Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами", - сказал Песков.
По его словам, в ходе переговоров будет происходить смена форматов.
Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома. В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.
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Главное чтоб не уснули и туалет был недалеко. А то пыня последний раз, ели добрался + горшки свои таскает с собой. Не доверяет никому свои анализы, запуганный кгбист. Наверное, помнит как воровал фекалии у высокопоставленных немцев, в своё время.
В Украине тоже берут за доступ к телу - так секретари ставали олигархами( Табачник, Мертветчук , Балога)
Теперь зарабатывает Ермак на доступе к телу Зе