РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4147 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
12 033 27

На оккупированном Донбассе зафиксировали фургон с "грузом 200". Он въезжал с территории РФ, - СММ ОБСЕ

На оккупированном Донбассе зафиксировали фургон с

Наблюдатели миссии ОБСЕ, которые базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" заметили фургон с надписью "200" и "ритуал", который въезжал на оккупированную территорию Донбасса со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Миссии.

"9 июня в 5:54 Наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" видела фургон с номерными знаками Российской Федерации, въезжающий на пограничный пункт со стороны РФ. На лобовом стекле фургона была вывеска "200", а на боковой стороне - надпись "Ритуал" (на русском языке)", - говорится в сообщении.

На борту наблюдатели видели только водителя. После прохождения пограничного контроля машина выехала на оккупированную часть Украины.

Терминология "груз 200" и "груз 300" применяется в качестве специальных пометок для уведомлений о доставке в определенный населенный пункт тел убитых людей, или погибших на территории локализованного военного конфликта, либо же воинской части во время службы в армии.

Читайте: Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде. ФОТО

Автор: 

ОБСЕ (4872) россия (95372) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Побольше и по чаще таких фургонов!!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 14:54
+6
Я не понял! Это что,они свой биомусор начали привозить в Украину для улучшения грунтов?
показать весь комментарий
15.06.2021 14:54
+6
Приїхали забирати своїх іхтамнєтів до пекла на пмж
показать весь комментарий
15.06.2021 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Побольше и по чаще таких фургонов!!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 14:54 Ответить
Возили до НІІ Мозку, щось там вишукували у мешканців ДНР.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:13 Ответить
Я не понял! Это что,они свой биомусор начали привозить в Украину для улучшения грунтов?
показать весь комментарий
15.06.2021 14:54 Ответить
Тоже не понял, думаю могли на экспертизу трупы возить, вряд ли кацапы доверяют эспертизам в днр. Тем более, помните, недаано 5 трупов у них было, расстрел солуживцев, а они зачвили про украинское дрг.может их и возили.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:00 Ответить
так за ними и приезжали. ну там ещё подохших нарасеянских ковидников до кучи забрать, что-бы к мамкам под родные берёзки отвезти.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:23 Ответить
Нет,не ввозить биомусор,а вывозить. Фургон пересекал границу пустой. Ну,что же:добрый путь вам,господа!
показать весь комментарий
15.06.2021 15:29 Ответить
это неизвестно. может понакидают трупаков и обвинят Украину в уничтожении целого села.
показать весь комментарий
15.06.2021 17:14 Ответить
цапские жмуры не помещаются???
показать весь комментарий
15.06.2021 14:55 Ответить
Приехали забирать восвояси "донбасских шахтёров и трактористов".
показать весь комментарий
15.06.2021 15:01 Ответить
Угу,шахтных шурфов уже не хватает,не помещаютсявидите-ли.
показать весь комментарий
15.06.2021 16:39 Ответить
Напиши своей невесте
Что вернёшься "грузом двести"
показать весь комментарий
15.06.2021 15:03 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2021 15:38 Ответить
Приїхали забирати своїх іхтамнєтів до пекла на пмж
показать весь комментарий
15.06.2021 15:05 Ответить
они же себя перестреляли с пьяну
показать весь комментарий
15.06.2021 15:09 Ответить
макароны везут в Донецк
показать весь комментарий
15.06.2021 15:12 Ответить
не, ну а чё порожняком фуру гонять? туда макароны, обратно жмуров.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:25 Ответить
Товарооборот растет!
показать весь комментарий
15.06.2021 15:12 Ответить
Груз ZOO.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:34 Ответить
Москали начинают подготовку к будущему замесу
показать весь комментарий
15.06.2021 15:54 Ответить
Для провокации?
показать весь комментарий
15.06.2021 16:01 Ответить
Возвращаются в родные края
Дембеля...Дембеля...Дембеля
показать весь комментарий
15.06.2021 16:09 Ответить
Ну а якже, іхтамнєтов же треба забрати...
показать весь комментарий
15.06.2021 16:15 Ответить
возить им,не перевозить!
показать весь комментарий
15.06.2021 21:47 Ответить
Порожняком назад - не гнать. Грузить под завязку !!!
показать весь комментарий
15.06.2021 16:32 Ответить
похоже Х#йло превентивно начал готовиться к утилизации оккупантов-ихтамнетов и домбабвийско-лугандонских колаборантов. саммит с Байдоном до сраки (или заодно, что еще печальнее)
показать весь комментарий
15.06.2021 18:26 Ответить
 
 