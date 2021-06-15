Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы "Нафтогаза" после командировки в Вашингтон, - источник

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в воскресенье вернулся из командировки в Вашингтон.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, после этого было принято решение о незаконности назначения Витренко на пост главы НАК Нафтогаз и разрыва контракта с Коболевым.

Источники близкие к руководству НАПК утверждают, что вопрос вмешательства Кабмина в систему корпоративного управления на встречах Новикова с официальными лицами в США не поднимались, и рассмотрение вопроса о вмешательстве в работу Нафтогаза НАПК начал сразу после происшедшего и задолго до визита.

Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.