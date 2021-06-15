Число противников вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшилось до 43%, - опрос Центра Разумкова
В мае текущего года число противников вакцинации от COVID-19 уменьшилось на 8,5% по сравнению с мартом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по сравнению с мартом 2021 года с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали ее), с 16% до 19% - доля тех, кто намерены это сделать, но позже, 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).
Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет).
Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 59% готовы сделать ее только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).
Те респонденты, которые не намерены вакцинироваться, чаще мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех , кто не намерен делать прививки). Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.
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1-й этап - это медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте.
2-й этап - остальные медицинские работники, граждане в возрасте 80+ и социальные работники.
3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования." https://covid.obozrevatel.com/deputatov-radyi-budut-vaktsinirovat-preparatom-pfizer-dokument.htm К какому этапу относятся депутаты?