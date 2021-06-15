"Европейская Солидарность" объявила бойкот "1+1" из-за пророссийских месседжей и нападок Мосейчук на Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакиллерства.

Об этом народные депутаты заявили во время брифинга в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции "Европейская Солидарность" Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

"Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского "1+1" Право на власть" - это была заказная информационная атака на команду пятого президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророссийский характер, ведь повторяла кремлевскую пропаганду", - отметила народный депутат Мария Ионова.

"Аргументы и факты следующие - как раз команда Порошенко освободила 3240 заложников, как раз команда Порошенко освободила 70% территории оккупированного Донбасса. И это информационное киллерство как раз происходит против команды Порошенко", - отмечает Ионова.

Она также отметила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать.

"И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского. Мы с вами помним о "18-летней девочке" и "бабушке", уже не говоря о "корабельной сосне" и "поддутых", - напомнила Ионова.

"Шоу на "плюсах" в очередной раз доказало, что информационное киллерство и сексизм в украинской политике являются сокрушительными и беспощадными, и оно может быть преодолено только нулевой толерантностью к его проявлениям со стороны журналистского сообщества, политических партий и общественности. Для нас вывод однозначный - тотальный бойкот "1+1" до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко. Мы готовим обращение в соответствующие органы", - добавила Ионова.

Народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобное поведение со стороны медиа не является путем в будущее.

"Когда прибегая к полемическому задору в ходе телевизионного шоу отдельные военнослужащие допускают неоднозначные заявления, которые, возможно, удовлетворяют тех, кто заказывает определенные эфиры, точно не делают чести ни офицерским погонам, ни государству вообще. Когда нельзя похвастаться тысячами освобожденных заложников, тогда из арсеналов используется все, начиная от личных обид, заканчивая гендерными вопросами и откровенным сексизмом", - отметил Забродский.

"Наш шаг в сторону бойкота, в частности канала "1+1" - это только начало нашей борьбы и последовательный этап дальнейшего отстаивания нами прав мужчин, женщин, граждан Украины, наших заложников, тех, кто их освобождал и всех тех, кто прилагал силы, здоровье и нервы за последние семь лет для того, чтобы в нашем государстве в конце - концов наступил мир, а наши защитники вовремя возвращались домой", - говорит Забродский.

"Это нельзя назвать журналистской работой, я имею в виду программу "Право на власть" на телеканале "1+1". Это был образец того, как цинично канал Коломойского и Медведчука учит украинцев "патриотизму", потому что о патриотизме и Украины там речь не шла. Там наоборот было очень много русских нарративов, нарративов нашего врага. Там были цитаты и видео из российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных. Эти события не будут без нашей реакции. Мы обращаемся в Службу безопасности Украины дать выводы по поводу таких трансляций", - сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

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"По поводу самой программы - это не журналистика. Это абсолютно срежиссированное и сманипулированное шоу, где была одна героиня, которая знала все об освобождении заложников. Это была наша коллега и сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и была толпа, простите меня, шакалов, которые пытались чем больнее укусить, манипулируя любой информацией, озвучивая все время откровенную ложь под режисированнем ведущей", - говорит Сюмар.

"Мне очень жаль сегодня говорить, что в этой программе журналистика умерла уже давно. Но такие манипуляции на самом деле вредят стране, так как призваны они не выяснять правду, не давать людям информацию, а выполнять политические заказы от Офиса Президента с улицы Банковой, по поводу того, как расправляться со своими политическими оппонентами, с ключевой оппозиционной силой "Европейской Солидарности". Мы поддерживаем Ирину Геращенко. Мы говорим "позор" такой программе. Мы констатируем, что сегодня это пропагандистское шоу от власти и совершенно властный канал. Объявляем бойкот ", - резюмирует Виктория Сюмар.