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Вирастюк о первом дне в Раде: Какие кнопки нажимать, мне объяснили коллеги. Планирую посетить буфет

Вирастюк о первом дне в Раде: Какие кнопки нажимать, мне объяснили коллеги. Планирую посетить буфет

Первый день работы в парламенте для нардепа Василия Вирастюка – достаточно необычный.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ни для кого не секрет, что я в новой для себя сфере, поэтому нужно понять, что, как работает. Какие кнопки нажимать, это мне объяснили мои коллеги. Что касается выкриков ("Ганьба!" во время присяги Вирастюка. – Ред.) наших коллег в сессионном зале. Да, они были. Но я думал, что будет намного громче. Почему? Во всяком случае, я так настраивался. А они как-то очень быстро успокоились. Знаете, я привык к громким выкрикам в спорте. Они меня только куражат", - рассказал Вирастюк и добавил, что народные депутаты не подходили к нему для того, чтобы лично высказать свое недовольство. Вместе с тем, они, по словам нардепа, сделали достаточно много селфи с ним.

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Он признался, что еще не праздновал победу на выборах, так как считает, что именно сегодня была поставлена "финальная точка" в этой победе.

Говоря о своих планах работы в Верховной Раде, парламентарий подчеркнул: "Все предполагали, что я пойду в комитет по вопросам молодежи и спорта, но все немного не так. Я рассматриваю комитет социальной политики и защиты прав ветеранов. Эта тематика мне знакома. Я уже несколько лет плодотворно и достаточно близко знаком с этой сферой. … Если говорить о том, какими будут мои первые шаги, то, скорее всего, будет именно ветеранская тематика".

Вирастюк также признался, что пока что не был в парламентском буфете.

"Планировал там побывать, но сейчас стою перед вами на брифинге", - сказал депутат журналистам.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ВР (29228) работа (599)


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Топ комментарии
+34
программа народного депутата Верастюка:
1. кнопки
2. буфет
3. туалет

рабочий день окончен....
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15.06.2021 13:15
+24
Які і як тиснути кнопки, буфет... ну ще туалет. А що ще "народному обранцю" треба? Звіздець. О то позорище...
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15.06.2021 13:06
+14
Фу
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15.06.2021 13:05
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Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать.
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15.06.2021 13:05 Ответить
сам выпросил себе погоняло: Кнопкодав...
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15.06.2021 13:06 Ответить
программа народного депутата Верастюка:
1. кнопки
2. буфет
3. туалет

