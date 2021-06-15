Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции, - глава НАПК Новиков
Принятие парламентом антикоррупционной стратегии, завершение судебной реформы и прекращение попыток ослабить функционал антикоррупционных органов являются ключевыми для преодоления коррупции и деолигархизации.
Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С сентября в парламенте находится антикоррупционная стратегия. Я благодарен антикоррупционному комитету за то, что она уже рекомендована парламенту ко второму чтению для принятия. Тут есть все ответы на вопросы, как сделать власть, во-первых, некоррупированной и, во-вторых, независимой от влияния финансово-промышленных групп", - сказал Новиков.
Он напомнил, что основные пункты стратегии – это принятие парламентом закона о лоббизме и создание условий для конкурентоспособности для малого и среднего бизнеса.
"Третье, и самое главное… завершение судебной реформы", - подчеркнул Новиков.
Глава НАПК отметил, что первое чтение в парламенте прошли законопроекты о Высшем совете правосудия, о Высшей квалифкомиссии судей. "Это ключевые законы, чтобы наконец-то завершить судебную реформу", - сказал он.
Также, по его словам, необходимо отказаться от "постоянного продуцирования" законопроектов об увольнении руководителя НАБУ и попыток блокирования работы НАПК в части проверки отчетов политических партий.
"Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели. Конечной целью должно стать построение справедливого общества с подотчетной властью и равными правилами для всех," - добавил Новиков.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.
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Одні патріоти кишені офшорної!!)))
Ни бог , ни царь и не герой
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро
Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой , налогом нищетой!
У вас - вся власть , все блага мира,
А наше право - звук пустой !
Мы жизнь построим по иному-
И вот наш лозунг боевой:
ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!
А дармоедов всех долой!
Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы ,
На наших спинах возвели.
Заводы , фабрики, палаты -
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём.©
🤣🤣
Польша Україну обігнала...
А була -НІЩО))
З повагою..))
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ПУК в калюжу...
Смачного!!
))