є коломойский та медведчук

Краще б зебілів "за яйця і об вугол..." - оце б і була дійсна боротьба з олігархами та ідіотизмом таких баранів як https://censor.net/ua/user/431332
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15.06.2021 15:39 Ответить
))Чмошничку.. сери даля я не звертаю увагу на таких як ти...крім гівна ви творите тільки собаче лайно... Тому лайнотворцю їж його сам і дивись як твоя брехня перегниє і зникне а нормальні речі залишаться...
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15.06.2021 15:44 Ответить
хто про що, а https://censor.net/ru/user/431332 тільки про своїх сральн-лайнові скрепи..
Фрейд рулить: 73% та 87% - типові зомбовані "мышебратья" без моСху))
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15.06.2021 15:49 Ответить
)) Так, так...чмошничку...цікаво ..а от ти попреш проти 73 % чи зільєшся в сральну - додому коли таке станется??? Ну і тепер все зрозуміло... ..стало коли про 73% почав гавкать...Ти любитель Петрусевої конфети))...Ой ****...смокчи собі ПорошекоМедведчуцьки конфети і радій далі...))
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15.06.2021 15:57 Ответить
що, зебіл, знов сральні скрепи не дають спокію твоїй черепушки?
І то правда, що у https://censor.net/ru/user/431332 в роті/голові
- про те він й верещить як й 73%-87% довбні))
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15.06.2021 16:00 Ответить
І ще одне...Чуєшь чмошнику... все одно наступні вибори лише через три роки і закон цей пройде бо і G7 сказали що це правильно...і за Зелю проголосують як що все буде ним правильно зроблено...кожен буде голосувати як йому завгодно...а не по твоєму Тому твоє рвання сраки ..марне...Сери далі чмошнику
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15.06.2021 15:41 Ответить
мляя.. яке ти тупе
хоча, чому дивуватися - завтра тобі, як звичайному зебільному уйопку, вовка-шмаркля наССИть у вуха чергову порцію "теплового жовтого дощика" від коломойши-ахметова, і ти почнешь повторювати за ними все, що вони забажають))
Бо не секрет, що 73% та 87% - типові зомбовані "мышебратья" без моСху))
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15.06.2021 15:48 Ответить
Ну зрозуміло ...Ну ащо ти можешь тільки гадить...))) Давай далі бийся головкою об пол...все одно буде не так як ти хочешь)))А по моєму..)))
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15.06.2021 15:59 Ответить
браво! от ти й дішло до зізнання, що ти б'єшься своєю тупою бошкою об ПІДЛОГУ
так-так, буде все "по твоєму" - тільки сильніше гупай черепушкою по підлозі
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15.06.2021 16:02 Ответить
Ну тиж і тупенький Буде по моєму а не по твоєму це вже 100 відсотків Бо ні ти ні хто не зможете нагавкать Розумієш чмошничку Закон цей приймуть як би ти не гавкав ..і мені це наравиться..а тобі ні))) Тут не мої бажання а реаліїї ..Тому звітуй шефам що ти просрав боротьбу з цими новшествами...неспой..ний ти ))
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15.06.2021 16:07 Ответить
браво, зачьотна істерика https://censor.net/ru/user/431332..
воно мало того що ВПЕВНЕНЕ, що після закону йому ще більше будуть срати в голову, так йому це не тільки подобаєть - воно цього ЖАДАЄ))
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15.06.2021 16:09 Ответить
Ну так і що ..???))) Що ти зробиш??)))
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15.06.2021 16:14 Ответить
тобі й так вже пороблено.. від народженя)
головне, ти там того.. глотай, глотай.. чергова порція лайна від вовки-шута та олігархів - вже летить до тебе
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15.06.2021 16:19 Ответить
Оце і все що ти можеш??))) Як слабе гівно ти)))
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15.06.2021 16:41 Ответить
хто про що - а https://censor.net/ru/user/431332 про наповненність своєї черепушки
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15.06.2021 16:46 Ответить
Петіна дришня а не гівно))
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15.06.2021 16:42 Ответить
чурко https://censor.net/ru/user/431332 , ти щоч один пост здатне написати НЕ про змість в своєму роті?
чі у тебе нічого іншого там і НЕ буває
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15.06.2021 16:48 Ответить
більш того, олігархат коломойши-ахметова сьогодні НАКЛАВ чергову порцію "благодаті" на https://censor.net/ru/user/431332, прийнявши
"законопроект об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
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15.06.2021 16:13 Ответить
Ну та вам пиз..іть не мішки ворочать..)))) Далі ..це не цікаво...
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15.06.2021 16:15 Ответить
тобто, ти проитало - але НЕ зрозуміло.. браво!
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15.06.2021 16:20 Ответить
Все заткнувся...)))) А прикро що собака перестала гавкать..бо грошїй ціна тоді...Петя троляки твої бездарні і слабі знижу їм зарплатню))
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15.06.2021 16:19 Ответить
от ти довбню, читай УВАЖНО.. новий закон від зеленского про "барьбу с алигархами.. щоб ани удавились ад жадности":
Верховная Рада приняла за основу "законопроект зеленского об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
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15.06.2021 16:23 Ответить
Чмошник.. дава так..давай ссилочку цієї цитати і подивимось звідки вона і хто їїнаписав..)))Івсе стане зрозумілим...розумієшь..ти ж навіть ссилку не даєшь бо сериш ..тут вже зрозуміло з твоєю тухлою суттю..)) Тебеж ні хто навіть не спримає ..бо ти брехун .. чмошник ..давай ссилочку що там це мабутьПетя пи..донув от ти і сереш..
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15.06.2021 16:40 Ответить
для ОСОБЛИВО тупих йолопів - ще раз:
довбню, читай УВАЖНО.. новий закон від зеленского про "барьбу с алигархами.. щоб ани удавились ад жадности":
21 червня 2021 року Верховная Рада приняла за основу "законопроект зеленского об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
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15.06.2021 16:44 Ответить
От тупко серливий ...)))де це написано і ким???))) Ну не сци чмошнику
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15.06.2021 16:47 Ответить
от ти тупий йолоп)читай уважно ЩЕ РАЗ:
15 (саме СЬОГОДНІ !) червня 2021 року Верховная Рада приняла за основу "законопроект зеленского об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"

