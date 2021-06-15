Украина настаивает, чтобы работа миссии ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" продолжалась после 31 июля, - Кулеба

Украина настаивает, чтобы миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе продолжила работу и после 31 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина настаивает, что миссия в Гуково и Донецке должна продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России к ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция и действия этой организации, и Украина всегда будет стоять на стороне ОБСЕ в этой борьбе", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Россия последовательно пренебрегает ОБСЕ. По словам министра, Москва отказалась объяснить концентрацию своих войск в рамках Венского документа, а это обязательство участников этого документа, Москва подрывает доверие, выйдя из договора об открытом небе, в мае Россия заставила ОБСЕ сократить длительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий.

"Цель этих усилий для всех очевидна - Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хотя бы что-нибудь из тех военных усилий, к которым прибегает Россия вдоль украинско-российской границы", - отметил Кулеба.

Также читайте: Правительство возобновило пешее пересечение границы с РФ в пяти пунктах пропуска