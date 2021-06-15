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Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы "Нафтогаза" после командировки в Вашингтон, - источник

Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в воскресенье вернулся из командировки в Вашингтон.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, после этого было принято решение о незаконности назначения Витренко на пост главы НАК Нафтогаз и разрыва контракта с Коболевым.

Источники близкие к руководству НАПК утверждают, что вопрос вмешательства Кабмина в систему корпоративного управления на встречах Новикова с официальными лицами в США не поднимались, и рассмотрение вопроса о вмешательстве в работу Нафтогаза НАПК начал сразу после происшедшего и задолго до визита.

Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) Новиков (249) НАПК (1220) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+31
Пора и Беню подарить ФБР , перевязав праздничной ленточкой 😀😀😀
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15.06.2021 15:53
+22
Змусили приймати законні рішення. НігАдяї.
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15.06.2021 16:08
+20
я очень надеюсь что у нас таки внешнее управление. Вот хорошее доказательство.

Ну, может хоть белые дяди в Вашингтоне объяснят туземцам, что перед едой надо руки мыть и жопу после сранья подтирать.
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15.06.2021 15:59
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от шо західні імперіалісти з людиною зробили!
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15.06.2021 15:50 Ответить
Змусили приймати законні рішення. НігАдяї.
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15.06.2021 16:08 Ответить
Пора и Беню подарить ФБР , перевязав праздничной ленточкой 😀😀😀
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15.06.2021 15:53 Ответить
ніяких подарунків,
тільки обмін на ПДЧ..
у нас і так не великий обмінний фонд
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15.06.2021 17:42 Ответить
гадаєш, за ту дешеву кучеряву хвойду є реальний шанс щось вагоме виторговувати?
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15.06.2021 19:43 Ответить
Не вийде. Бо ті, хто повинен видавати, пов"язані з тим кого будуть видавати.
Якщо змоделювати ситуацію, то Коломойський стане таким собі Дубінським і буде різати "правду-матку" про тих, хто його видав. Саме так зараз Дуб розповідає про "трагікомічного диктатора" "Владиміра Зєбєрдьішмухамєдовіча"
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15.06.2021 20:16 Ответить
А тюремщица, баба Яга Малюська против!
Собирается через ручные волчьи суди протягивать Витренко в Нафтогаз.
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15.06.2021 15:55 Ответить
Впевнений, що у цьому випадку навіть "вовчі" суди не попруть проти штатівсьеої бюрократії. Б награбоване краще спускати на Заході. Купляти хатинки, інвестувати у підприємства Маска. Бо тоді вся захоплюючи чарівність награбованого втрачається,
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15.06.2021 16:13 Ответить
Дійсно інтрига, суд буде судити за законом України чи за законами зеленського-єрмака?
Але Малюська вже зробив анонс.

"Кабмин обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Малюська."

https://censor.net/ru/news/3271506/kabmin_objaluet_v_sude_predpisanie_napk_ob_otmene_naznacheniya_vitrenko_glavoyi_naftogaza_malyuska
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15.06.2021 16:24 Ответить
я очень надеюсь что у нас таки внешнее управление. Вот хорошее доказательство.

Ну, может хоть белые дяди в Вашингтоне объяснят туземцам, что перед едой надо руки мыть и жопу после сранья подтирать.
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15.06.2021 15:59 Ответить
Лично я точно за внешнее управление в ближайшие 5 лет.
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15.06.2021 23:52 Ответить
Щас сводный ватный хор под руководством ОПы затянет песню о "внешнем управлении"
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15.06.2021 16:04 Ответить
горiла #ОПа, палала...
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15.06.2021 16:20 Ответить
и витренки может приключиться приступ импотенции, на нервенной почве
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15.06.2021 16:13 Ответить
особливо ценный для страны ресурс?
Как быстро вне зависимости от предыдущего социального статуса нардепы превращаются нарпедов...
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15.06.2021 16:17 Ответить
Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело - Цензор.НЕТ 559
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15.06.2021 16:36 Ответить
Ничего эффективнее наблюдательных советов рыночная экономика пока не придумала...
НО!
Крутые пацыны из шоу-бизнеса лучше знают, откуда дети берутся!
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15.06.2021 16:47 Ответить
Интересно, а какое теперь авто купит себе Новиков?
Когда муж Венедиктовой после увольнения потом там же был принят на работу, то Новиков молчал как рыба.
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15.06.2021 17:10 Ответить
цю тему вже не раз обсмоктали..
крім відвертої корупції у нас є ще нахабні закони,
і там було зроблено все по закону (
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15.06.2021 17:46 Ответить
це просто плювок в обличчя Вітренку -все зробив як казали. Гроші проплатив за посаду з премії, Примус два дні плакав від радості, будучи мінстром підписав "фе" Коболеву, запропонував розігнати спостережну раду а тут якийсь новіков каже, що у вітренка конфлікт інтересів - з ким конфлікт. Всі інтересанти задоволені. Государство Бенін отримало вірчі грамоти і погодилось з агреманом.
А ОПа зараз танцює під пісейнюку м фультфільма - в нас в карманах міліоно, ми плевенто на законо.
а з Америки лунають інші ноти і слова - то лі еще будет, ой ой ой.
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15.06.2021 18:43 Ответить
Так буде іти і далі, то США проти Кабміну України можуть і санкції ввести за корупцію
А що тільки Деркачу і Дубінському віддуватися?
І доречі, https://www.youtube.com/watch?v=CPpGQU4g1-w&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Уряд звинувачують у корупції | Віталій Портников (відео)
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15.06.2021 20:05 Ответить
 
 