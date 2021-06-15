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Новости
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G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен

G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен

Страны "Большой семерки" (G7) приветствуют решительность президента Украины Владимира Зеленского бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, как G7, приняли к сведению законопроект, о котором говорил президент Зеленский, который он внес в парламент. И мы действительно приветствуем решительность президента, наконец, бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую, и особенно, как сказал премьер-министр, экономическую жизнь Украины", - сказала Фельдгузен на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве во вторник.

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Посол указала на необходимость укрепить институции в Украине.

"Это, прежде всего, судебная система, о которой генеральный прокурор уже вспомнила. Это верховенство права. Это независимые судьи, правоохранители и госслужащие, которых подбирали на прозрачных конкурсах", - пояснила она.

Фельдгузен также обратила внимание на необходимость укрепления Антимонопольного комитета.

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"Он уже существует долго в Украине, но его надо укрепить, надо сделать надлежащим, защищать, дать политическую поддержку, чтобы они могли бороться в сфере экономики с олигархическими интересами", - сказала дипломат.

По ее словам, также важными являются независимые СМИ и влияние общества.

"Общество должно заставлять политическую элиту и госслужащих играть по правилам, и не с правилами", - подчеркнула Фельдгузен.

G7 (833) Германия (6930) Зеленский Владимир (20234) олигарх (1027) посол (1793) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+4
Зєйло не бореться і звєздить . І буде звіздіти до виборів. Толку нуль.
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15.06.2021 12:25
+4
ещё один олигарх "зробив себе разом"
G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1297 G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3584
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15.06.2021 12:25
+3
Ой...похвалили клоуна....аплодисменты ещё в студию.....
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15.06.2021 12:25
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Рвутся снаряды.
Трещат пулеметы.
Но их не боятся. Зеленые роты
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15.06.2021 12:23 Ответить
Зєйло не бореться і звєздить . І буде звіздіти до виборів. Толку нуль.
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15.06.2021 12:25 Ответить
Ой...похвалили клоуна....аплодисменты ещё в студию.....
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15.06.2021 12:25 Ответить
ещё один олигарх "зробив себе разом"
G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1297 G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3584
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15.06.2021 12:25 Ответить
Це такий тролінг? 🤔 - Куме, чого ви нічого не робите?
- Сили волі немає.
- Щось захворіли, чи волю втратили?
- Та ні, сила є, воля теж є, а сили волі - немає! 😔
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15.06.2021 12:25 Ответить
"Мы, как G7, приняли к сведению законопроект, о котором говорил президент Зеленский, который он внес в парламент. И мы действительно приветствуем решительность президента, наконец, бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую, и особенно, как сказал премьер-министр, экономическую жизнь Украины", - сказала Фельдгузен на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве во вторник."

Источник: https://censor.net/ru/n3271503

Очевидно, Фельдгузен не знає хто такий Шмигаль, якого олігарха він маріонетка.
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15.06.2021 12:27 Ответить
циничный балабол
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15.06.2021 12:35 Ответить
Причем на государственном уровне.
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15.06.2021 12:39 Ответить
язиком молоти не плуга перти як і не переказати смак борщу який ще не зварився, тому всі ці заяви не варті і дірки від бубулика і взагалі - обіцянки кловуна то дуже сумнівно.
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15.06.2021 12:37 Ответить
Ну, а кроме "решительности" реальные шаги сделаны, "декларациями" как и "инвестициями" народ сыт по горло. Эта "решительность" будет максимум ещё три года.
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15.06.2021 12:37 Ответить
Оно, чуло дзвін...(((
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15.06.2021 12:44 Ответить
У нас начальник антимонопольного комитета заработал в мае 227 000грн-на хрена ему с кем-то бороться
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15.06.2021 12:46 Ответить
Где он там увидел борьбу?
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15.06.2021 13:09 Ответить
ой **** ну вже посли найрозвинутіших країн кажуть що правильно Зеля робить..)) Так ні і тут не згода і не розуміння...Ну звісно коли тролякам аби бабельце відробить От продажні сцуки
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15.06.2021 13:17 Ответить
А як німці воюють з російськими олігархами,просто любо глянути.Шрьодер вже запух від боротьби,дуже хоче поборотися Штанмайєр та і Меркель на старість собі пригріла місце для малесенької боротьби.
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15.06.2021 13:21 Ответить
Борются с украинскими олигархами!
Иностранным - велкам.
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15.06.2021 13:32 Ответить
 
 