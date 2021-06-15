"Слуга народа" Гетманцев просит не путать е-декларирование и налоговую амнистию: е-декларирование еще никого не освободило от ответственности
Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев просит не путать е-декларирование с налоговой амнистией.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Гетманцева, это абсолютно разные вещи.
"Если я подал е-декларацию в рамках антикоррупционного законодательства и указал, что у меня есть, например, 50 тыс. долларов я таким образом не избегаю ответственности за уклонение от налогообложения, если получил их без уплаты налога", - подчеркнул нардеп и добавил, что е-декларирование еще никого не освободило от ответственности за уклонение от налогов.
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Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий15.06.2021 12:24 Ответить Мне нравится 0
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Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий15.06.2021 13:02 Ответить Мне нравится 0
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