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Новости Агрессия России против Украины
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Украина настаивает, чтобы работа миссии ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" продолжалась после 31 июля, - Кулеба

Украина настаивает, чтобы работа миссии ОБСЕ в пунктах пропуска

Украина настаивает, чтобы миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе продолжила работу и после 31 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина настаивает, что миссия в Гуково и Донецке должна продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России к ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция и действия этой организации, и Украина всегда будет стоять на стороне ОБСЕ в этой борьбе", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Россия последовательно пренебрегает ОБСЕ. По словам министра, Москва отказалась объяснить концентрацию своих войск в рамках Венского документа, а это обязательство участников этого документа, Москва подрывает доверие, выйдя из договора об открытом небе, в мае Россия заставила ОБСЕ сократить длительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий.

"Цель этих усилий для всех очевидна - Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хотя бы что-нибудь из тех военных усилий, к которым прибегает Россия вдоль украинско-российской границы", - отметил Кулеба.

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Автор: 

граница (5258) ОБСЕ (4872) россия (95381) Кулеба Дмитрий (2880) пункт пропуска (675)


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"независимые наблюдатели ОБСЕ")..ОСЦЕ прокацапская организация кагбы
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15.06.2021 15:39 Ответить
И вот, зачем, нам продлевать работу миссии которая нисколько не препятствует поставкам вооружений через нашу границу.Нам выгоднее указать, что РФ блокирует продление работы миссии и смысла в ней нет
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15.06.2021 18:15 Ответить
 
 