Число противников вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшилось до 43%, - опрос Центра Разумкова

В мае текущего года число противников вакцинации от COVID-19 уменьшилось на 8,5% по сравнению с мартом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по сравнению с мартом 2021 года с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали ее), с 16% до 19% - доля тех, кто намерены это сделать, но позже, 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

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Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 59% готовы сделать ее только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

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Те респонденты, которые не намерены вакцинироваться, чаще мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех , кто не намерен делать прививки). Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.