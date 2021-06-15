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В Раде готовят ужесточение наказания за махинации на экзаменах, - "слуга народа" Бабак

В Раде готовят ужесточение наказания за махинации на экзаменах, -

В среду контрольным вопросом на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций вынесены вопросы экзамена "КРОК" и фальсификации результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава комитета ВР по вопросам образования, нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак.

"Вы уже, наверное, слышали о том, что дней десять назад в одном из университетов во время сдачи экзамена для медиков "Крок" были задержаны более 20 человек, пришедшие сдавать экзамен вместо настоящих студентов с паспортами, в которые были вклеены другие фотографиии. Так вот. Это не единственный способ, которым недобросовестные студенты, но и нередко сами университеты пытаются обмануть систему внешнего оценивания знаний. Подделывают тестовые бланки, перепаковывают в поддельные пакеты, сдают экзамены за тех, кого даже в стране нет, используют камеры в пуговицах, скрытые микрофоны и наушники и т.д. Итак делают все чтобы не учиться и не учить. Хуже всего, что сейчас мы говорим о медиках", - рассказал Бабак.

По словам парламентария, на заседание комитета пригласили Минздрав, Минобразования, МВД, Государственную службу качества образования, НАЗЯВО, миграционную службу и других.

"Будем жестко искоренять подобные практики законодательно и на практике. Наша задача создать настолько суровое наказание, чтобы риск потери был гораздо больше недобросовестной выгоды. Для этого в комитете уже были разработаны несколько законопроектов об усилении ответственности за академическую недоброчестность и мошенничество. Поэтому будем иметь стимул доработать их, учитывая новые обстоятельства, и вынесем на рассмотрение ВР. Они обязательно станут законами и мы обеспечим неотвратимое наказание за подобные вещи", - подчеркнул Бабак.

Напомним, ранее в Ужгороде полиция выявила факт массовой фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков - "КРОК".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен

Автор: 

ВР (29228) экзамены (156) махинации (581) студенты (665) Бабак Сергей (32)


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Топ комментарии
+5
а за махинации с докторскими ? ))) не?
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15.06.2021 14:34
+3
Может, всё-таки, с молодого учёного Кивы начать? А то как-то подзаглохло..
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15.06.2021 14:34
+3
А за вальсифікацію виборів Вірастюка?
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15.06.2021 14:37
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а за махинации с докторскими ? ))) не?
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15.06.2021 14:34 Ответить
А за вальсифікацію виборів Вірастюка?
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15.06.2021 14:37 Ответить
за то кого-то награждать будут...(ну аванс так точно выплатили)))))
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15.06.2021 14:45 Ответить
"В докторской диссертации Сергея Бабака обнаружено плагиатhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 ] , и, соответственно, он был признан "Плагиатором года" в Украине в 2019https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [] ." (Из википедии)Это тот самый Бабак.
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15.06.2021 17:11 Ответить
пчелы против меда? ))))))
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15.06.2021 17:19 Ответить
Может, всё-таки, с молодого учёного Кивы начать? А то как-то подзаглохло..
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15.06.2021 14:34 Ответить
ты что? человеку пора докторскую защищать))
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15.06.2021 14:40 Ответить
Кива в прямом эфире поддержал Россию за оккупацию Крыма Кива назвал нанесение контура Украины на форму сборной "рисованием дурацких картинок".

https://www.dialog.ua/ukraine/231180_1623688645
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15.06.2021 14:49 Ответить
Ты еще дышишь? Готовим закон, чтоб это продолжалось недолго. Зебобики, вас поуменьшает на порядки. Это же здорово
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15.06.2021 14:35 Ответить
За"кнопкодавство"-руки рубить надо... Херней маетесь.
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15.06.2021 14:36 Ответить
ну правильно делают что ужесточают наказания за такие приколы...что не так?
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15.06.2021 14:43 Ответить
мусора ищут, где пожЫвиться ...
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15.06.2021 14:45 Ответить
Хвилюються за конкурентов? Так трускавецький "університет" вже нічого не переплюне...
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15.06.2021 14:55 Ответить
ага, шкарлєтня возбуділась - https://www.radiosvoboda.org/a/zno-prezydent-skyy-universytet-zarplaty-pedahohiv-i-dysertatsiyu-kyvy/31303149.html
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15.06.2021 15:01 Ответить
...Можливо, є сенс перетворювати вищі навчальні заклади частково у профтехосвітні. В Україні багато водіїв таксі, водіїв маршруток і сантехніків з вищою освітою.

Працюємо над законом «Про освіту дорослих»

Сергій Шкарлет
- 30% випускників Гарварду взагалі безробітні. Це загальносвітова тенденція. Ринок праці змінюється. Тому сьогодні ми працюємо над законом України «Про освіту дорослих», про освіту впродовж всього життя.
- Так. Я й веду до цього.
- Ринок праці змінюється. Багато випускників закладів вищої освіти працює, можливо, у таксі, тому що ринок праці помінявся. Високі технології, традиційна інженерія трошки при цьому відступає.
- Але інженерів не вистачає.
- Йде п'ятий-шостий технологічний оклад. Інженерів яких? Зі знаннями у високотехнологічних галузях.
- Так.
- Не просто інженер, який, на жаль, за третім технологічним окладом здобув знання, але при цьому ніколи в житті не довчався, не підвищував кваліфікацію. Ми в період пандемії дуже активно почали використовувати онлайн-освіту, онлайн-сертифікацію. А до цього 10 років працювали Prometheus, Coursera, де роботодавці самі залучали і спонукали або своїх співробітників, або випускників закладів освіти вже на випускному курсі отримувати додаткові сертифікати зі спеціальних знань для того, щоб вони мали можливість зануритися в роботу.
- Ви мене поправите, якщо я помиляюся, але мені здається, що в Україні подібна норма законодавчо не закріплена. Я про те, що фахівець не обов'язково повинен мати диплом про вищу освіту, можна здобути необхідні знання на відповідних курсах, і лише скласти іспити, аби підтвердити кваліфікацію. Бо зараз потрібен диплом. Грубо кажучи, його треба купити.
- Не завжди. Але здебільшого так.
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15.06.2021 15:06 Ответить
 
 