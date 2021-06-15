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"Европейская Солидарность" объявила бойкот "1+1" из-за пророссийских месседжей и нападок Мосейчук на Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакиллерства.

Об этом народные депутаты заявили во время брифинга в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции "Европейская Солидарность" Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

"Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского "1+1" Право на власть" - это была заказная информационная атака на команду пятого президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророссийский характер, ведь повторяла кремлевскую пропаганду", - отметила народный депутат Мария Ионова.

"Аргументы и факты следующие - как раз команда Порошенко освободила 3240 заложников, как раз команда Порошенко освободила 70% территории оккупированного Донбасса. И это информационное киллерство как раз происходит против команды Порошенко", - отмечает Ионова.

Она также отметила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать.

"И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского. Мы с вами помним о "18-летней девочке" и "бабушке", уже не говоря о "корабельной сосне" и "поддутых", - напомнила Ионова.

"Шоу на "плюсах" в очередной раз доказало, что информационное киллерство и сексизм в украинской политике являются сокрушительными и беспощадными, и оно может быть преодолено только нулевой толерантностью к его проявлениям со стороны журналистского сообщества, политических партий и общественности. Для нас вывод однозначный - тотальный бойкот "1+1" до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко. Мы готовим обращение в соответствующие органы", - добавила Ионова.

Народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобное поведение со стороны медиа не является путем в будущее.

"Когда прибегая к полемическому задору в ходе телевизионного шоу отдельные военнослужащие допускают неоднозначные заявления, которые, возможно, удовлетворяют тех, кто заказывает определенные эфиры, точно не делают чести ни офицерским погонам, ни государству вообще. Когда нельзя похвастаться тысячами освобожденных заложников, тогда из арсеналов используется все, начиная от личных обид, заканчивая гендерными вопросами и откровенным сексизмом", - отметил Забродский.

"Наш шаг в сторону бойкота, в частности канала "1+1" - это только начало нашей борьбы и последовательный этап дальнейшего отстаивания нами прав мужчин, женщин, граждан Украины, наших заложников, тех, кто их освобождал и всех тех, кто прилагал силы, здоровье и нервы за последние семь лет для того, чтобы в нашем государстве в конце - концов наступил мир, а наши защитники вовремя возвращались домой", - говорит Забродский.

"Это нельзя назвать журналистской работой, я имею в виду программу "Право на власть" на телеканале "1+1". Это был образец того, как цинично канал Коломойского и Медведчука учит украинцев "патриотизму", потому что о патриотизме и Украины там речь не шла. Там наоборот было очень много русских нарративов, нарративов нашего врага. Там были цитаты и видео из российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных. Эти события не будут без нашей реакции. Мы обращаемся в Службу безопасности Украины дать выводы по поводу таких трансляций", - сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь

"По поводу самой программы - это не журналистика. Это абсолютно срежиссированное и сманипулированное шоу, где была одна героиня, которая знала все об освобождении заложников. Это была наша коллега и сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и была толпа, простите меня, шакалов, которые пытались чем больнее укусить, манипулируя любой информацией, озвучивая все время откровенную ложь под режисированнем ведущей", - говорит Сюмар.

"Мне очень жаль сегодня говорить, что в этой программе журналистика умерла уже давно. Но такие манипуляции на самом деле вредят стране, так как призваны они не выяснять правду, не давать людям информацию, а выполнять политические заказы от Офиса Президента с улицы Банковой, по поводу того, как расправляться со своими политическими оппонентами, с ключевой оппозиционной силой "Европейской Солидарности". Мы поддерживаем Ирину Геращенко. Мы говорим "позор" такой программе. Мы констатируем, что сегодня это пропагандистское шоу от власти и совершенно властный канал. Объявляем бойкот ", - резюмирует Виктория Сюмар.

