Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский
Задача закона о деолигархизации состоит в том, чтобы в Украине можно было побороть бедность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
"Смотрите, что сегодня под Верховной Радой. Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну, как это выглядит? Наша задача и закона о деолигархизации, чтобы у этих бабуль было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они же прожили жизнь, их уважали на работах... От бедности надо уходить", - отметил президент
Зеленский считает, что без таких законов в Украине невозможно избавиться от бедности.
"Не отходя от монополий и контроля многих отраслей экономики это невозможно. Очень сложно. Такие шаги нужны", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
каждой бабульке по 4 тысячи долларов за невыход на акцию ОПЗЖ !
видать в Кривом Рагу в детстве Вовачки Зеленского каждый, кто имел 4 тыс. долларов считался миллионером
В этом я вам не помогу - не выношу тупой юмор мерзавцев.
поетому одни токо бабульки и стоят.
шмыга повышает тарифы, охметов считает прибыль и присылает зеленскому бабла
Вот сделай пенсию как зЕпутату взятку (платят за работу!), за что они деньги получают? Нет пользы от них, только нытьё что 60 тысяч, они с голоду сильно пухнут и в кресла не помещаются...
А зЕпутатам платить.., пардон давать как пенсионеру, может наедятся, они и этого не заработали!
Пусть зЕпутаты а жёлтых кепочках, стоят под Радой, за деньги ЖОПеЗе!
Ніякої ріжниці немає! Кацапо-москальський каганат!!!