"Нафтогаз" уже давно мечтает выйти на IPO, это правильно. Так будет и с "Энергоатомом", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выказал поддержку выходу на IPO группы "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз" уже давно хочет, и даже мечтает выйти на IPO, и это правильно. Я считаю, что тоже будет с "Энергоатомом", – сказал президент.

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