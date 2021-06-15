Если в Украине будет оставаться олигархическая экономика, то билет в НАТО мы не получим, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, если не искоренит влияние олигархов на экономику страны и коррупцию.

Об этом Данилов сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы внимательно читаем Конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", - отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что вступление Украины в НАТО станет залогом ее независимости.

"У нас есть сосед (Россия. - Ред.), который постоянно засматривается на наши территории, у нас 7 лет продолжается война и, к сожалению, мы не можем с этим справиться, поскольку на протяжении определенного времени, вместо того, чтобы строить государство, олигархично-экономическая модель построения нашей страны все больше и больше "съедала" Украину и возможности для бизнесменов заниматься бизнесом", - добавил он.

"С 1998 года произошла первая фиксация коррупционирования олигархами экономики. В этом нужно ставить точку. Нам необходимо двигаться в сторону Европы, в сторону членства в НАТО. После принятия закона про деолигархизацию все станет на свои места", - подытожил Данилов.

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