а ці посилання - для зовсім тупих зебілів, що нездатні навіть прочитати новини дня)
https://biz.censor.net/news/3271525/rada_odobrila_zakonoproekt_ob_uregulirovanii_dolgov_za_gaz_na_100_milliardov

https://biz.censor.net/news/3271284/postavschiki_sprognozirovali_povyshenie_tarifov_na_otoplenie_na_40
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15.06.2021 17:03 Ответить
й чергова порція "бартьпи с алигархами" от зеленского - закон про податкову амністію.. після списанні їм боргів на 100 млрд.грн.. заплати 5% від ВКРАДЕННОГО - й вони стають легальними грошми))
Феєрично! можно легалізувати ВСЕ вкраденні гроші - за всього лише 5%.. і ніякої карної відповідальності))

Але самий цемес в тому, що з ЛЕГАЛЬНИХ грошей зебіли теж винні заплатити 5%.. інакше вони стануть нелегальними))
https://sud.ua/ru/news/publication/204114-ukraintsy-dolzhny-budut-otnesti-vsyu-nalichku-v-bank-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-nalogovoy-amnistii
Верховная Рада приняла закон о том, чтобы украинцы вытащили наличку из-под матраса, отнесли ее в банк и заплатили за это государству 5%.

...даже, если человек годами копил наличные деньги абсолютно легально, с «белой зарплаты», платил налоги с нее и откладывал себе на сложные времена, эти средства окажутся вне закона. Для того, чтобы их легализовать, нужно будет отнести все в банк и заплатить 5% государству.
Примечательно, что презеденту, народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно - т. е. нести деньги в банк и платить «налог».
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15.06.2021 17:17 Ответить
п.с. 15 червня, не 21..
а 21 червня - буде нова порція "благодаті" від шута для зебілів..
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15.06.2021 17:04 Ответить
чи ти настільки тупий, що тебе ботоферма тримає тільки на окремих новинах на Цензорі?))
а само ти нездатне навіть новини подивитися...
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15.06.2021 16:45 Ответить
Ватанок. Ілон Маск багата людина, але він свої статки нажив чесно, не привласнив бандитський общак, не привласнив народне, як в Україні "еліта" всрана.
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15.06.2021 16:36 Ответить
Можно написать замечательные законы и обеспечить их выполнение , обеспечить достойное наказание , но всегда останется вопрос - кто назначает виновных??? Пока мы на заменим 90% судей и не обеспечим их независимость от власти , 90% прокуроров и не закроем им возможность брать взятки,90% ментов и не заставим их честно работать на общество ,а не на Авакова - никакая реформа, никакой закон не будет работать .
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15.06.2021 13:10 Ответить
ахметови-коомойські-фірташі-кучми, то є кара Божа для України.
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15.06.2021 13:42 Ответить
хуже!
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15.06.2021 13:53 Ответить
Через беззаконня нас теж лишать квітка у НАТО! Ще скоріше.
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15.06.2021 14:14 Ответить
Так проведите деолигархизацию(раскулачивание).Пусть Все вернут в бюджет. И будут деньги и на повышение пенсий,зарплат и армию всем необходимым снабдить.
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15.06.2021 15:50 Ответить
Якщо й повертати, то тільки те, що вкрадене. при рудому тарганові
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15.06.2021 16:37 Ответить
Если будет оставаться олигархическая экономика, то олигархов надо просто ху я рить.
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15.06.2021 17:00 Ответить
Данілову це треба пояснювати президенту бо його виборці слабі на розум...
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15.06.2021 18:26 Ответить
 
 