За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выздоровели - 2047, выявили 243 новых случая, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 243 подтвержденных случая заболевания COVID-19 (всего 211181).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 146 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 84 мужчины в возрасте от 21 до 81 лет, 1 девочка 15 лет и 12 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также зафиксировано 4 летальных случая от вируса (всего 5160).

За сутки госпитализировали 39 больных коронавирус, 1 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19.

По словам Кличко за сутки коронавирус преодолели 2047 человек (всего 198921).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (52), Днепровском (36) и в Шевченковском (28).