Швырнула в окно: на Днепропетровщине ссора невестки и свекрови закончилась смертью четырехмесячного ребенка
Петриковский районный суд признал 30-летнюю женщину виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.3 ст.135 УК Украины (убийство по неосторожности; оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Так, в ноябре 2019 г. указанная гражданка пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить ей для ухода двух своих четырехмесячных детей. Из-за отказа последней между женщинами возникла ссора, в результате которой обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.
Вследствие преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер.
Свою вину злоумышленница признала частично. Обвинение поддерживалось Слобожанской окружной прокуратурой.
Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.
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вот и получается...
вы не эта самая невестка часом?
почему так?
последствия очень разные