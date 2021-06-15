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Новости
2 015 10

"Нафтогаз" уже давно мечтает выйти на IPO, это правильно. Так будет и с "Энергоатомом", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выказал поддержку выходу на IPO группы "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз" уже давно хочет, и даже мечтает выйти на IPO, и это правильно. Я считаю, что тоже будет с "Энергоатомом", – сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Нафтогаз (3112) Энергоатом (409)


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Топ комментарии
+8
Хазанов широкого профіля. По українськи -Зєйло.
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15.06.2021 12:27
+7
При зелупе нафтогаз стал убыточен, как и энергоатом. ДумайТЕ!
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15.06.2021 12:36
+4
кто же ему все это советует и сценарий пишет.
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15.06.2021 12:40
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Хазанов широкого профіля. По українськи -Зєйло.
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15.06.2021 12:27 Ответить
НафтоГазюка державне підприємство чи олігархічне??
Таки хто "мріє"?!
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15.06.2021 12:29 Ответить
При зелупе нафтогаз стал убыточен, как и энергоатом. ДумайТЕ!
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15.06.2021 12:36 Ответить
Проще говори - акционировать. Результат украинского акционирования виден, что постоянно просим денег у МВФ.
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15.06.2021 12:38 Ответить
кто же ему все это советует и сценарий пишет.
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15.06.2021 12:40 Ответить
С 95-го порталу приходить.
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15.06.2021 12:57 Ответить
Тоесть будут продавать.
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15.06.2021 12:40 Ответить
скорее квартал 95 выйдет на IPO чем нафтогаз - IPO подразумевает белую международную отчетность... где же все презы и правительства тогда столоваться будут?)
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15.06.2021 13:00 Ответить
Что такое IPO - простыми словами
IPO - первичное размещение акций на бирже. Как только бумаги начинают торговаться на бирже, компания получает статус публичной.
Для проведения IPO нанимаются финансовые консультанты, или андеррайтеры. Чаще всего это инвестиционные банки. Андеррайтер помогает определить цену акции, провести маркетинговую кампанию по привлечению инвесторов, собрать первичные заявки на покупку бумаг, прежде чем они станут общедоступны на бирже.
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15.06.2021 13:03 Ответить
Що ти таке, маму твою, верезеш?
Державну монополію ти будеш продавати? Повністю, чи яку частку? Що монополія потім зробить державі, якщо остання не буде мати вирішального впливу, давайте вгадаємо з 3х раз.
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15.06.2021 13:25 Ответить
 
 