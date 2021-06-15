Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы "Нафтогаза" после командировки в Вашингтон, - источник
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в воскресенье вернулся из командировки в Вашингтон.
Как сообщают источники Цензор.НЕТ, после этого было принято решение о незаконности назначения Витренко на пост главы НАК Нафтогаз и разрыва контракта с Коболевым.
Источники близкие к руководству НАПК утверждают, что вопрос вмешательства Кабмина в систему корпоративного управления на встречах Новикова с официальными лицами в США не поднимались, и рассмотрение вопроса о вмешательстве в работу Нафтогаза НАПК начал сразу после происшедшего и задолго до визита.
Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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тільки обмін на ПДЧ..
у нас і так не великий обмінний фонд
Якщо змоделювати ситуацію, то Коломойський стане таким собі Дубінським і буде різати "правду-матку" про тих, хто його видав. Саме так зараз Дуб розповідає про "трагікомічного диктатора" "Владиміра Зєбєрдьішмухамєдовіча"
Собирается через ручные волчьи суди протягивать Витренко в Нафтогаз.
Але Малюська вже зробив анонс.
"Кабмин обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Малюська."
https://censor.net/ru/news/3271506/kabmin_objaluet_v_sude_predpisanie_napk_ob_otmene_naznacheniya_vitrenko_glavoyi_naftogaza_malyuska
Ну, может хоть белые дяди в Вашингтоне объяснят туземцам, что перед едой надо руки мыть и жопу после сранья подтирать.
Как быстро вне зависимости от предыдущего социального статуса нардепы превращаются нарпедов...
НО!
Крутые пацыны из шоу-бизнеса лучше знают, откуда дети берутся!
Когда муж Венедиктовой после увольнения потом там же был принят на работу, то Новиков молчал как рыба.
крім відвертої корупції у нас є ще нахабні закони,
і там було зроблено все по закону (
А ОПа зараз танцює під пісейнюку м фультфільма - в нас в карманах міліоно, ми плевенто на законо.
а з Америки лунають інші ноти і слова - то лі еще будет, ой ой ой.
А що тільки Деркачу і Дубінському віддуватися?
І доречі, https://www.youtube.com/watch?v=CPpGQU4g1-w&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Уряд звинувачують у корупції | Віталій Портников (відео)