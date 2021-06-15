РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4147 посетителей онлайн
Новости
20 048 32

Швырнула в окно: на Днепропетровщине ссора невестки и свекрови закончилась смертью четырехмесячного ребенка

Швырнула в окно: на Днепропетровщине ссора невестки и свекрови закончилась смертью четырехмесячного ребенка

Петриковский районный суд признал 30-летнюю женщину виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.3 ст.135 УК Украины (убийство по неосторожности; оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Так, в ноябре 2019 г. указанная гражданка пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить ей для ухода двух своих четырехмесячных детей. Из-за отказа последней между женщинами возникла ссора, в результате которой обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.

Вследствие преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер.

Свою вину злоумышленница признала частично. Обвинение поддерживалось Слобожанской окружной прокуратурой.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС

дети (6472) убийство (6476) Днепропетровская область (3887)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
свекровь, будучи парализованной, отказалась присматривать за детьми. В чем ее вина, можете объяснить? в том, что ее невестка разбила собственным ребенком окно?

вы не эта самая невестка часом?
показать весь комментарий
15.06.2021 15:00
+14
Такий дебілізм був і до зелі. Це лишень приклад на скільки обмежене і тупе у нас суспільство.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:32
+11
Я даже не сомневаюсь чей это лохторат...
показать весь комментарий
15.06.2021 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше уж сдала б в детдом.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:28 Ответить
Зачем в окно кидать?можно было в мусорный бак положить,как это положено.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:29 Ответить
Настали времена зельоного ХАОСА! А шо делать?!( Зебилы, наслаждайтесь!)))
показать весь комментарий
15.06.2021 14:29 Ответить
Такий дебілізм був і до зелі. Це лишень приклад на скільки обмежене і тупе у нас суспільство.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:32 Ответить
Ти придурок їм под стать. Шо порохоботи, шо зеботи - дві конкурірующі сєкти.
показать весь комментарий
15.06.2021 14:47 Ответить
Яка ж ми відстала країна...
показать весь комментарий
15.06.2021 14:31 Ответить
просто тупые *зды дают мужчинам с ровно таким же уровнем интеллектуального развития. а плюс + сельские *зды, а + алкоголь, а + шкуры

вот и получается...
показать весь комментарий
15.06.2021 19:50 Ответить
Я даже не сомневаюсь чей это лохторат...
показать весь комментарий
15.06.2021 14:33 Ответить
Шарія?
показать весь комментарий
15.06.2021 14:48 Ответить
#акакаяразница?
показать весь комментарий
15.06.2021 14:49 Ответить
Может и этого ,но вы ж тоже за зелю голосили -как и все отбросы)
показать весь комментарий
15.06.2021 16:40 Ответить
что можно сказать.... сволочи обе и невестка и свекровь, а у свекрови еще на почве боли и паралича вероятно крыша едет
показать весь комментарий
15.06.2021 14:44 Ответить
свекровь, будучи парализованной, отказалась присматривать за детьми. В чем ее вина, можете объяснить? в том, что ее невестка разбила собственным ребенком окно?

вы не эта самая невестка часом?
показать весь комментарий
15.06.2021 15:00 Ответить
Вот это "традиционные семейные ценности".
показать весь комментарий
15.06.2021 14:47 Ответить
Капэць! Нам хочуть квартальні виродки довести,що ми живемо в такому самому гімні, як вавіни мишебратья! Вова, пістуй до ростова! Може хоч там живим залишимся,наркоша беніна...
показать весь комментарий
15.06.2021 15:00 Ответить
Ви хворі? Чому не лікуєтесь?
показать весь комментарий
15.06.2021 15:03 Ответить
Ні, цілком здорова.За вами, зебілам спостерігаю...)))
показать весь комментарий
15.06.2021 16:12 Ответить
уверен в этой теме коментов будет в 3 раза меньше, чем в теме про гандона избивавшего девочку, а потом стоявшего на коленях
почему так?
последствия очень разные
показать весь комментарий
15.06.2021 15:08 Ответить
Еще выплаты на детей собираются повышать((
показать весь комментарий
15.06.2021 15:39 Ответить
А почему всего 4 года? Это вообще что за наказание за убийство? Отсидит 2,5 и выйдет за примерное поведение. Пздц законы.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:48 Ответить
Это вам не нигерийцы на пляже с козлом, это настоящие славяне!
показать весь комментарий
15.06.2021 16:53 Ответить
Мабуть вона була патріоткою! Два роки розслідувати і судити а при тому що вона під слідством була - рік за два, вона вже на свободі. В країні жах....
показать весь комментарий
15.06.2021 17:05 Ответить
дети советских дебилов нарожали детей...новости все больше и болше напоминают запоребрик
показать весь комментарий
15.06.2021 17:07 Ответить
4 года за убийство ребенка? "По неосторожности?- неосторожно ребенка в окно вбросила,надо было аккуратнее? Это правосудие? - пожизненное твари надо,пока второго ребенка не прикончила.
показать весь комментарий
15.06.2021 17:13 Ответить
Алкашня скоріше за все...Там не до сумління, головне аби труби не горіли.
показать весь комментарий
15.06.2021 21:58 Ответить
вот оно - главное "семья"
показать весь комментарий
15.06.2021 23:13 Ответить
Закопать живьём...
показать весь комментарий
16.06.2021 00:48 Ответить
Убила ребёнка " по неосторожности" 4 года, украл миллиард в бюджете тоже 4 года но депутатом в ВР....С - справедливость она такая справедливая.
показать весь комментарий
16.06.2021 01:42 Ответить
Максимум через 2 года выйдет (бабы, да ещё и с детьми долго не сидят по любым преступлениям), по суду заберёт выжившего ребёнка, отсудит себе ещё и алиментов и будет жить нормально.
показать весь комментарий
16.06.2021 09:40 Ответить
 
 