"Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас"

Немецкая сторона будет делать все возможное, в том числе, вместе с американскими партнерами, чтобы гарантировать Украине продолжение транзита российского газа даже после пуска газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во вторник в утреннем эфире телеканала Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем говорить с администрацией Байдена, как сделать так, чтобы этот почти завершенный проект не привел к тому, чего опасаются - а именно использованию его в качестве средства политического давления на Украину", - заявил Маас.

При этом дипломат признал, что пока не достаточно понятно, как могут выглядеть гарантии для Украины в случае, если Россия все же прибегнет к "политическому давлению с использованием денег или инфраструктурных мероприятий".

Вместе с тем он подчеркнул, что Германия работает над тем, чтобы не допустить такого развития событий и обеспечить Украине безопасность в этом вопросе.

"Все остальное от нас не зависит", - добавил Маас, но заверил, что Берлин всегда во время переговоров в последние годы и месяцы четко давал понять Москве, что транзитные контракты с Украиной должны продолжаться.

"Украина не будет исключена из транзита, этому вопросу Берлин уделяет большое внимание. Мы всегда говорили российской стороне, что совместно завершим этот проект только при условии, если будет оставаться альтернативный маршрут транзита газа по территории Украины", - заявил Маас, добавив, что этот транзит обеспечивает Киеву 2 млрд долларов дохода ежегодно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Глава МИД напомнил, что Германия была участницей переговоров между Украиной и Россией о продлении контракта на транзит на 5 лет.

Маас не считает, что газопровод поставит Германию в зависимость от России. Он аргументировал это тем, что Германия, Европа в целом десятки лет покупают российский газ, еще со времен холодной войны и существования СССР.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил также, что ЕС и США должны говорить с Россией "на четком языке". По его словам, президент США Джо Байден, как он сам заявил, должен очертить во время своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "красные линии".

Маас отметил, что очень обеспокоен текущими событиями в России, а также на ее границах. Он подчеркнул, что ни один конфликт, ни одна война не может быть закончена военными средствами, но исключительно дипломатическими, политическими.

Читайте также: Маркарова: Nord Stream 2 - российское оружие против Европы

"Милитаризация конфликтов не может быть альтернативой. То, что мы пережили с Украиной, когда большие военные силы внезапно были подтянуты к ее границам, это не может быть нашей целью", - заявил немецкий министр.