"Нафтогаз" уже давно мечтает выйти на IPO, это правильно. Так будет и с "Энергоатомом", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выказал поддержку выходу на IPO группы "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом".
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нафтогаз" уже давно хочет, и даже мечтает выйти на IPO, и это правильно. Я считаю, что тоже будет с "Энергоатомом", – сказал президент.
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Таки хто "мріє"?!
IPO - первичное размещение акций на бирже. Как только бумаги начинают торговаться на бирже, компания получает статус публичной.
Для проведения IPO нанимаются финансовые консультанты, или андеррайтеры. Чаще всего это инвестиционные банки. Андеррайтер помогает определить цену акции, провести маркетинговую кампанию по привлечению инвесторов, собрать первичные заявки на покупку бумаг, прежде чем они станут общедоступны на бирже.
Державну монополію ти будеш продавати? Повністю, чи яку частку? Що монополія потім зробить державі, якщо остання не буде мати вирішального впливу, давайте вгадаємо з 3х раз.