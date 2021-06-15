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Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков

Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами", - сказал Песков.

По его словам, в ходе переговоров будет происходить смена форматов.

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома. В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков

Автор: 

Байден Джо (2785) Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+4
перемовини із немитим цапом мають тривати не довше автоматної черги....
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15.06.2021 13:20
+2
Этого не может быть, перерывчик должен быть...
Главное чтоб не уснули и туалет был недалеко. А то пыня последний раз, ели добрался + горшки свои таскает с собой. Не доверяет никому свои анализы, запуганный кгбист. Наверное, помнит как воровал фекалии у высокопоставленных немцев, в своё время.
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15.06.2021 13:17
+2
Заявила усатая за.... хм.... линза и посмотрела на часы стоимостью 37 000 000 деревянных денех
Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков - Цензор.НЕТ 8762
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15.06.2021 13:17
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Этого не может быть, перерывчик должен быть...
Главное чтоб не уснули и туалет был недалеко. А то пыня последний раз, ели добрался + горшки свои таскает с собой. Не доверяет никому свои анализы, запуганный кгбист. Наверное, помнит как воровал фекалии у высокопоставленных немцев, в своё время.
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15.06.2021 13:17 Ответить
100 пудово за ****** горшок привезут и дерьмо потом при возвращении над козломордией развеют для усиления скреп, что бы скрепляли лучше.
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15.06.2021 13:35 Ответить
Заявила усатая за.... хм.... линза и посмотрела на часы стоимостью 37 000 000 деревянных денех
Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков - Цензор.НЕТ 8762
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15.06.2021 13:17 Ответить
Кстати, всегда было интересно. Откуда у этого усача столько денег ? По идее это же просто говорящая голова, никаких решений он не принимает. Он что, какие-то бюджеты распределяет и имеет откаты с них ?
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15.06.2021 13:39 Ответить
Берет за проход к телу ботокса 😀😀😀
В Украине тоже берут за доступ к телу - так секретари ставали олигархами( Табачник, Мертветчук , Балога)
Теперь зарабатывает Ермак на доступе к телу Зе
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15.06.2021 13:47 Ответить
Там только час нуже, чтобы ботоксный зашел в туалет посрать с охраной.
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15.06.2021 13:18 Ответить
перемовини із немитим цапом мають тривати не довше автоматної черги....
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15.06.2021 13:20 Ответить
с перерывами на сон бункерного?
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15.06.2021 13:21 Ответить
С перерывами на творожок, массаж и бассейн для гопника из питерской подворотни.
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15.06.2021 13:23 Ответить
Что-то долго байден собирается заглядывать в "глазик" *****. Наверное хочет провести полное обследование "глазика".
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15.06.2021 13:36 Ответить
_Это долго и не нужно. Выстрел путлеру между глаз - и все переговоры. Иное глупо и чревато катастрофическими последствиями для человечества. Когда в Брисбен летал валить его надо было! Но на Западе среди т. н. элиты уже давно не было и нет ответственных и дальновидных людей, способных принять правильное решение. Потому людоеды и торжествуют.
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15.06.2021 14:42 Ответить
Интересно,а Байден посидел на карантине перед встречей с бункерной крысой?...
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15.06.2021 14:57 Ответить
Взять этого придурка в заложники и не выпускать до полного выполнения всех требований.
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15.06.2021 15:42 Ответить
 
 