"Слуга народа" Гетманцев просит не путать е-декларирование и налоговую амнистию: е-декларирование еще никого не освободило от ответственности

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев просит не путать е-декларирование с налоговой амнистией.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Гетманцева, это абсолютно разные вещи.

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"Если я подал е-декларацию в рамках антикоррупционного законодательства и указал, что у меня есть, например, 50 тыс. долларов я таким образом не избегаю ответственности за уклонение от налогообложения, если получил их без уплаты налога", - подчеркнул нардеп и добавил, что е-декларирование еще никого не освободило от ответственности за уклонение от налогов.