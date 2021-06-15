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Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский

Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский

Задача закона о деолигархизации состоит в том, чтобы в Украине можно было побороть бедность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"Смотрите, что сегодня под Верховной Радой. Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну, как это выглядит? Наша задача и закона о деолигархизации, чтобы у этих бабуль было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они же прожили жизнь, их уважали на работах... От бедности надо уходить", - отметил президент

Зеленский считает, что без таких законов в Украине невозможно избавиться от бедности.

"Не отходя от монополий и контроля многих отраслей экономики это невозможно. Очень сложно. Такие шаги нужны", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главе Мининфраструктуры Кубракову поставлена задача вывести "Укрзализныцю" из банкротства, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+9
Ваша задача розпродати всьо і здриснути звідси.
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15.06.2021 13:41
+7
странно, бабуль нет, когда подымают коммуналку
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15.06.2021 13:42
+7
Вова все еще в квартале 95.
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15.06.2021 13:43
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Ваша задача розпродати всьо і здриснути звідси.
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15.06.2021 13:41 Ответить
Вова, какие проблемы ?
каждой бабульке по 4 тысячи долларов за невыход на акцию ОПЗЖ !

видать в Кривом Рагу в детстве Вовачки Зеленского каждый, кто имел 4 тыс. долларов считался миллионером
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15.06.2021 14:28 Ответить
странно, бабуль нет, когда подымают коммуналку
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15.06.2021 13:42 Ответить
Т.е. когда один хриплый мерзавец ругал НАТО, МВФ и просил путина забрать его (не забрал, сволочь вв), то этому зе просто не хватало денег!? Теперь достаточно. Какой идейный и патриотичный лидер
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15.06.2021 13:42 Ответить
Та не бреши , фактьі давай про "просил путина".
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15.06.2021 14:10 Ответить
Товарищ, вы плохо знаете творчество своего кумира. Это ж нетленка! Эпохальный спич!
В этом я вам не помогу - не выношу тупой юмор мерзавцев.
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15.06.2021 14:24 Ответить
В Гугл там є все або тут https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovynarnia.com%2F2019%2F04%2F12%2****************-gumor-zelenskogo-vsi-kpini-v-odniy-videonariztsi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3dzAqPSw40NZligObyPAP5scTkz745H6dBUx1BBNKFICUiTGnEk-eXZMw&h=AT3UUKrXqbR2tAmdJlaaEvvyS37V0TGGfWS3VZUo5SM2kSXhJpwNjJ5UoXRv_8AbRqtJtp_fspkbbukHYk02JRav5bMEkbKd2DHwkO5hMR2WHRNdmrQI8wzfPzjzvU8nZ-vK
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15.06.2021 15:01 Ответить
всі хто мають хоч якийсь стосунок до ********, повинні висіти на деревах і тихо похитуватись від вітру!
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15.06.2021 13:43 Ответить
Этим бабулям уже давно прогулы на кладбище ставят.
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15.06.2021 13:43 Ответить
Вова все еще в квартале 95.
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15.06.2021 13:43 Ответить
"Наша задача - одягнути на них зелені кєпочки"
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15.06.2021 13:44 Ответить
мацковский париархат бунтует против томоса
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15.06.2021 13:45 Ответить
Зеля, почему ты несешь всегда какую то ересь. Ну бред же. Эти бабули не одну кепку примерили.
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15.06.2021 13:47 Ответить
та ето понятно, но жопный блок просто меньше всех платит, там шо-то в районе 180 грн за 2 часа.
поетому одни токо бабульки и стоят.
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15.06.2021 14:03 Ответить
Ааааааа))))сметуны,освободители Стерненко -бабули....ви зробили це разом )))))
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15.06.2021 13:47 Ответить
Это работа у этих бабушек такая, за которую они получают конкретные деньги от Мертверчука, Новинского и прочих российских диверсантов.
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15.06.2021 13:49 Ответить
Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9313
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15.06.2021 13:50 Ответить
Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2904
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15.06.2021 13:51 Ответить
Какая бедность уще нищета.
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15.06.2021 13:52 Ответить
Щось забагато сьогодні янелоха))),нє? Знову мабуть гарний айкоКс попався,язиком теліпає ніби пронос напав.
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15.06.2021 13:52 Ответить
на то й був розрахунок, коли оцю бодягу "форум Украина 30" започатковували: щоб він щотижня світився в кретиноскомі та в мережах. Політтехнологія, агітація, блд...
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15.06.2021 14:03 Ответить
Но пока шо у вас денег хватает только одной бабуле. Бородатой.
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15.06.2021 13:53 Ответить
Лозунги про чистое голубое небо и мир во всем мире на подохде? Как Зеленское может помочь бабушкам если на 1 работающего 3 пенсионера, причем только половина работающих платит налоги, с чего он им сможет помочь? Зато распихивать"антикоррупционеров" которые разгоняют старые колективы и набирают новые с взятками за место из бывших полицейских это они умеют.
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15.06.2021 13:53 Ответить
идиот...
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15.06.2021 13:54 Ответить
нехай він спрогнозує, що буде восени, коли ще більше здорожчає комуналка..
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15.06.2021 13:57 Ответить
И потому в два раза поднимут тарифы. Это что у бабулек с кепками ОПЗЖ было больше денег. Дурилка зеленая, обмануть хотел. Бабулек не проведешь, они сердцем чуют..
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15.06.2021 14:00 Ответить
Да,за два с половиной года реально победили бедность.5 миллионов украинцев находится ниже уровня физиологического существования,но мы строим дороги и университеты будущего!
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15.06.2021 14:03 Ответить
Вава, ты дэбил. даже если у совковых бабушек будет пенсия 4000 ойро, они за 100 грн. выходить не перестанут. менталитет.
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15.06.2021 14:07 Ответить
зеленский на прикорме у охметова, он дёргает за верёвку, клован лошит лохов,
шмыга повышает тарифы, охметов считает прибыль и присылает зеленскому бабла
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15.06.2021 14:08 Ответить
Питання до ЗЕ: бородата і рижа бабулі в кєпках "Каломойський" і "Гудок" не стоять під Радою бо ЗЄ дає їм що вони хочуть?
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15.06.2021 14:20 Ответить
Сказочный идиот! По его логике когда девушку насилуют,то она должна затр..ть насильника так,чтобы тот никогда в жизни секса не хотел больше.Имбицилы!!!
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15.06.2021 14:51 Ответить
зЕлох, тебе и флаг в руки...
Вот сделай пенсию как зЕпутату взятку (платят за работу!), за что они деньги получают? Нет пользы от них, только нытьё что 60 тысяч, они с голоду сильно пухнут и в кресла не помещаются...
А зЕпутатам платить.., пардон давать как пенсионеру, может наедятся, они и этого не заработали!
Пусть зЕпутаты а жёлтых кепочках, стоят под Радой, за деньги ЖОПеЗе!
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15.06.2021 15:24 Ответить
Если на пенсию достойную у власти нет денег, то хотя бы для стариков отдали вакцину Пфайзер, а не кололи всех чиновников, которые не в группе риска. Власть, как всегда, все для себя.
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15.06.2021 15:51 Ответить
Сьогодні під Радою стоять бабусі в кепках ОПЗЖ. Наше завдання, щоб у них було достатньо грошей і вони не виходили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8231
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15.06.2021 16:04 Ответить
Що зліва-направо падлюки, або навпаки таки ж сами!
Ніякої ріжниці немає! Кацапо-москальський каганат!!!
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15.06.2021 18:46 Ответить
Так уже ж идем! От бедности! Прямо в нищету...
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15.06.2021 18:04 Ответить
 
 