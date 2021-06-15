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"Голос" отзывает свои голоса за включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино

"Голос" отзывает свои голоса за включение в повестку дня законопроектов 5554, 5554-1 о применении закона о языке в кино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

"Депутаты фракции "Голос" Роман Костенко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта 5554 о русском языке в кино. Данное голосование было ошибкой, ведь законопроекты появились в последний момент: среди 29 законопроектов был и противоречивый законопроект 5554", - следует из сообщения.

"Это постановление о включении в повестку дня. Кроме этого позорного закона, там есть другие важные изменения. Например, закон о территориальной обороне и другие законопроекты "Голоса". Лучшим вариантом было бы провалить постановление, а затем, изъяв законопроект 5554, все остальные законы включить в повестку дня", - сказано далее.

Также подчеркивается, что включение в повестку дня не является принятием решения по существу закона. Решение было внесено с нарушением Регламента.

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"Голос" не поддержит никаких инициатив, призванных поставить под сомнение законы об украинском языке. Мы категорически не воспринимаем любые попытки наступления на украинский язык, поэтому поддерживаем украинский везде - в кино, на телевидении, в обслуживании, обучении и тому подобное", - подытожили в пресс-службе партии.

Позже нардеп "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук заявление на имя главы ВР об отзыве его голоса.

"Я и мои коллеги категорически против этого законопроекта 5554. И в прошлый раз голосовали красной кнопкой. И будем против него", - отметил он.

Голос отзывает свои голоса за включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино 01

В то же время следует отметить, что в настоящее время нет механизма, который предусматривает отзыв депутатами их голосов при голосовании в ВР.

Автор: 

ВР (29228) дубляж (60) кино (1535) украинский язык (1189) русский язык (570) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+45
Тобто, ці гниди з "Голосу" відпрацювали бабло ЗЕленої банди, проголосували як треба. А тепер вони корчать з- себе целок, незайманих дівчаток. "Помилка" сталася, "не розібралися", "випало з контексту"... Увесь Парламент розібрався, і лише ці 5 ублюдків - "не розібралися". До речі, зверніть увагу - УСЯ фракція підлого "Голоса" - УТРИМАЛАСЯ! НЕ голосувала ПРОТИ, а УТРИМАЛАСЯ, а 5 особливо продажних урода - взагалі ЗА голоснули...
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15.06.2021 12:51
+36
ніхто нічого не верне. Ніяких юридичних наслідків оці "відзиви" голосів - НЕ МАЮТЬ, Все, пої=зд поїхав, рішення проГОЛОСоване, порядок денний з русифікаторськими законопроектами - залишаються в порядку денному
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15.06.2021 12:53
+32
Весь інформпростр не один день гуде про цей закон, сьогоді в залі Ради виступали з цього приводу депутати від ЄС, але пінчуківські хвойди Рудик, Железняк, Костіна, Осадчук, Рушицин "не дочули, не добачили".
П'ятеро одразу.
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15.06.2021 12:57
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В тихую не прошло, конвертики прийдется вернуть?)))
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15.06.2021 12:51 Ответить
ніхто нічого не верне. Ніяких юридичних наслідків оці "відзиви" голосів - НЕ МАЮТЬ, Все, пої=зд поїхав, рішення проГОЛОСоване, порядок денний з русифікаторськими законопроектами - залишаються в порядку денному
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15.06.2021 12:53 Ответить
"Голос" отзывает свои голоса за включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино - Цензор.НЕТ 2789
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15.06.2021 13:03 Ответить
хочу шашлык с зебила
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15.06.2021 14:11 Ответить
Нічого іншого очікувати від спільного проекту Пінчука з Фіалою і не варто було б...
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17.06.2021 19:56 Ответить
Ну чому " вєрнуть"? Пройшло ж. А те що їх лайном полили, то таке, людям без совісті до того байдуже, не побили ж...
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15.06.2021 12:59 Ответить
Мудык не договорилась с зедебилами по цене.Не зря все приличные люди выходят из этого филиала помощников зедебилам.
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15.06.2021 12:51 Ответить
то її проблеми - взяла вона предоплатою, чи домовилась оплатою відповідно до платіжної вимоги - а з цим її кинули. Але товар (голоси) їй ніхто не поверне.
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15.06.2021 13:15 Ответить
А чо? Слуги "кинули" на "бабки"?
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15.06.2021 12:51 Ответить
оце так швидкість прийняття рішень))
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15.06.2021 12:51 Ответить
Тобто, ці гниди з "Голосу" відпрацювали бабло ЗЕленої банди, проголосували як треба. А тепер вони корчать з- себе целок, незайманих дівчаток. "Помилка" сталася, "не розібралися", "випало з контексту"... Увесь Парламент розібрався, і лише ці 5 ублюдків - "не розібралися". До речі, зверніть увагу - УСЯ фракція підлого "Голоса" - УТРИМАЛАСЯ! НЕ голосувала ПРОТИ, а УТРИМАЛАСЯ, а 5 особливо продажних урода - взагалі ЗА голоснули...
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15.06.2021 12:51 Ответить
Весь інформпростр не один день гуде про цей закон, сьогоді в залі Ради виступали з цього приводу депутати від ЄС, але пінчуківські хвойди Рудик, Железняк, Костіна, Осадчук, Рушицин "не дочули, не добачили".
П'ятеро одразу.
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15.06.2021 12:57 Ответить
Зелені хвойди !!!!
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15.06.2021 13:10 Ответить
Сергій Таран

Закон, який скасовує дубляж фільмів українською мовою на телебаченні внесли мінімальною кількістю голосів на порядок денний.

