Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский

Задача закона о деолигархизации состоит в том, чтобы в Украине можно было побороть бедность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"Смотрите, что сегодня под Верховной Радой. Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну, как это выглядит? Наша задача и закона о деолигархизации, чтобы у этих бабуль было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они же прожили жизнь, их уважали на работах... От бедности надо уходить", - отметил президент

Зеленский считает, что без таких законов в Украине невозможно избавиться от бедности.

"Не отходя от монополий и контроля многих отраслей экономики это невозможно. Очень сложно. Такие шаги нужны", - добавил он.

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