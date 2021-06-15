В Раде готовят ужесточение наказания за махинации на экзаменах, - "слуга народа" Бабак
В среду контрольным вопросом на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций вынесены вопросы экзамена "КРОК" и фальсификации результатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава комитета ВР по вопросам образования, нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак.
"Вы уже, наверное, слышали о том, что дней десять назад в одном из университетов во время сдачи экзамена для медиков "Крок" были задержаны более 20 человек, пришедшие сдавать экзамен вместо настоящих студентов с паспортами, в которые были вклеены другие фотографиии. Так вот. Это не единственный способ, которым недобросовестные студенты, но и нередко сами университеты пытаются обмануть систему внешнего оценивания знаний. Подделывают тестовые бланки, перепаковывают в поддельные пакеты, сдают экзамены за тех, кого даже в стране нет, используют камеры в пуговицах, скрытые микрофоны и наушники и т.д. Итак делают все чтобы не учиться и не учить. Хуже всего, что сейчас мы говорим о медиках", - рассказал Бабак.
По словам парламентария, на заседание комитета пригласили Минздрав, Минобразования, МВД, Государственную службу качества образования, НАЗЯВО, миграционную службу и других.
"Будем жестко искоренять подобные практики законодательно и на практике. Наша задача создать настолько суровое наказание, чтобы риск потери был гораздо больше недобросовестной выгоды. Для этого в комитете уже были разработаны несколько законопроектов об усилении ответственности за академическую недоброчестность и мошенничество. Поэтому будем иметь стимул доработать их, учитывая новые обстоятельства, и вынесем на рассмотрение ВР. Они обязательно станут законами и мы обеспечим неотвратимое наказание за подобные вещи", - подчеркнул Бабак.
Напомним, ранее в Ужгороде полиция выявила факт массовой фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков - "КРОК".
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Працюємо над законом «Про освіту дорослих»
Сергій Шкарлет
- 30% випускників Гарварду взагалі безробітні. Це загальносвітова тенденція. Ринок праці змінюється. Тому сьогодні ми працюємо над законом України «Про освіту дорослих», про освіту впродовж всього життя.
- Так. Я й веду до цього.
- Ринок праці змінюється. Багато випускників закладів вищої освіти працює, можливо, у таксі, тому що ринок праці помінявся. Високі технології, традиційна інженерія трошки при цьому відступає.
- Але інженерів не вистачає.
- Йде п'ятий-шостий технологічний оклад. Інженерів яких? Зі знаннями у високотехнологічних галузях.
- Так.
- Не просто інженер, який, на жаль, за третім технологічним окладом здобув знання, але при цьому ніколи в житті не довчався, не підвищував кваліфікацію. Ми в період пандемії дуже активно почали використовувати онлайн-освіту, онлайн-сертифікацію. А до цього 10 років працювали Prometheus, Coursera, де роботодавці самі залучали і спонукали або своїх співробітників, або випускників закладів освіти вже на випускному курсі отримувати додаткові сертифікати зі спеціальних знань для того, щоб вони мали можливість зануритися в роботу.
- Ви мене поправите, якщо я помиляюся, але мені здається, що в Україні подібна норма законодавчо не закріплена. Я про те, що фахівець не обов'язково повинен мати диплом про вищу освіту, можна здобути необхідні знання на відповідних курсах, і лише скласти іспити, аби підтвердити кваліфікацію. Бо зараз потрібен диплом. Грубо кажучи, його треба купити.
- Не завжди. Але здебільшого так.