рабочий день окончен....
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15.06.2021 13:15 Ответить
Вангую, что не пройдёт и года, как доктором станет
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15.06.2021 13:52 Ответить
"где ты была сегодня, киска?"
"у Королевы у английской..."
"wow.. что ты видала при дворе?"
"... видала мышку на ковре"
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15.06.2021 14:01 Ответить
1. пожрать
2. поспать
3. поср@ть
4. поржать
5. кнопки понажимать..
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15.06.2021 14:09 Ответить
"А Вася разминается в буфете!" !!!)))
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15.06.2021 13:15 Ответить
Да и БУФЕТЧИК подошло бы.
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15.06.2021 13:36 Ответить
Шош ти їх палиш, довбодятел.
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15.06.2021 13:05 Ответить
Фу
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15.06.2021 13:05 Ответить
"Люблю повеселится,особенно пожрать!" !!!)))
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15.06.2021 13:14 Ответить
Пхахахх
Заголовок Петросян сочинил?))
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15.06.2021 13:06 Ответить
а что не так с народным улюбленцем ?
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15.06.2021 13:16 Ответить
Які і як тиснути кнопки, буфет... ну ще туалет. А що ще "народному обранцю" треба? Звіздець. О то позорище...
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15.06.2021 13:06 Ответить
Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет - Цензор.НЕТ 3331
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15.06.2021 13:39 Ответить
остальной шобле нужно постараться в буфет попасть до Васеньки
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15.06.2021 13:10 Ответить
Не забуваймо ще й про пліснявих юзіка і брів стефанчуків.
Патрія "СН, може самостійно зжерти слона, тим більше, майже на шару.
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15.06.2021 13:31 Ответить
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15.06.2021 14:50 Ответить
шапіто-шоу..
Зебіли понавибирали...
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15.06.2021 13:11 Ответить
Звізда буфету! Все, що не в ти з'їсти Стефанчук, дохсть Вірастюк. 😮 Що стосується Вірастюка, то ці його слова яскраво свідчать, для чого вій йшов у Раду - натискати кнопки і нпжиратися у буфеті. Зауважте, про високі матерії, як т щаконотворча діяльність, служіння Батьківщині, укріплення парламентаризму людина-шлунок не згадала. 🤢
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15.06.2021 13:11 Ответить
ахах)).. "я в неё ем"(c)
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15.06.2021 13:11 Ответить
В голову, чи що?
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15.06.2021 18:21 Ответить
ага.. это фраза из известного анекдота
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15.06.2021 18:23 Ответить
поработал называется
следующим номером - поиск каменных шаров чтобы по привычке запихать их на трибуну
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15.06.2021 13:12 Ответить
У нього же коронним номером - паровіз та самоліт.
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15.06.2021 18:22 Ответить
Конституцию лучше почитай на которую твоя Бубочка прибор положила, буфетчик херов.
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15.06.2021 13:12 Ответить
Буфет посетить? Ну что ж,не зря депутатом стал.
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15.06.2021 13:13 Ответить
Ну чого причепились до людини , Вася чесний хлопець , і тому щиро зізнався ,що прийшов у парламент щоб -тиснути кнопки , а не для того щоб створювати якісь там закони .
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15.06.2021 13:13 Ответить
Все что нужно знать об умственных способностях зебилов. Бха-ха-ха...
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15.06.2021 13:13 Ответить
Купіть йому кнопкодавку оту китайську,
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15.06.2021 13:14 Ответить
Набирают правильно зедебилы,всех у кого нет мозгов.Поражает западный регион ,который вместо патриотов ,проголосовал за идиота.
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15.06.2021 13:19 Ответить
там большая доля сельского населения (забитые селюки), особенна восприимчива к пропаганде на Г+Г, хотя я лично их уважаю, потому что в селах живут настоящие люди, а не безмозглые твари с силиконовыми губами
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15.06.2021 18:44 Ответить
М-да, лицо народа. Плоть от плоти
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15.06.2021 13:20 Ответить
Молодец. Быстро разобрался как это устроено.
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15.06.2021 13:22 Ответить
для тебе тепер усі кнопки зелені, дурень.....
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15.06.2021 13:22 Ответить
Так в СН и так больше половины балласта, зничит Зе легше с балластом работать, хотя чеснее бвло бы поставить вирастюка на довольство в буфет за государственный счет.
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15.06.2021 13:28 Ответить
Проломанные кнопки на пульте, пустая полка в буфете и израсходована вся бумага в туалете - Вирастюк попал в парламент.
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15.06.2021 13:31 Ответить
В буфет, наверное, Юзик проведёт.
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15.06.2021 13:32 Ответить
Буфет замалый для таких крепышей.
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15.06.2021 13:58 Ответить
Согласен, Вирастюку нужно быть осторожным, чтобы его Стефанчук и Юзик не сожрали
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15.06.2021 18:47 Ответить
Поїв, поsрав, на кнопку нажав - тяжка праця зеленого депутата.
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15.06.2021 13:32 Ответить
Вася,твое место в буфете,купленное коломойшей.
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15.06.2021 13:34 Ответить
Ненуашо, макаронники вон транса Чиччолину выбирали в парламент, и ничо. В европейском русле, так сказать.
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15.06.2021 13:39 Ответить
деградація парламентаризму як і всього іншого в цій країні,а"легендарний" буфет для слуг народу це важливо бо там ж розцінки як при комунізмі, до якого колись прагнув прийти простий нарід)
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15.06.2021 13:41 Ответить
Риги канэшно були неперевершені. Там все просто, навіть проходити курси коли і як шо нажимать. Там чечетов махнув і все всім зразу зрозуміло. Там на жести їх натаскували
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15.06.2021 13:41 Ответить
рэднек оказался ну совсем не на своем месте
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15.06.2021 13:55 Ответить
Вася дальше буфета и не ходи, там ад.
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15.06.2021 13:57 Ответить
Васильку ! Коли Разумков каже прошу визначатись - тиснеш жовту або червону, а коли каже прошу підтримати - тиснеш зелену. Ось і все . Зарплата + конверт із $ кожного місяця, як водиться.
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15.06.2021 14:03 Ответить
Корявченков та Вірасюк уже депутати, ще одного треба протягнути, і тоді заспівають
https://www.youtube.com/watch?v=3AyRorYSPQY&t=136s "Танцуй, Росія... а у мєня самая красівая опа"
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15.06.2021 14:04 Ответить
Вірастюк, треба знати конкурентів по буфету..
Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет - Цензор.НЕТ 1059
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15.06.2021 14:12 Ответить
Вася, ты таки кнопки не перепутай.
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15.06.2021 14:14 Ответить
і оце: "Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги." Джерело: https://censor.net/ua/n3271518 є визначальним в його майбутній роботі в раді: "які", а не "як".
нова несамостійна маріонетка.

https://censor.net/ua/n3271518
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15.06.2021 14:21 Ответить
Василий Вирастюк-гордость Украины!.У него особый рацион для сохранения силовой формы и гонять по Раде всяких отщепенцев.Трибуна с президиумом теперь не будут в облоге со стороны всевозможных маргиналов.
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15.06.2021 15:31 Ответить
Вася умный..., он уже научился кнопки нажимать... на очереди научиться пользоваться буфетом... потом туалетом...
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15.06.2021 15:58 Ответить
Вже дурень наголосував.
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15.06.2021 16:00 Ответить
эх Вася, Вася..
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15.06.2021 16:12 Ответить
А шо? Уже на буфет заработал нажиманием кнопок?
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15.06.2021 16:20 Ответить
Выпей с горя,братан! Ну ты и попал!
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15.06.2021 16:42 Ответить
Ужас в том, что там все зедепутаты такие. Нужные кнопки понажимать, получить деньги в конвертах, пожрать, вызвать проституток, радоваться сексу на новом матрасе и т.д.
Такого ещё не один созыв парламента не помнит. Новы рыла, .лять.
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15.06.2021 16:42 Ответить
И да, с пополнение зечмошники.
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15.06.2021 16:44 Ответить
Став ткпое зебыдло .вот и вся карьера))
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15.06.2021 18:55 Ответить
Вивчи, як натискати, а які -- будуть ,,підказувать".
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15.06.2021 20:31 Ответить
 
 