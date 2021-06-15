Вирастюк о первом дне в Раде: Какие кнопки нажимать, мне объяснили коллеги. Планирую посетить буфет
Первый день работы в парламенте для нардепа Василия Вирастюка – достаточно необычный.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ни для кого не секрет, что я в новой для себя сфере, поэтому нужно понять, что, как работает. Какие кнопки нажимать, это мне объяснили мои коллеги. Что касается выкриков ("Ганьба!" во время присяги Вирастюка. – Ред.) наших коллег в сессионном зале. Да, они были. Но я думал, что будет намного громче. Почему? Во всяком случае, я так настраивался. А они как-то очень быстро успокоились. Знаете, я привык к громким выкрикам в спорте. Они меня только куражат", - рассказал Вирастюк и добавил, что народные депутаты не подходили к нему для того, чтобы лично высказать свое недовольство. Вместе с тем, они, по словам нардепа, сделали достаточно много селфи с ним.
Он признался, что еще не праздновал победу на выборах, так как считает, что именно сегодня была поставлена "финальная точка" в этой победе.
Говоря о своих планах работы в Верховной Раде, парламентарий подчеркнул: "Все предполагали, что я пойду в комитет по вопросам молодежи и спорта, но все немного не так. Я рассматриваю комитет социальной политики и защиты прав ветеранов. Эта тематика мне знакома. Я уже несколько лет плодотворно и достаточно близко знаком с этой сферой. … Если говорить о том, какими будут мои первые шаги, то, скорее всего, будет именно ветеранская тематика".
Вирастюк также признался, что пока что не был в парламентском буфете.
"Планировал там побывать, но сейчас стою перед вами на брифинге", - сказал депутат журналистам.
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1. кнопки
2. буфет
3. туалет
рабочий день окончен....
"у Королевы у английской..."
"wow.. что ты видала при дворе?"
"... видала мышку на ковре"
2. поспать
3. поср@ть
4. поржать
5. кнопки понажимать..
Заголовок Петросян сочинил?))
Патрія "СН, може самостійно зжерти слона, тим більше, майже на шару.
Зебіли понавибирали...
следующим номером - поиск каменных шаров чтобы по привычке запихать их на трибуну
https://www.youtube.com/watch?v=3AyRorYSPQY&t=136s "Танцуй, Росія... а у мєня самая красівая опа"
нова несамостійна маріонетка.
https://censor.net/ua/n3271518
Такого ещё не один созыв парламента не помнит. Новы рыла, .лять.