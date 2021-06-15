"Голос" отзывает свои голоса за включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино
"Голос" отзывает свои голоса за включение в повестку дня законопроектов 5554, 5554-1 о применении закона о языке в кино.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".
"Депутаты фракции "Голос" Роман Костенко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта 5554 о русском языке в кино. Данное голосование было ошибкой, ведь законопроекты появились в последний момент: среди 29 законопроектов был и противоречивый законопроект 5554", - следует из сообщения.
"Это постановление о включении в повестку дня. Кроме этого позорного закона, там есть другие важные изменения. Например, закон о территориальной обороне и другие законопроекты "Голоса". Лучшим вариантом было бы провалить постановление, а затем, изъяв законопроект 5554, все остальные законы включить в повестку дня", - сказано далее.
Также подчеркивается, что включение в повестку дня не является принятием решения по существу закона. Решение было внесено с нарушением Регламента.
"Голос" не поддержит никаких инициатив, призванных поставить под сомнение законы об украинском языке. Мы категорически не воспринимаем любые попытки наступления на украинский язык, поэтому поддерживаем украинский везде - в кино, на телевидении, в обслуживании, обучении и тому подобное", - подытожили в пресс-службе партии.
Позже нардеп "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук заявление на имя главы ВР об отзыве его голоса.
"Я и мои коллеги категорически против этого законопроекта 5554. И в прошлый раз голосовали красной кнопкой. И будем против него", - отметил он.
В то же время следует отметить, что в настоящее время нет механизма, который предусматривает отзыв депутатами их голосов при голосовании в ВР.
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