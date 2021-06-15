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Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются

Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются

Выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен. Информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретаря СНБО попросили прокомментировать информацию о том, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве и открыть 40 магазинов в Украине до конца года.

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года.

Читайте: Если в Украине будет оставаться олигархическая экономика, то билет в НАТО мы не получим, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95372) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+14
Нехай своє лайно їдять самі.
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15.06.2021 13:57
+8
свинособаки нехай сидять "за порєбриком"
Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются - Цензор.НЕТ 2910
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15.06.2021 14:04
+6
Сировину можна,а товари з високою доданою вартістю - ні.З сировинними придатками тільки так.
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15.06.2021 14:10
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Нехай своє лайно їдять самі.
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15.06.2021 13:57 Ответить
Сировину можна,а товари з високою доданою вартістю - ні.З сировинними придатками тільки так.
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15.06.2021 14:10 Ответить
уже открыли, дядя...это же инвесторы и у них наверняка есть ивестняня в ОП)
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15.06.2021 14:00 Ответить
а в єто время - очередь фур из рашки на границе с Украиной))
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15.06.2021 14:00 Ответить
Ну да, а спортмастер, а океанплаза и тд. и тп.
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15.06.2021 14:01 Ответить
свинособаки нехай сидять "за порєбриком"
Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются - Цензор.НЕТ 2910
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15.06.2021 14:04 Ответить
а "Варус" а "Цитрус"?
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15.06.2021 14:08 Ответить
Варус и близко не моцкали
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15.06.2021 20:30 Ответить
Хозяева Валера и Руслан
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15.06.2021 20:31 Ответить
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/199124074_5725186790887772_5229051844191977554_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=de2SLQXE6WgAX8v2hWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&tp=14&oh=5
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15.06.2021 14:20 Ответить
Какая разница, г-н Данилов. Уже дело давно не в супермаркетах. Забавно наблюдать, как лишившись головы пытаются спасти остатки волос. Про голову не думали до того, ибо было нечем. Лишившись ее все-равно не думают, ибо опять же нечем. Разницы по сути никакой. Единственное что волнует, это наличие волос на голове, которой нет. Забавное время и очень мерзкое одновременно.
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15.06.2021 14:21 Ответить
В Никополе уже открыли
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15.06.2021 14:29 Ответить
Ты ничего не попутал?в Никополе кацапы ничего не открывали
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15.06.2021 20:28 Ответить
лепит шо попало без претензий на связь с реальностю.
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15.06.2021 14:33 Ответить
Хабаровск уважаемый ето ужо Китай......
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15.06.2021 14:33 Ответить
А Эльдорадо?
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15.06.2021 14:36 Ответить
Так що там з спортмастером, який є російським, знаходиться під зеленими санкціями але працює ще й вася - депутан його рекламує???
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15.06.2021 14:37 Ответить
300% податку і нехай, курва "торгують"
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15.06.2021 15:14 Ответить
Звичайно,що паРашеським супермаркетам зась торгувати в Україні.Але,такому поважному дядькові як Данілов потрібно було би знати,що Хабаровськ- то є адміністративний центр "Зеленого клину",території Далекого Сходу ерефії,яка на 80% заселена етнічними українцями. Історія давня (хто цікавиться -може почитати,як після скасування панщини малоземельні українськи селяни почали масово переселятись і освоювати малозаселені території царської Росії). До речі: стягами "Зеленого Клину",окрім основного "Зеленоклинівского", є синьо-жовтий, І ще,пануньцю Данилов: В Україні слово"Бог" прийнято писати із великої літери "Б".Отже поважайте країну,в якій живете. .
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15.06.2021 16:06 Ответить
А зачем закрывать. 30-40% налога на армию и пусть работают. Сами разбегутся, ну а кто будет платить, нивапрос. Пусть спонсируют ВСУ, раз денег сильно много.
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15.06.2021 16:31 Ответить
Має бути якийсь офіційний документ, який надає законної сили трердженню, що Росія є авторитарною державою, де бізнес цілковити залежить від держави, і заведені в Украіну або зароблені в Україні цим бізнесом гроші непевне будуть використовуватися для фінансування роботи російських спецслужб на нашій території. Тому російському бізнесу офіційно зась діяти не території України до того часу, коли Росія стане правовою демократичною державою.
А без того, все що зробить СНБО можна буде скасувати через суд. До того ж, СНБО за всіма не такими бізнесами не вженеться. І це взагалі не їхня робота. Ці питання мають бути врегульовані в законодавстві про іноземні інвестиції.
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15.06.2021 16:46 Ответить
 
 