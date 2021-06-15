РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости
1 677 15

Увеличение налогов на табак, автомобили и другие товары потенциально опасно для экономики Украины в ближайшем будущем, - Институт Фридмана

Увеличение налогов на табак, автомобили и другие товары потенциально опасно для экономики Украины в ближайшем будущем, - Институт Фридмана

Украина, которая празднует 30 лет независимости этим летом, находится только в начале своего пути к демократии, но ошибки в экономической, финансовой и налоговой политике могут дорого стоить стране и повлиять на ее развитие.

Об этом говорится в материале Института Фридмана, опубликованном на сайте Цензор.НЕТ.

Эксперты отмечают, что налоговая система Украины сейчас на ранней стадии развития. Это тесно связано с общим контролем "государственных лоббистов", коррупции и теневыми структурами, которые скорректировали систему законов и правил год за годом, чтобы сохранить свою выгоду таким образом, чтобы пожинать о своих выгодах.

"Предполагаемое противостояние коррупции и налоговым преступлениям, которые предусматриваются нынешней президентской администрацией Киева, должны повлечь за собой налоговую реформу, которая должна расширить игровое поле для всех экономических групп и инвесторов. Решения, принятые Президентом Украины и парламентом, имеют решающее значение - либо они сведут ситуацию до уровня экономического хаоса 1990-х годов, снижая развитие, или они дадут карт-бланш государству управлять экономикой страны и повысят рост на долгое или короткое время", - говорится в материале.

По словам экспертов, текущие реформы, преследуемые правительством Украины, могут вызвать новую волну утечки бизнеса и труда из Украины на Запад, включая Польшу, Чешскую Республику и другие страны Восточной Европы, нуждающиеся в притоке труда и капитала.

"Анализ налоговых реформ, таких как увеличение налогов на табак, роялти железной руды, автомобили и другие товары, показывает их потенциальную опасность для экономики Украины в ближайшем будущем", - отметили в Инситуте Фридмана.

Также читайте: Украина не выделяла миллиарды долларов на поддержку бизнеса в коронакризис, поэтому повышение налогов вызывает вопросы, - Neweurope

В материале сообщается, что Украина и Италия имеют много сходства в экономическом и политическом развитии, а также большое количество мигрантов, которые работают за границей в поисках лучшей жизни.

"Итальянское правительство гораздо больше обеспокоено совершенствованием своих городских предприятий, которые в основном расположены в северном регионе страны. Это полезно для хороших экономических показателей. Но явно существует большая разница между итальянским и украинским опытом стимулирования экономики путем налогообложения, протекционизма и механизмов субсидирования. Итальянское правительство, в частности, поддерживает металлоиспользованные проекты и инвестиции в них. Благодаря этой поддержке создаются новые мосты, ветровые хозяйства, автомагистрали и различные новые производственные мощности. Более того, новый план восстановления итальянской экономики предусматривает поддержку предприятий на 2021-2026 гг. В общей сумме 193 миллиардов евро, 65 миллиардов евро, которые будут выделены как гранты", - пишут эксперты.

"В Украине в то же время вводится более высокая налоговая нагрузка, что эквивалентно около 70-90 миллиардам евро из делового оборота. Конечно, Украина, которая празднует 30 лет независимости этим летом, находится только в начале своего пути к демократии, но ошибки в экономической, финансовой и налоговой политике могут дорого стоить стране и повлиять на ее развитие. Демократия важна, но не тогда, когда она приводит страну к риску экономического, политического и государственного краха", - подытожили в Институте Фридмана.

Читайте: Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт

Автор: 

