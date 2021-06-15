Зеленский о запуске рынка земли: Думаю, что с 1 июля украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинцы уже меньше боятся земельной реформы, и с 1 июля, когда стартует рынок земли, она "не поедет на поездах в другие страны мира".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Зеленский сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Уже видят, что ни у кого ничего не забрали, а с 1 июля у людей уже будет возможность быть просто собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется. Я думаю, никаких сюрпризов не будет", - отметил Зеленский.

"Там многое надо сделать, земельная реформа и все эти законодательные инициативы - это начало, много подзаконных актов, реестры, кадастры и т.д. - нет еще всей программы орошения - много вещей, но начало есть этой реформы. Мне кажется, это важно", - добавил президент.

Зеленский заявил, что люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал.

"Будут какие-то препятствия, какие-то проблемы - бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить, если есть желание", - подытожил он.

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