На оккупированном Донбассе зафиксировали фургон с "грузом 200". Он въезжал с территории РФ, - СММ ОБСЕ

Наблюдатели миссии ОБСЕ, которые базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" заметили фургон с надписью "200" и "ритуал", который въезжал на оккупированную территорию Донбасса со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Миссии.

"9 июня в 5:54 Наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" видела фургон с номерными знаками Российской Федерации, въезжающий на пограничный пункт со стороны РФ. На лобовом стекле фургона была вывеска "200", а на боковой стороне - надпись "Ритуал" (на русском языке)", - говорится в сообщении.

На борту наблюдатели видели только водителя. После прохождения пограничного контроля машина выехала на оккупированную часть Украины.

Терминология "груз 200" и "груз 300" применяется в качестве специальных пометок для уведомлений о доставке в определенный населенный пункт тел убитых людей, или погибших на территории локализованного военного конфликта, либо же воинской части во время службы в армии.

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