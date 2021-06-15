Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами", - сказал Песков.

По его словам, в ходе переговоров будет происходить смена форматов.

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома. В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков