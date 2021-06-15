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Новости
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Убийство бизнесмена из Сербии предотвращено в Киеве: Мужчину "заказала" жена со своим братом

Убийство бизнесмена из Сербии предотвращено в Киеве: Мужчину

В Киеве предотвращено заказное похищение и убийство бизнесмена - гражданина Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат, привлекая гражданина Украины, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, решили осуществить похищение и последующее убийство гражданина Республики Сербия на территории Украины, где он занимался бизнесом. Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа - похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить.

Женщина передала организатору - украинцу, который временно проживал за границей, информацию о своем муже. Она отметила, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий. За ликвидацию мужа обещала квартиру в Москве стоимостью 2 млн долл США.

В начале июня 2021 после заказа преступления, украинские правоохранители провели спецоперацию - сымитировали похищение потерпевшего на территории Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов, которые в то время находились на территории Республики Сербия.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты 10 тыс долл США за выполнение первой части разработанного плана, он был задержан.

На основании собранных доказательств, в том числе в рамках международного правового сотрудничества на территории Республики Сербия, ему сообщено о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенного из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.

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Автор: 

заказное убийство (163) иностранец (490) Киев (25481) Сербия (387) Офис Генпрокурора (2458)


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Топ комментарии
+3
как опасно жениться в наше время
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15.06.2021 12:54
+2
Зеленский должен издать закон запрещающий женам вступать в наследство. только дети.
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15.06.2021 12:44
+2
а толку - вони ж все одно опєкунші дітей будуть по-любому
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15.06.2021 12:47
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15.06.2021 12:43 Ответить
чей Крым у "братушки" спрашивали ?
а зря !!!
"братушки" еще те братушки
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15.06.2021 12:44 Ответить
Зеленский должен издать закон запрещающий женам вступать в наследство. только дети.
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15.06.2021 12:44 Ответить
а толку - вони ж все одно опєкунші дітей будуть по-любому
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15.06.2021 12:47 Ответить
в 18 лет?
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15.06.2021 12:49 Ответить
Лучше конечно в 21.
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15.06.2021 12:49 Ответить
Зачем закон, СНБО легко с этим справится...
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15.06.2021 13:10 Ответить
ленка секеса лишит за такой закон)
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15.06.2021 14:03 Ответить
От жеж курва! На кол её посадить
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15.06.2021 12:46 Ответить
а вот єто как ?
"Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов"

жену понять, простить....
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15.06.2021 12:53 Ответить
так 10 тис у.е чи квартира у 2 млн??
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15.06.2021 12:46 Ответить
как опасно жениться в наше время
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15.06.2021 12:54 Ответить
А с учётом того, что женщины и без росписи сейчас дают без проблем. То жениться (помимо того, что опасно) ещё и крайне глупо.
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15.06.2021 12:57 Ответить
а если она даёт вперёд приданного сто тыщ мильйонов?
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15.06.2021 21:24 Ответить
А жонушка як завжди вийшла суха із води? Слєдоватєлю сказала Шо любіт мужа до бєзпамятства і как ви смелі подумать шо я могла заказать собствєнного мужа? Та ви, слєдоватєлі хами, так как ви смєлі такоє подумать даже?!...
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15.06.2021 13:02 Ответить
Ну его в баню, эти свадьбы и жннитьбы. Лучше зарабатывать деньги и быть в саободном полете пока ноги ходят. Зачем жениться, если этих красавиц можно менять когда угодно, заводить новых и жить в свое удовольствие. А так, чуть что имущество делят, на алименты садят и претендуют сразу на что то. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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15.06.2021 13:38 Ответить
 
 