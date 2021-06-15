В этом году отремонтируют более 600 км "дороги единства" в ряде областей Украины, - "Укравтодор"

Представители "Укравтодора" проверили ход работ на участке дороги М-30 Стрый-Изварино, которую также называют "дорогой единства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, директор Департамента развития дорог Андрей Ивко и начальник отдела анализа качества дорог Денис Дорошенко - проинспектировали ход выполнения реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов будущей дороги на территории Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Протяженность новой автодороги составит около 1400 км. Отмечается, что маршрут объединит крупнейшие города западной, центральной и восточной частей Украины.

Эта трасса станет самой длинной в Украине.

В рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы на 464 км автодороги, верхние слои устроены на 112 км, законтрактованы - 536 км трассы М-30. Рабочие уже завершили работы на 7 км в Черкасской области и отремонтировали 45 км в Днепропетровской области (Криничанский пост - г. Днепр).

"К 30-й годовщине Независимости Украины планируем обеспечить надлежащее транспортное сообщение и объединить крупнейшие города западной, центральной и восточной частей Украины. В этом году планируем отремонтировать более 600 км автодороги во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой областях", - отметили "Укравтодоре".

Новый маршрут М-30 Стрый - Изварино объединяет две бывшие дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Большая часть трассы была обновлена ​​еще в прошлом году.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года планируют отстроить всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор. Это больше 20 тыс. километров.

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