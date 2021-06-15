G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен
Страны "Большой семерки" (G7) приветствуют решительность президента Украины Владимира Зеленского бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы, как G7, приняли к сведению законопроект, о котором говорил президент Зеленский, который он внес в парламент. И мы действительно приветствуем решительность президента, наконец, бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую, и особенно, как сказал премьер-министр, экономическую жизнь Украины", - сказала Фельдгузен на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве во вторник.
Посол указала на необходимость укрепить институции в Украине.
"Это, прежде всего, судебная система, о которой генеральный прокурор уже вспомнила. Это верховенство права. Это независимые судьи, правоохранители и госслужащие, которых подбирали на прозрачных конкурсах", - пояснила она.
Фельдгузен также обратила внимание на необходимость укрепления Антимонопольного комитета.
"Он уже существует долго в Украине, но его надо укрепить, надо сделать надлежащим, защищать, дать политическую поддержку, чтобы они могли бороться в сфере экономики с олигархическими интересами", - сказала дипломат.
По ее словам, также важными являются независимые СМИ и влияние общества.
"Общество должно заставлять политическую элиту и госслужащих играть по правилам, и не с правилами", - подчеркнула Фельдгузен.
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Трещат пулеметы.
Но их не боятся. Зеленые роты
- Сили волі немає.
- Щось захворіли, чи волю втратили?
- Та ні, сила є, воля теж є, а сили волі - немає! 😔
Источник: https://censor.net/ru/n3271503
Очевидно, Фельдгузен не знає хто такий Шмигаль, якого олігарха він маріонетка.
Иностранным - велкам.