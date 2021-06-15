Украина, которая празднует 30 лет независимости этим летом, находится только в начале своего пути к демократии, но ошибки в экономической, финансовой и налоговой политике могут дорого стоить стране и повлиять на ее развитие.

Об этом говорится в материале Института Фридмана, опубликованном на сайте Цензор.НЕТ.

Эксперты отмечают, что налоговая система Украины сейчас на ранней стадии развития. Это тесно связано с общим контролем "государственных лоббистов", коррупции и теневыми структурами, которые скорректировали систему законов и правил год за годом, чтобы сохранить свою выгоду таким образом, чтобы пожинать о своих выгодах.

"Предполагаемое противостояние коррупции и налоговым преступлениям, которые предусматриваются нынешней президентской администрацией Киева, должны повлечь за собой налоговую реформу, которая должна расширить игровое поле для всех экономических групп и инвесторов. Решения, принятые Президентом Украины и парламентом, имеют решающее значение - либо они сведут ситуацию до уровня экономического хаоса 1990-х годов, снижая развитие, или они дадут карт-бланш государству управлять экономикой страны и повысят рост на долгое или короткое время", - говорится в материале.

По словам экспертов, текущие реформы, преследуемые правительством Украины, могут вызвать новую волну утечки бизнеса и труда из Украины на Запад, включая Польшу, Чешскую Республику и другие страны Восточной Европы, нуждающиеся в притоке труда и капитала.

"Анализ налоговых реформ, таких как увеличение налогов на табак, роялти железной руды, автомобили и другие товары, показывает их потенциальную опасность для экономики Украины в ближайшем будущем", - отметили в Инситуте Фридмана.

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В материале сообщается, что Украина и Италия имеют много сходства в экономическом и политическом развитии, а также большое количество мигрантов, которые работают за границей в поисках лучшей жизни.

"Итальянское правительство гораздо больше обеспокоено совершенствованием своих городских предприятий, которые в основном расположены в северном регионе страны. Это полезно для хороших экономических показателей. Но явно существует большая разница между итальянским и украинским опытом стимулирования экономики путем налогообложения, протекционизма и механизмов субсидирования. Итальянское правительство, в частности, поддерживает металлоиспользованные проекты и инвестиции в них. Благодаря этой поддержке создаются новые мосты, ветровые хозяйства, автомагистрали и различные новые производственные мощности. Более того, новый план восстановления итальянской экономики предусматривает поддержку предприятий на 2021-2026 гг. В общей сумме 193 миллиардов евро, 65 миллиардов евро, которые будут выделены как гранты", - пишут эксперты.

"В Украине в то же время вводится более высокая налоговая нагрузка, что эквивалентно около 70-90 миллиардам евро из делового оборота. Конечно, Украина, которая празднует 30 лет независимости этим летом, находится только в начале своего пути к демократии, но ошибки в экономической, финансовой и налоговой политике могут дорого стоить стране и повлиять на ее развитие. Демократия важна, но не тогда, когда она приводит страну к риску экономического, политического и государственного краха", - подытожили в Институте Фридмана.

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