налоги (3238) экономика (3878) эксперт (2665)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
авто и так уже неподьемно стоят. новые. куда еще цены поднимать?
показать весь комментарий
15.06.2021 16:33
+1
ЕСЛИ курицу общипать - она перестанет нести яйца
В Трускавце видимо фотографов и моделей этому не учили 😀😀😀
Увеличение налогов на табак, автомобили и другие товары потенциально опасно для экономики Украины в ближайшем будущем, - Институт Фридмана - Цензор.НЕТ 1169
показать весь комментарий
15.06.2021 16:26
+1
Так в том-то и дело - они на перспективу не смотрят. И главное здесь и сейчас наполнить бюджет, распилить его, а потом хоть трава не расти.
показать весь комментарий
17.06.2021 23:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЕСЛИ курицу общипать - она перестанет нести яйца
В Трускавце видимо фотографов и моделей этому не учили 😀😀😀
Увеличение налогов на табак, автомобили и другие товары потенциально опасно для экономики Украины в ближайшем будущем, - Институт Фридмана - Цензор.НЕТ 1169
показать весь комментарий
15.06.2021 16:26 Ответить
я бы не сказал, что это смешно, это издевательство и жестокое обращение, за такое наказывать надо
показать весь комментарий
17.06.2021 19:44 Ответить
Выведение породы голых кур Экзотический гибрид был представлен израильским профессором Авигдором Коханером в 2011 г. Генетик пытался создать универсальную породу, которая сможет приспособиться к жарким климатическим условиям Израиля. Все данные о проведении селекции строго засекречены, и даже название породы связано не с привычной компиляцией, а с внешним видом животных.
Источник: https://moyaptitsa.com/kury/myaso-yaichnye/poroda-golyh-kur
показать весь комментарий
17.06.2021 19:47 Ответить
Так в том-то и дело - они на перспективу не смотрят. И главное здесь и сейчас наполнить бюджет, распилить его, а потом хоть трава не расти.
показать весь комментарий
17.06.2021 23:36 Ответить
Учитывая мнение института названного именем Милтона Фридмана, нельзя не согласится с одной оговорочкой. Это всё очень потенциально опасно для економики к примеру США, когда введение доппошлин на табак американские табачные мегамонстры начнуть иметь трудности со сбытом курительных палочек и айкосов или со сбытом автомобильного нелика с аукционов. Рано ещё, время не пришло лох должен быть накурен по полной.
показать весь комментарий
15.06.2021 16:29 Ответить
Так налогами ж наш бизнес в первую очередь облагают. А как раз пошлин на импорт у нас почти нет, рынки открыты, заходи кто хошь
показать весь комментарий
17.06.2021 23:43 Ответить
авто и так уже неподьемно стоят. новые. куда еще цены поднимать?
показать весь комментарий
15.06.2021 16:33 Ответить
Институт какой то еврейский))
показать весь комментарий
15.06.2021 16:40 Ответить
Нужно вводить налог на виведенний капитал, а как же его вводить если 95 квартал виводит, но есть вариант-- сделать свободние зони, взять самие донорские области и минимизировать налоги по макс!!!!! Я би сделалал в Умане и районе у моря в Очакове и на запде Украини например в Тернопольской обл. На пять лет а потом будет видно
показать весь комментарий
15.06.2021 18:02 Ответить
Украинские высокие налоги это не просто налоги,на этом наживаются бюджетные казнокрады типа возвратчиков пдв,здесь пасется армия различных проверяльщиков и крышевателей от проверяльщиков,предоставляются услуги по уничтожению конкурентов и конечно же греют ручки судьи всех мастей отмазывая от незаконных штрафов и арестов майна.
показать весь комментарий
15.06.2021 18:09 Ответить
А ещё это латание дыр. Кроме того, чем больше они бьют по бизнесу и людям, тем меньше поступает денег в бюджет, тем больше денег они требуют. Замкнутый круг
показать весь комментарий
18.06.2021 00:31 Ответить
Стосовно тютюну повна маячня.
Так, з тютюну дофіга фіскальних платежів у бюджет, але курців постійно треба лікувати. Ці істоти постійно хворіють, особливо після 50-ти.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:42 Ответить
Табачная мафия по всему миру, легализированный наркотик, который ежегодно уничтожает человечество...
показать весь комментарий
17.06.2021 19:42 Ответить
Люди голосуют за дилетантов и популистом, а потом удивляются, почему вместо экономического роста очередное затягивание поясов
показать весь комментарий
17.06.2021 19:40 Ответить
Так а в честь чего вообще они постоянно увеличивают налоги? А потом удивляются, что бизнес уходит в тень или просто закрывается. Разве так можно стимулировать развитие экономики?
показать весь комментарий
17.06.2021 23:10 Ответить
 
 