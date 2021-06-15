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Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль

Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву разобраться в причинах возникновения задолженности по зарплатам перед медицинскими работниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Дал задание Минздраву и НСЗУ срочно подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медицинскими работниками. А также разобраться в причинах ее возникновения и принять меры, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Минсоцполитики и Минфин должны разработать проект изменений в государственный бюджет по урегулированию ситуации с выплатой больничных

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Автор: 

врачи (1513) заработная плата (2399) Шмыгаль Денис (2669)


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А что,задолженность есть? Докерувалася зелень.
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15.06.2021 14:25 Ответить
А що, хіба тільки перед медиками заборгованість? А перед військовими?
А перед шахтарями? Он, дивлюся, в кіровоградській області трасу на Кривий перекрили... бастують.
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15.06.2021 14:29 Ответить
А нельзя без проекта постановления просто выплатить людям зарплаты???
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15.06.2021 15:40 Ответить
А просто деньги дать не пробовали?
Забрать с дорог и у авакяна.....?
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15.06.2021 16:22 Ответить
 
 