В Раде готовят ужесточение наказания за махинации на экзаменах, - "слуга народа" Бабак

В среду контрольным вопросом на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций вынесены вопросы экзамена "КРОК" и фальсификации результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава комитета ВР по вопросам образования, нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак.

"Вы уже, наверное, слышали о том, что дней десять назад в одном из университетов во время сдачи экзамена для медиков "Крок" были задержаны более 20 человек, пришедшие сдавать экзамен вместо настоящих студентов с паспортами, в которые были вклеены другие фотографиии. Так вот. Это не единственный способ, которым недобросовестные студенты, но и нередко сами университеты пытаются обмануть систему внешнего оценивания знаний. Подделывают тестовые бланки, перепаковывают в поддельные пакеты, сдают экзамены за тех, кого даже в стране нет, используют камеры в пуговицах, скрытые микрофоны и наушники и т.д. Итак делают все чтобы не учиться и не учить. Хуже всего, что сейчас мы говорим о медиках", - рассказал Бабак.

По словам парламентария, на заседание комитета пригласили Минздрав, Минобразования, МВД, Государственную службу качества образования, НАЗЯВО, миграционную службу и других.

"Будем жестко искоренять подобные практики законодательно и на практике. Наша задача создать настолько суровое наказание, чтобы риск потери был гораздо больше недобросовестной выгоды. Для этого в комитете уже были разработаны несколько законопроектов об усилении ответственности за академическую недоброчестность и мошенничество. Поэтому будем иметь стимул доработать их, учитывая новые обстоятельства, и вынесем на рассмотрение ВР. Они обязательно станут законами и мы обеспечим неотвратимое наказание за подобные вещи", - подчеркнул Бабак.

Напомним, ранее в Ужгороде полиция выявила факт массовой фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков - "КРОК".

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