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) пропаганда (3670) 1+1 (167) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+51
До речі, не тільки Каломойський володіє каналом "1+1". Співвласником є МЕДВЕДЧУК! Отака "боротьба з Медведчуком" у тупорилого клоуна Вови ЗЕбіла...
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15.06.2021 13:35
+49
Я не вмикаю цей канал з 01.01.2019 00:02.
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15.06.2021 13:26
+44
Там было много мужиков. Но характер был только у Геращенко. Ни один мужик не посмел возразить Моське. И Билецкий вроде тоже был??? Тот который патриот, но молчал в тряпочку. Докатились. Нацкорпус на коленях у Бени?
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15.06.2021 13:29
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Сктобид.о яке палець о палець не вдарило щоб звільнити бодай одного українського заручника виливає потоки лана на людину яка сприяла в визволенні більше 3000 полонених... Це як називається, худоба ви зелена, без совісті і моралі..
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15.06.2021 14:05 Ответить
ты сейчас Медведчука хвалишь чтоль?
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15.06.2021 14:29 Ответить
Зеркальный ответ: 1+1 пусть бойкотируют ЕС, да Гетьман UA? Чё это ты до сих пор молчишь здесь? Выходной? Вчера перетрудился бедняга, на 53 страницы комментов настдрочил...
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15.06.2021 14:13 Ответить
Не харчуйся зі смітнка, не дивись г+г
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15.06.2021 14:20 Ответить
гавнаполдьский - справжний патриот сывочолого..))
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15.06.2021 14:31 Ответить
Лучше смотреть Ганопольского чем ссанину медведчука коломойского.
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16.06.2021 08:15 Ответить
Я против Геращенко серьёзного ничего не имею. В отличии от взяточника Мосейчука. Тем более, "злые языки" говорили, что он имитировал своё урезание желудка, боевым ранением. И валялся потом в госпитали как раненный, а после этого он действительно конкретно схуднул. Наверное диета . А с учетом, как актрисничал Ляшко со своими видосами, якобы с фронта))) то и не удивляют их лживые спектакли и махинации.
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15.06.2021 14:25 Ответить
Шо, зебобики, случилось? Вам как будто шо-то в голову прилетело. Сковордка, мясорубка? Судя по вашим изречениям, досталось крепко и до прихода в сознание еще есть время. Но вы пытайтесь, и у некоторых из вас получится. Ключевое слово - у некоторых. Не у всех. Но то таке...
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15.06.2021 14:33 Ответить
Посмотрел передачу в интернете. Про Герашенко Иру как человека, который помогал обменами и освобождал из СБУ активистов-добровольцев, никто дурного слова не сказал. Там и Кривонос правильные слова про необходимости расследования иловайского и дебальцевского окружение и спокойного выход гиркина из Славянска, В передачи и как электрику подавали в Крым и воду в Крым перекрывали фермеры, а не правительственным решением. В начале событий обмен пленными проходил быстро, пока обмен не попал под контроль СБУ и пока петрусь не стал пиарится на обмене. Вопли из "ЕС" только за спасения петруся.
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15.06.2021 14:48 Ответить
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15.06.2021 16:28 Ответить
пока ФСБ не очухался и Путин стал шантажировать и вымагать. Неужели не понятно? тоже заказик получил от Каломоя?
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16.06.2021 10:31 Ответить
Хто і як би не стукав себе в груди, а всі здобутки в захисті України в 14-16 рр належать рядовому піхотному Миколі.
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15.06.2021 14:48 Ответить
Журналист - это не про Мосейчук, она в одном ряду с пропагандистами путинских каналов. Я знаю одно, что рано или поздно, но приходится отвечать за все свои слова и поступки.
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15.06.2021 14:54 Ответить
Я бойкотую цей канал з того моменту, як звідти вилилося лайно, що Порошенко вбив свого брата. Хоча я не фанат Порошенка. А тоді це було демонстрацією відсутності елементарної гігієни в журналістиці. Виявляється, що на цьому каналі нічого не змінилося й досі. Цей канал для мене не існує. Бойкот.
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15.06.2021 15:54 Ответить
Я перед выборами президента колебался за кого голосовать, но когда полилось откровенное дерьмо на Зеленского, я понял, что порох не мой выбор. От него я этого не ожидал.
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15.06.2021 22:37 Ответить
Не НА а З Зеленського.
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15.06.2021 23:46 Ответить
так Моська и не журналист, она закончила англ. язык в Житомире- а гигиеной точно не знакома - в прямом и переносном смысле.
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15.06.2021 22:42 Ответить
Ой ржу не могу......
Что то не видел "команду Порошенко" с оружием на передовой...... Да и заложников не только Порошенко освобождал..... Пока он туда с пиаром не влез - добробаты и волонтеры не плохо справлялись.....
Ой чувствую сейчас порохнявые тролли налетят - затопчут.....
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15.06.2021 16:27 Ответить
брешеш, як і кожен зебіл. Тільки серед нардепів фракції ЄС - четверо ветеранів війни і двоє волонтерок, не враховуючи саму Геращенко.
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15.06.2021 19:47 Ответить
и это все?
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15.06.2021 22:38 Ответить
Ой ржу не могу......

А ну ка бот сбрось фото Геращенко с передовой с оружием?
И где это она Родину защищала?
И сколько это в % от всего ЕС?

