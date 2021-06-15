Зеленский о запуске рынка земли: Думаю, что с 1 июля украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинцы уже меньше боятся земельной реформы, и с 1 июля, когда стартует рынок земли, она "не поедет на поездах в другие страны мира".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Зеленский сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".
"Уже видят, что ни у кого ничего не забрали, а с 1 июля у людей уже будет возможность быть просто собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется. Я думаю, никаких сюрпризов не будет", - отметил Зеленский.
"Там многое надо сделать, земельная реформа и все эти законодательные инициативы - это начало, много подзаконных актов, реестры, кадастры и т.д. - нет еще всей программы орошения - много вещей, но начало есть этой реформы. Мне кажется, это важно", - добавил президент.
Зеленский заявил, что люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал.
"Будут какие-то препятствия, какие-то проблемы - бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить, если есть желание", - подытожил он.
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https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
https://www.economics-prorok.com/ Экономика от Пророка
Передвиборче лайно? Думаєте і зараз проканає?
"Чесно" Земельку купив, та оьігархом став , не бувши і дня бізнесменом, тіль при владі..))
ЗЕ=ПЕ
Захищайте Неньки землю, яка належить не Вам а олігархам-список знаєтє земельних баронів України??))))))
А ВИ будете захищати Землю яка вже Вам належати не буде, згідно Конституції України??
🤔
Конституція вже остаточно стала туалетним папіром за 30-ть років влади....
Апофезіоз...))
скільки її змусятьбути українською,не більше Самий великий грабунок країни
розпочнеться з продажу землі тисячами га на юридичну особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя"Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-несумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ","СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ВВІЙДЕ В ЇЇ ІСТОРІЮ.
Провести референдум про продаж землі в Українідля юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самимзаборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власностібажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне
вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
https://latifundist.com/rating/top100#314
Ще більше "прижватизував"??
))
хочуть нахлєбати західних "партнерів "
в останній момент?
А ЧОГО таки Форрофки референдум признали "незаконим"??
Дивно....
З повагою..
Только напрямую -- 85 тыс.га. И по его любимой схеме подставных лиц еще около 150 тыс.
2008 г. - «Приват-Агроцентру» http://www.aaa-agro.com/news/8569.html разрешили купить 12 связанных с аграрным сектором предприятиях - «Цукорпром» (Днепропетровск), «Дукла» (с. Абазивка, Полтавская обл.) , Племенной завод «Червоний велетень» (с. Першотравневе, Харьковская обл.), «Колодезнянское & КО» (с. Колодезное, Харьковская обл.), «Коноваловское» (с. Коноваловка, Полтавская обл.), сельскохозяйственное общество им.Мичурина (с. Новоконстантиновка, Николаевская обл.), «ПриватАгро-Черкассы» (Черкассы), птицеферма «Львовская» (с. Заводское, Львовская обл.), «Приват-Альянс» (пгт. Машивка, Полтавская обл.), «Приват-Терминал» (г. Днепропетровск), «Агрофирма им. Посмитного» (с. Розквит, Одесская обл.) и «Приват-Агро» (Днепропетровск).
2011 г. - осуществлен https://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/privat-agrokholding-pokupaet-ryad-selkhozkompaniy ряд сделок по приобретению новых хозяйств - Агрофирма Покровская (с. Абрамовка, Полтавская обл.), Заря Нив (пгт. Васильковка, Днепропетровская обл.), Насинневе (с. Чапаево, Харьковская обл.) и др. Земельный банк - 118 тыс. га
2014 г. - холдинг потерял крымские активы. Земельный банк - 116 тыс. га
2015 г. - земельный банк - 100 тыс. га.
2018 г. - у компании 85 тыс. га земли.Основной бенефициар - Игорь Коломойский.
"А шо при Порошенко луЧше було?"
Краще.
Природный газ
с 1.05.2014 1,182
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2015-04-01/
с 1.04.2015 7,188
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2015-04-01/
с 1.11.2018 по 30.04.2019 8,54892
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2018-11-01/
Бензин
23.06.2015 А 95+ 22,02
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2015-07/
в январе 2018 А 95+ 29,60
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2018-01/
в январе 2019 А 95+ 30,13
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2019-01/
Электроэнергия
с 1.06.2014 30,84
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2014-06-01/
с 1.04.2015 по 31.08.2015 36,6
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2015-04-01/
с 1.09.2016 по 28.02.2017 71,4
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2016-09-01/
с 1.03.2017 по 31.12.2020
- за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц 90,0
- за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц 168,0
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2017-03-01/
https://www.youtube.com/watch?v=nPcYSH4Tmhs
"У 2005 році тодішній держсекретар Олександр Зінченко https://www.radiosvoboda.org/a/934298.html звинуватив Петра Порошенка, який обіймав на той час посаду секретаря РНБО, у корупції та вимагав від нього відокремлення бізнесу від влади. Зінченко переконував, що Порошенко контролює правоохоронні органи та судову гілку влади з метою відстоювання своїх бізнес-інтересів. Через 3 дні після цих звинувачень Порошенко оголосив про свою відставку. Тоді проти нього відкрили кримінальну справу, однак згодом суд не встановив фактів злочину та зобов'язав Зінченка спростувати свою заяву."
Адвокатом Зінченка був ... андруша "собачий рот" портнов.
NO COMMENT !!!
Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". В этот раз лампочки не горели. Теперь коридоры Офиса президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах. Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь- - Єфрем Лукацький https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fefrem.lukatsky%2Fposts%2F4548279088538520
Впрочем, его фоловерам другой и не нужен.
Слуги ГОЛОСистих ПЕСиків..
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
зачем кому-то куда-то везти землю? если можно вывозить лес и янтарь ....
(а про немцев....может потому и вывозили что больше нечего было вывозить? рабов набрали, непокорных расстреляли, а урожай сралин и до войны эшелонами пер на запад...а во время войны посевом-уборкой, сбором и хранением посевного материала... уже не очень было кому заниматься.....не?)
10 литров земли(верхнего слоя чернозема) стоит 1доллар,в вагон влезет 50 тыс литров-вот вам 5 тыс долларов за вагон