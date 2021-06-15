Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву разобраться в причинах возникновения задолженности по зарплатам перед медицинскими работниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Дал задание Минздраву и НСЗУ срочно подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медицинскими работниками. А также разобраться в причинах ее возникновения и принять меры, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Минсоцполитики и Минфин должны разработать проект изменений в государственный бюджет по урегулированию ситуации с выплатой больничных

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