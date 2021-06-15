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Делегации США и РФ на саммите Байдена и Путина в общей сложности будут включать около 800 человек, - СМИ

Делегации США и РФ на саммите Байдена и Путина в общей сложности будут включать около 800 человек, - СМИ

Делегации США и России на встрече американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в общей сложности будут включать от 600 до 800 человек.

По данным издания Tagblatt, для охраны саммита на высшем уровне планируется привлечь около двух тысяч правоохранителей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Освещать встречу приглашены около трех тысяч представителей СМИ. Для охраны встречи планируется привлечь около 1 тысячи военных и еще примерно 900 полицейских. Правоохранители привлечены не только из Женевы, но и из других кантонов Швейцарии.

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Воздушное пространство в районе проведения саммита США - РФ будут охранять ВВС Швейцарии при поддержке итальянских и французских военно-воздушных сил.

Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. На набережной Женевского озера недалеко от виллы Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча президентов США и РФ установлены системы ПВО.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.

Байден Джо (2785) переговоры (4917) путин владимир (31216) Швейцария (612) Женева (80)


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От злидні. В нас Зеленський по Україні іздить з кортежем з тридцяти машин, на таку зустріч могли б і більше обслуги узяти.
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15.06.2021 15:45 Ответить
Половина обслуги кремлёвского карлика будут носить за ним горшок.
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15.06.2021 15:54 Ответить
Ага. И переносной бункер)
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15.06.2021 16:08 Ответить
А чего они боятся?
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15.06.2021 16:15 Ответить
У путлера в делегации только говноносов 400 человек, и еще говноедов - 100 млн в Раше.
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15.06.2021 16:44 Ответить
Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6363
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15.06.2021 16:19 Ответить
А закончится это все-ничем ! Путлер задачу минимум для подтверждения своей легитимности и значимости перед своим лохторатом уже выполнил-его признали и позвали на встречу с целым американским презом, а могли ведь ответить что кто он вообще такой ! Сумасшедший вор ,убийца, незаконно захвативший власть на рашке . И поставили бы рядом с Северной Кореей в полный игнор, введя эмбарго на энергоносители. Вот тогда бы был скорый результат.
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15.06.2021 16:53 Ответить
А приставної табуреточки для дЄрьмака там немає? Він же так хоче-е-е....
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15.06.2021 17:11 Ответить
Морщит плешик сучит лапкой,спорит и кричит.Енто детки русский царик,-древний траглодит.
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15.06.2021 18:16 Ответить
 
 