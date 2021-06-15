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Новости Коронавирус и карантин
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Число противников вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшилось до 43%, - опрос Центра Разумкова

Число противников вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшилось до 43%, - опрос Центра Разумкова

В мае текущего года число противников вакцинации от COVID-19 уменьшилось на 8,5% по сравнению с мартом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по сравнению с мартом 2021 года с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали ее), с 16% до 19% - доля тех, кто намерены это сделать, но позже, 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 59% готовы сделать ее только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

Также читайте: Более 70% граждан поддерживают идею производства Украиной собственной вакцины от COVID-19, - опрос "Рейтинга"

Те респонденты, которые не намерены вакцинироваться, чаще мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех , кто не намерен делать прививки). Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

исследование (567) карантин (16729) опрос (2821) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Серйозно? Поки не було чим вакцинуватись, відсоток тих хто проти був високим, з'явилась вакцина, відсоток противників зменшився.
Все, що потріно знати про містечкову "соціологію".
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15.06.2021 12:44
+1
А лікують його гарячим монооксидом дигідрогену...
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15.06.2021 13:46
+1
А некоторые используют его раствор в этаноле или этанола в нем... И в том случае тоже ломтик лимона лишним не будет...
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15.06.2021 14:52
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Серйозно? Поки не було чим вакцинуватись, відсоток тих хто проти був високим, з'явилась вакцина, відсоток противників зменшився.
Все, що потріно знати про містечкову "соціологію".
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15.06.2021 12:44 Ответить
Ось так казочка, малята, на арену вышел новый грипп , под именем INFLUENZA. Cимптомы - как и у ковид-19, но позитив результа нет... Исчезает нюх, вкусовые качестве отсутствуют, аппетит исчезает, горечь во рту с рвотными рефлексами, Сильный кашель, организм оалабевает до такой степени, шо еле башмаки тягаешь за собой. к еде - конкретное отвращение. 10 дней - нюх не возвратился.
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15.06.2021 13:03 Ответить
А лікують його гарячим монооксидом дигідрогену...
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15.06.2021 13:46 Ответить
Можно добавить в горячий монооксид дигідроген пару ломтиков лимона и пол столовой ложки меда ...
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15.06.2021 14:28 Ответить
А некоторые используют его раствор в этаноле или этанола в нем... И в том случае тоже ломтик лимона лишним не будет...
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15.06.2021 14:52 Ответить
А на второй день трясун(лихорадка) не усугубится?
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15.06.2021 15:08 Ответить
Це якщо з дозуванням переборщити...
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15.06.2021 15:11 Ответить
А если недопереборщить?
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15.06.2021 15:19 Ответить
То треба поступово зменшувати дози етанольних розчинів монооксиду дигідрогену і збільшувати дози борщу між ними (бажано з часничком).
Щоб доборщити...
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15.06.2021 15:27 Ответить
А перчик? Це по-перше... По-друге: я не уявляю борщу без монооксиду дигідрогену... Бо в противному выпадку , то буде не тарiлка з борщем, а кошик з овочами. До речi Кошик з овочами без монооксиду дигідрогену добре пасуе тим, хто хоче вивести шлаки з органiдму, та ще й схуднути i використовуе для цего Великикй пiст. Рецепт страв з першого i по останнiй день посту. Пiст почався: день сухоядiя, день - вареного. Сухоядiе - свiжi овочi та фрукти, хлiб, компоты - вiд пуза. День вареного - кашка, або супчик без зажарки, без мяска, без навiть натяну на жир. Лишень в суботу та недiлю можна вареникм з картоплею або капустою зажаренi цибулькою на олii. До кiнця посту не можна м`ясо , жири, молочнi выроби. На Другiй недiлi посту, та в останню недiлю посту можна рибу. На третiй недiлi такого харчу ви вiдчуете прилив сил. А якшо витримали весь Великий пiст в скоромностi, то 5 рокiв у вас нi раз не буде болiти голова... Смачного посту.
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15.06.2021 16:06 Ответить
+ боль в горле
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15.06.2021 13:02 Ответить
температуры нет
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15.06.2021 13:08 Ответить
Хотя температуры нет, но местами такой озноб пробивает, шо аж зубами хряцаешь, под тремя одеялами.
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15.06.2021 13:20 Ответить
Очень настырный и последовательный новый грипп. Если зацепил, пока всех не перекосит, на расслабуху и не надейся.
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15.06.2021 13:33 Ответить
Если этот грипп доберется до Украины, будет полный коллапс.
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15.06.2021 13:42 Ответить
Из этой серии грипп начинает свою прогулку в октябре или зимой. В данной ситуации Карл, слышишь, INFLUENZA разгулялась в июне, да еще в 40*С жару.
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15.06.2021 14:35 Ответить
О каком короновирусе нужно так громко кричать, если в Украине есть и не менее значимые и масштабные смертные "болячки и прижившиеся не официальные пандемии", которые лечатся гораздо проще и без вакцинаций, но о них почему-то только упоминают без серьезных методов борьбы, которые реальные для предотвращения со стороны власти - https://plus.obozrevatel.com/crime/v-mae-na-dorogah-ukrainyi-pogiblo-bolshe-chem-v-aprele-statistika-dtp.htm?_gl=1*1cya2am*_ga*MTMxOTk0MTAwMi4xNjIzNzUzNDQx*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzc1MzQ0MC4xLjAuMTYyMzc1MzQ0MS4w
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15.06.2021 13:36 Ответить
"Депутатов Рады будут вакцинировать препаратом Pfizer. Вакцинация будет проходить с 15 по 18 июня в кабинете №52 по предварительно предоставленным спискам. Также для депутатов составили отдельный график, чтобы они не стояли в очереди. Как сообщается на https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrainu-dostavili-sche--66-690--doz-comirnatypfizer-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu сайте Министерства здравоохранения Украины, вакцину из этой партии используют для прививки людей 1-3 этапов вакцинации.
1-й этап - это медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте.
2-й этап - остальные медицинские работники, граждане в возрасте 80+ и социальные работники.
3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования." https://covid.obozrevatel.com/deputatov-radyi-budut-vaktsinirovat-preparatom-pfizer-dokument.htm К какому этапу относятся депутаты?
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15.06.2021 15:44 Ответить
 
 