До проросійських сил долучилось 5 голосів «Голосу», включно з головою партії.
Яких Надьок Савченок вам ще не вистачає?
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15.06.2021 13:35 Ответить
Поздно, ЗеГолос
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15.06.2021 12:58 Ответить
Торг здесь не уместен.
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15.06.2021 12:58 Ответить
Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1. «Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович. «Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович. Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину. «З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович. «Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович. «Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
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15.06.2021 13:01 Ответить
В'ятрович смалить напалмом у Верховній Раді!

https://youtu.be/571ZYLf3OmA
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15.06.2021 13:02 Ответить
Девушка,девушка - а вы замужем? Да ,нет ,не знаю -а сколько?
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15.06.2021 13:03 Ответить
девушка, а сколько вам лет?
20-ть...
А на вид и не даш?
Почему не дам, дам.
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15.06.2021 15:17 Ответить
НЕ РОЗУМІЮ !!! Як могла партія Голос , лідер якої Вакарчук записав пісню про ЗНИЩЕННЯ ЛЕМКІВ , проголосувати за знищення української мови в кіно ?????

Христина Соловій - Гамерицкий Край (official video)

СЛУХАЕМО УВАЖНО

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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15.06.2021 13:07 Ответить
а ще, паскудний Вакарчук написав підлу пісеньку "Не твоя війна". Це коли Україна змушена була оголосити мобілізацію призовників, а кацапи з шкіри ізли, щоб її зірвати. І тут - "патріот" Сявка Вакарчук з ТАКОЮ піснею. Думаю, цим він вплинув на кількість мобілізованих...
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15.06.2021 13:17 Ответить
із підтримкою читаю ваші дописи, але якого всі вчепились до Вакарчука? Його вже й так від'юзали та використали як хотіли, хто винен, що кожну харю з телевізора- сприймають як істину в останній інстанції? Він талановитий виконавець, так якого ліпити ілюзії та вважати, що у інших його сторонах- природа не відпочила?
Якщо мені сподобалась пісня, то я й кліп не дивлюсь... Не говорю вже про те, щоб взнавати ще щось про виконавця (цю), бо спаскуджу враження.
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15.06.2021 15:25 Ответить
Голос отзывает голоса...хм
- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает..
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15.06.2021 13:11 Ответить
Да оадно
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15.06.2021 13:12 Ответить
"Голос"-это алгоритм,как из суперперспективной партии сделать позорище и посмешище
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15.06.2021 13:22 Ответить
"суперперспективная партия" від самогог початку створювалася Пінчуком - для відтягування голосів від "ЄвроСолідарності" Порошенка. Вона посмішищем була від народження.
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15.06.2021 13:26 Ответить
Ты о чем таком?Напомнить,как Пэтя с Вакарчуком чуть ли не в засос целовались,а Секта прославляла этого Вакарчука,а Вакарчук Питраликсеича?Они давние кореша(лет 15)если ты не знал.Где ТОГДА был гнев и разоблачения?Просто Вакарчук кинул Пэтю,как Янык Юлю,в свое время-вот вас и колбасит)
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15.06.2021 13:30 Ответить
лікуй свою бошку, дбл
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15.06.2021 13:32 Ответить
Правдуся в очко кольнула?
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16.06.2021 07:26 Ответить
Ага. Это порох оказался виноват что Славику и Притуле деньги не пахнут

"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 7390
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15.06.2021 15:01 Ответить
"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 9159
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15.06.2021 15:03 Ответить
"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 4524
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15.06.2021 15:08 Ответить
Куди не кинь - усюди запроданці! Бідна, бідна Україна захлинається у людському мусорі.
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15.06.2021 14:09 Ответить
голосаті гівнюки
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15.06.2021 13:32 Ответить
политическая проституция, наглядное пособие
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15.06.2021 13:48 Ответить
партию Голос создавали для того, чтобы у Пети в 2019 отбирать голоса, а потом, чтобы на парламентских отбирать голоса у ЕС... так что удивляться не приходится, что они так за антиукраинский закон проголосовали... это то же самое что ЗЕленые "какиеразницы", только выглядящие покультурнее и косящие под патриотов...
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15.06.2021 13:50 Ответить
Геть зелених мразів !!!!!!!
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15.06.2021 14:12 Ответить
це не голос - це смердючий бздьож
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15.06.2021 14:45 Ответить
А спочатку чим думали?!
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15.06.2021 14:47 Ответить
Чи помахали зелененькими, а вони і купились?!
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15.06.2021 14:48 Ответить
та думали що скопом проскочать і ніхто не зверне уваги а тут якраз в обріз. А по суті, фільми зняті на гроші РФ в Україні (фонду кіно РФ), якщо буде дубляж - гроші прийдеться повертати взад і з штрафом і все, що оимав поц раніше, а там грошики ого го
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15.06.2021 15:38 Ответить
Засуньте свої голоси собі знаєте куди. Там їх місце. А от своє справжнє обличчя ви показали...
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15.06.2021 16:46 Ответить
Піздно ,ми вас бачим.
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15.06.2021 17:13 Ответить
олігархічне лайно. На наступних виборах буде обов'язково але з іншою назвою
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15.06.2021 17:59 Ответить
І потім хтось каже що ЄС не має права називатись найбільш проукраїнською партією у парламенті )
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15.06.2021 18:16 Ответить
Поздно! Рудик,-агент ермака-козыря и прочих ярких представителей руSSкого мира: портнова-татарова-наташивлащенко и прочей антиукраинской мрази.

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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15.06.2021 19:46 Ответить
 
 