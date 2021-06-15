Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются

Выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен. Информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретаря СНБО попросили прокомментировать информацию о том, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве и открыть 40 магазинов в Украине до конца года.

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года.

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