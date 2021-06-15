Несмотря на громкие заявления, РФ отвела от границ с Украиной не более 12 тыс. военнослужащих. Угроза остается актуальной, - Кулеба

Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я проинформировал свою коллегу о том, что, несмотря на громкие заявления, реального отвода войск России от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из немного больше, чем 100 тыс. российских военнослужащих которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территорий Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, через больше, чем месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военнослужащих. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", - сказал Кулеба.

Министр указал, что детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе, российскую агрессию и ее гуманитарные последствия, дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия ОБСЕ, в частности важную работу Специальной мониторинговой миссии и усилия ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия ведут переговоры при посредничестве именно ОБСЕ.

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Кроме этого, Кулеба сообщил, что в понедельник Линде посетила Мариуполь, где ознакомилась с ситуацией в Приазовье, в частности в контексте ограничения Россией свободы судоходства в Азове.

"Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны. Попытки задушить украинские порты и препятствовать торговле - это тактика давления на правительство через давление на людей. Украина будет делать все, чтобы защитить экономическую и социальную стабильность в этом регионе, и наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели", - заверил министр.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.