Швырнула в окно: на Днепропетровщине ссора невестки и свекрови закончилась смертью четырехмесячного ребенка

Петриковский районный суд признал 30-летнюю женщину виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.3 ст.135 УК Украины (убийство по неосторожности; оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Так, в ноябре 2019 г. указанная гражданка пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить ей для ухода двух своих четырехмесячных детей. Из-за отказа последней между женщинами возникла ссора, в результате которой обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.

Вследствие преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер.

Свою вину злоумышленница признала частично. Обвинение поддерживалось Слобожанской окружной прокуратурой.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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