Что то не видел "команду Порошенко" с оружием на передовой...... Да и заложников не только Порошенко освобождал..... Пока он туда с пиаром не влез - добробаты и волонтеры не плохо справлялись.....
Ой чувствую сейчас порохнявые тролли налетят - затопчут.....
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16.06.2021 10:30 Ответить
Лично я 1+1 не смотрю с апреля 2019года, с момента президенских выборов.Канал пробил дно.На его фоне даже ахметовские и пинчуковские каналы выглядят вполне благопристойно.Этот же - сплошное вранье и заказуха...
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15.06.2021 16:41 Ответить
Смотрите всякое гавно и горячитесь....
Последняя вменяемая передача была Евгений Киселёв, Гонопольский и Вересень. Как она кончилась - НИЧЕГО, кроме пропаганды НИГДЕ не осталось. Рекомендую Дискавери и Нешнл Географик!
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15.06.2021 17:10 Ответить
Ты перечислил пропагандистов... Мойша совсем не понимает где пропаганда?
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16.06.2021 05:42 Ответить
Ты не понимаешь простой вещи - один и тот же журанлист может говорить разное в разных передачах, что определелояется не им, а редакционной политикой. Видел например Шустера в четырёх РАЗНЫХ испостасях?
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16.06.2021 10:13 Ответить
А что вы удивляетесь ? Какой бездарь клоун зеленский , такие у него и все остальные скоты!!! Всякие там бездари, кухарки. клоуны. баянисты , безработные , Сводники, бомжи и просто всякий мусорный сборд!! разве можно воспитать бездарей и дебилов за десять дней санатории в Карпатах???
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15.06.2021 18:10 Ответить
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 5007
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15.06.2021 20:20 Ответить
Як там i була!
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16.06.2021 08:22 Ответить
КЛАС ! ДУЖЕ ВЛУЧНО!
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16.06.2021 15:33 Ответить
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 4847
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15.06.2021 20:20 Ответить
Это Моська с успехом заменила черноротых Лукаш и Бандаренку, к которым уже приходят СБУ.. придут и к Моське Гебельсовне. Скабеева тихо плачет в сторонке, обошли ее.
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15.06.2021 22:44 Ответить
бойкот? та за свою відбірну гебельсівщину ткачуччя з мосійчуччям і їх замовник коломийша повинні у в'язниці сидіти!
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15.06.2021 20:28 Ответить
"1+1" відповів на заяву "Європейської Солідарності": канал вимагає від фракції вибачень за образу АТОвців в ефірі

https://tsn.ua/********/1-1-vidpoviv-na-zayavu-yevropeyskoyi-solidarnosti-kanal-vimagaye-vid-frakciyi-vibachen-za-obrazu-atovciv-v-efiri-1805629.html

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15.06.2021 21:59 Ответить
Каналізаційний канал "1+1" ,дуже нагадує стиль "роботи" його власника - міжнародного афериста і злодія Каломойського. Нагадити , і звинуватити жертву в цьому.
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16.06.2021 00:02 Ответить
https://petrimazepa.com/es_protiv_11_politika_protiv_televideniya Петр и Мазепа

"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 2296
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16.06.2021 00:13 Ответить
Мосейчук никак не отреагировала - не придумала как и не сообразила своим убогим умишком, что ответить.
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16.06.2021 10:27 Ответить
запомним теперь еще одного подонка - Друзенко.
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16.06.2021 10:27 Ответить
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 2719
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16.06.2021 00:19 Ответить
Бойкот? Да и хрен с ними.
Через неделю сами приползут, ведь надо эЛОХторат окучивать, а Кривой из адекватных людей никто не смотрит
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16.06.2021 02:06 Ответить
Да не дай бог! Пусть "бойкотриуют". Смотреть и слушать их просто невозможно!
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16.06.2021 03:12 Ответить
кацапик, шел бы ты в Расею!
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16.06.2021 10:47 Ответить
Я украинец. И нахожусь у себя дома, в Киеве. А тебе таки да, придётся сїехать в ростов, вместе со "святым" петром.
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16.06.2021 11:24 Ответить
значит годная была передача, если кремлевские крысы из БПП воют, пойду ка еще пересмотрю, смотреть на то как мокают подстилку мертведчука можно смотреть вечно
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16.06.2021 08:11 Ответить
Вы дурак или лжец. В акционерах Плюсрв уже много лет Медведчук только не говори что не знал
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16.06.2021 08:26 Ответить
Ага, саме з моменту отримання медведчуком трійки каналів під патронатом тодішнього президента
..."1+1" хотів би нагадати "ЄС" про спроби влади у 2016 році безпідставно позбавити телеканал ліцензії на мовлення. Після провалу цих спроб та виходячи з "плівок Медведчука", ми не виключаємо, що https://tsn.ua/********/1-1-vidpoviv-na-zayavu-yevropeyskoyi-solidarnosti-kanal-vimagaye-vid-frakciyi-vibachen-za-obrazu-atovciv-v-efiri-1805629.html частка акцій у структурі "1+1" могла опинитися в Оксани Марченко - дружини Віктора Медведчука - в інтересах саме Петра Порошенка. Варто згадати, що у 2018 році за потурання тодішньої чинної влади відбулося об'єднання телеканалів 112, ZIK та News One у холдинг "Новини" Віктора Медведчука...
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16.06.2021 10:06 Ответить
заказик получил от Г+Г ? а Г+Г = самые настоящие кремлевские крысы.
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16.06.2021 10:24 Ответить
Кажете скабєєва плаче у сторонці?! Якщо б вони там хоч трішечки подивилися на шоу Я.Соколової, М.Ганопольського та решти обслуговуючого святого Петра персоналу на його каналах, то скабєєва з кісєльовим на взрид ридали. Хоча, напевно, вони так і роблять.
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16.06.2021 09:59 Ответить
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