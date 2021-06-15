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Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции, - глава НАПК Новиков

Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции, - глава НАПК Новиков

Принятие парламентом антикоррупционной стратегии, завершение судебной реформы и прекращение попыток ослабить функционал антикоррупционных органов являются ключевыми для преодоления коррупции и деолигархизации.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С сентября в парламенте находится антикоррупционная стратегия. Я благодарен антикоррупционному комитету за то, что она уже рекомендована парламенту ко второму чтению для принятия. Тут есть все ответы на вопросы, как сделать власть, во-первых, некоррупированной и, во-вторых, независимой от влияния финансово-промышленных групп", - сказал Новиков.

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Он напомнил, что основные пункты стратегии – это принятие парламентом закона о лоббизме и создание условий для конкурентоспособности для малого и среднего бизнеса.

"Третье, и самое главное… завершение судебной реформы", - подчеркнул Новиков.

Глава НАПК отметил, что первое чтение в парламенте прошли законопроекты о Высшем совете правосудия, о Высшей квалифкомиссии судей. "Это ключевые законы, чтобы наконец-то завершить судебную реформу", - сказал он.

Также, по его словам, необходимо отказаться от "постоянного продуцирования" законопроектов об увольнении руководителя НАБУ и попыток блокирования работы НАПК в части проверки отчетов политических партий.

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"Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели. Конечной целью должно стать построение справедливого общества с подотчетной властью и равными правилами для всех," - добавил Новиков.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.

коррупция (8555) Новиков (249) олигарх (1027) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+3
Ага. Зараз все кинуть і "поборють " і корупцію і олігархів.
https://censor.net/ru/news/3271279/tsentrenergo_otdali_kolomoyiskomu_lichno_zelenskiyi_i_goncharuk_ekssekretar_snbo_danilyuk
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15.06.2021 13:04
+2
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог , ни царь и не герой
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро
Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой , налогом нищетой!
У вас - вся власть , все блага мира,
А наше право - звук пустой !
Мы жизнь построим по иному-
И вот наш лозунг боевой:
ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!
А дармоедов всех долой!
Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы ,
На наших спинах возвели.
Заводы , фабрики, палаты -
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём.©

🤣🤣
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15.06.2021 12:58
+2
Перше що треба мати,це українську державну владу,а не зелену лялькову імітацію !!!)))
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15.06.2021 12:58
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Правила форума Совет форумчан
МалоВатно чогось....))
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15.06.2021 12:59 Ответить
Правильно кажете. Ще кой кого треба туди ж.
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15.06.2021 13:09 Ответить
Наберіть в гуглі-олігархи України- дивина!
Одні патріоти кишені офшорної!!)))
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15.06.2021 13:15 Ответить
Отнять и поделить!
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15.06.2021 13:25 Ответить
Нит! Просто повесить с табличкой "Олигарх". Всё.
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15.06.2021 13:30 Ответить
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог , ни царь и не герой
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро
Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой , налогом нищетой!
У вас - вся власть , все блага мира,
А наше право - звук пустой !
Мы жизнь построим по иному-
И вот наш лозунг боевой:
ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!
А дармоедов всех долой!
Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы ,
На наших спинах возвели.
Заводы , фабрики, палаты -
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём.©

🤣🤣
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15.06.2021 12:58 Ответить
Перше що треба мати,це українську державну владу,а не зелену лялькову імітацію !!!)))
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15.06.2021 12:58 Ответить
Вже 30 років , Шановний Пане, симулякри, імпотенти, бариги, кловани та олігархи при владі..
Польша Україну обігнала...
А була -НІЩО))
З повагою..))
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15.06.2021 13:20 Ответить
Треба шукати причини цього. Подивіться мій аоментар поряд з вашим. Грошова застава на виборах президента це головна база олігархії. В результаті навіть кожен наш майдан закінчується олігархічн ми виборами, які приводять до влади тих чи інших ставленників олігархії. Нам необхідні системні зміни. Ліквідація застави це була б украй важлива системна зміна, без якої олігархія залишиться з нами назавжди.
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15.06.2021 13:32 Ответить
Правильно кажете. Велике значення було б якщо б на виборах президента ліквідувати антинародну багатомільйонну грошову заставу, яку цинічно називають "виборчою". Вона в бюлетені кандидатів в президенти пропускає тільки ставлеників олігархату. А в наших олігархів нема нічого українського. Серед їх ставенників ми йдемо й тупо обираємо. То звідки може бути українська влада. Та й ніде в світі таких величезних застав нема. В Польщі взагалі застави нема. Там збір доволі невеликої кількості підписів виборців. Виборці визначають склад бюлетенів, а не грошовиті угрупування.
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15.06.2021 13:24 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7270 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7270

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo если хотим до шлема добраться

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi61fzpsJnxAhUizoUKHfr8BIoQwqsBMAJ6BAgQEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DajT_R1nPX2Y&usg=AOvVaw3SxSQ5PPBtCDLLvKzBPrUo
показать весь комментарий
15.06.2021 13:02 Ответить
Ага. Зараз все кинуть і "поборють " і корупцію і олігархів.
https://censor.net/ru/news/3271279/tsentrenergo_otdali_kolomoyiskomu_lichno_zelenskiyi_i_goncharuk_ekssekretar_snbo_danilyuk
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15.06.2021 13:04 Ответить
то получаєтса вова врьот? ах ти парахабот праклятий, подбаріжнік
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15.06.2021 13:05 Ответить
Дістали вже ці "борцуни" з олігархами і корупцією Може пора вже говорити про чесність, порядність, репутацію ! Хто у нас в країні займається мораллю ? Десятки органів неперервно героїчно борються, проїдаючи бюджет,, проте, немає жодної інстанції, яка б займалась вихованням чесних людей.
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15.06.2021 13:06 Ответить
Нет результатов работы - так хоть на форуме выступлю ...
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15.06.2021 13:06 Ответить
Відволікання уваги...
ПУК в калюжу...
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15.06.2021 13:11 Ответить
Что ж ты так рассердился? Может сьел чего!
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15.06.2021 13:27 Ответить
А Ви вже оселедця з'їли та "путєна" сіли?
Смачного!!
))
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15.06.2021 13:41 Ответить
На даний момент в нашому випадку владу треба будувати від низу до верхньої вертикалі. Тоді народ матиме змогу самостійно контролювати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування які в свою чергу будуть вимагати та просувати ті питання в яких зацікавлене населення. Якщо буде спротив вищої влади-гнати в три шиякі і так аж до САМОГО. А в нас навпаки повлазили злодії напризначали своїх шісток, які звичайних людей за бидло тримають.
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15.06.2021 14:40 Ответить
Он тоже на золотом Порше ездит?)))
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15.06.2021 15:32 Ответить
Нема такого, щоб одні олігархи погані, а інші добрі. Всі погані. Прикидаються різними, а деякі стверджують що вони не олігархи. Але їх ставленики голосують кожен як їх олігархам вигідно. А часто однаково, коли вигода обопільна. Притому проти народу.
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15.06.2021 18:02 Ответить
 
 