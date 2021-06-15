Делегации США и РФ на саммите Байдена и Путина в общей сложности будут включать около 800 человек, - СМИ

Делегации США и России на встрече американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в общей сложности будут включать от 600 до 800 человек.

По данным издания Tagblatt, для охраны саммита на высшем уровне планируется привлечь около двух тысяч правоохранителей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Освещать встречу приглашены около трех тысяч представителей СМИ. Для охраны встречи планируется привлечь около 1 тысячи военных и еще примерно 900 полицейских. Правоохранители привлечены не только из Женевы, но и из других кантонов Швейцарии.

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Воздушное пространство в районе проведения саммита США - РФ будут охранять ВВС Швейцарии при поддержке итальянских и французских военно-воздушных сил.

Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. На набережной Женевского озера недалеко от виллы Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча президентов США и РФ установлены системы ПВО.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.