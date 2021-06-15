Убийство бизнесмена из Сербии предотвращено в Киеве: Мужчину "заказала" жена со своим братом

В Киеве предотвращено заказное похищение и убийство бизнесмена - гражданина Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат, привлекая гражданина Украины, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, решили осуществить похищение и последующее убийство гражданина Республики Сербия на территории Украины, где он занимался бизнесом. Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа - похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить.

Женщина передала организатору - украинцу, который временно проживал за границей, информацию о своем муже. Она отметила, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий. За ликвидацию мужа обещала квартиру в Москве стоимостью 2 млн долл США.

В начале июня 2021 после заказа преступления, украинские правоохранители провели спецоперацию - сымитировали похищение потерпевшего на территории Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов, которые в то время находились на территории Республики Сербия.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты 10 тыс долл США за выполнение первой части разработанного плана, он был задержан.

На основании собранных доказательств, в том числе в рамках международного правового сотрудничества на территории Республики Сербия, ему сообщено о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенного из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.

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