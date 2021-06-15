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Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас

Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала

Немецкая сторона будет делать все возможное, в том числе, вместе с американскими партнерами, чтобы гарантировать Украине продолжение транзита российского газа даже после пуска газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во вторник в утреннем эфире телеканала Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем говорить с администрацией Байдена, как сделать так, чтобы этот почти завершенный проект не привел к тому, чего опасаются - а именно использованию его в качестве средства политического давления на Украину", - заявил Маас.

При этом дипломат признал, что пока не достаточно понятно, как могут выглядеть гарантии для Украины в случае, если Россия все же прибегнет к "политическому давлению с использованием денег или инфраструктурных мероприятий".

Вместе с тем он подчеркнул, что Германия работает над тем, чтобы не допустить такого развития событий и обеспечить Украине безопасность в этом вопросе.

"Все остальное от нас не зависит", - добавил Маас, но заверил, что Берлин всегда во время переговоров в последние годы и месяцы четко давал понять Москве, что транзитные контракты с Украиной должны продолжаться.

"Украина не будет исключена из транзита, этому вопросу Берлин уделяет большое внимание. Мы всегда говорили российской стороне, что совместно завершим этот проект только при условии, если будет оставаться альтернативный маршрут транзита газа по территории Украины", - заявил Маас, добавив, что этот транзит обеспечивает Киеву 2 млрд долларов дохода ежегодно.

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Глава МИД напомнил, что Германия была участницей переговоров между Украиной и Россией о продлении контракта на транзит на 5 лет.

Маас не считает, что газопровод поставит Германию в зависимость от России. Он аргументировал это тем, что Германия, Европа в целом десятки лет покупают российский газ, еще со времен холодной войны и существования СССР.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил также, что ЕС и США должны говорить с Россией "на четком языке". По его словам, президент США Джо Байден, как он сам заявил, должен очертить во время своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "красные линии".

Маас отметил, что очень обеспокоен текущими событиями в России, а также на ее границах. Он подчеркнул, что ни один конфликт, ни одна война не может быть закончена военными средствами, но исключительно дипломатическими, политическими.

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"Милитаризация конфликтов не может быть альтернативой. То, что мы пережили с Украиной, когда большие военные силы внезапно были подтянуты к ее границам, это не может быть нашей целью", - заявил немецкий министр.

Автор: 

Байден Джо (2785) Газ (10223) Германия (6930) россия (95381) США (26439) транзит (568) Северный поток (1449) Транзит газа (371) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+18
Германия уже и так многое делает для Украины:блокирует вступление в ЕС и НАТО,СП2 достроили,турбины в Крым продают...Мечта,а не друг Украины!
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15.06.2021 16:37
+10
Кто же Вам поверит после БУДАПЕШТСКИХ ГАРАНТИЙ ?

Где Крым ? Шо **** делает в Украине ?
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15.06.2021 16:33
+7
Четкий язык - четкие пацаны. Бургеры как были продажными шкурами - так и остались.
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15.06.2021 16:33
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;+)))
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15.06.2021 16:33 Ответить
Вот немцам почему-то я верю😁😁😁😁😁
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15.06.2021 16:33 Ответить
Кто же Вам поверит после БУДАПЕШТСКИХ ГАРАНТИЙ ?

Где Крым ? Шо **** делает в Украине ?
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15.06.2021 16:33 Ответить
БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ 2
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15.06.2021 18:03 Ответить
Четкий язык - четкие пацаны. Бургеры как были продажными шкурами - так и остались.
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15.06.2021 16:33 Ответить
Ну тогда отлично. Сразу полегчало и как-то отлегло от души.
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15.06.2021 16:36 Ответить
Германия уже и так многое делает для Украины:блокирует вступление в ЕС и НАТО,СП2 достроили,турбины в Крым продают...Мечта,а не друг Украины!
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15.06.2021 16:37 Ответить
"Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас"
А-аа, да?..
Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас - Цензор.НЕТ 5690
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15.06.2021 16:42 Ответить
Ага буду теперь вырожать охрененно большую озабоченность от того что тварит путлер !
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15.06.2021 16:43 Ответить
а потом будет "мы сделали все возможное" выражаем обеспокоенность, озабоченность ну и тому подобное! Германия сделал многоходовочку , что бы ликвидировать гтс Украины, все очень просто, своя рубаха ближе к телу!
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15.06.2021 16:50 Ответить
"Будапештський меморандум" ми пам'ятаємо,як кажуть на россосії пацаки:"Плавали-знаем".
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15.06.2021 16:58 Ответить
Ні, штатам ще якось можна повірити, хочь іноді, але німеччині.
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15.06.2021 17:09 Ответить
Зробимо все можливе, а москалі запропонують те , що для вас неможливо і...будапештський меморандум іще один.
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15.06.2021 17:19 Ответить
І чем це все відрізняється від Будапештського меморандуму?
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15.06.2021 17:27 Ответить
О, уже "зделаем всё возможное". Ещё недавно было "условием открытия СП будет сохранение транзита через Украину." Скоро дойдёт до озабоченностей...
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15.06.2021 17:30 Ответить
Дякуємо, нам UEFA так само гарантувало до моменту угоди з газпромом)))
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15.06.2021 17:36 Ответить
А військовий тиск на Україну з боку расєї може залишитися...)))
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15.06.2021 17:43 Ответить
Немецкая сторона будет делать все возможное, в том числе, вместе с американскими партнерами, чтобы гарантировать Украине продолжение транзита российского газа даже после пуска газопровода "Северный поток - 2".- фрицы, подельники рашиста ,сделавшие совместно с оккупантом Украины все возможное для того,что бы не гарантировать Украине транзит газа вешают как обычно лапшу на уши ...Лицемерные и двуликие аферисты...
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15.06.2021 17:48 Ответить
Свежо предание, а верится с трудом... ... Эту фразу А. С. Грибоедова из комедии «Горе от ума» (действ. 2, явл. 2) знают все...
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15.06.2021 18:17 Ответить
Що ж ще Германія для нас зробить, крім усього того, що вже зробила? Північний потік-3? Чи вже одразу визнають Крим російським?, Ну, щоб уже двічі не ходити?
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15.06.2021 18:23 Ответить
Можно ли верить продажным немецким шлюхам?
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15.06.2021 19:23 Ответить
Ну чого ви раптом? Вже пишуть і про занепокоєність, і про глибоку стурбованість. І навіть, тільки путінХУЙЛО не кажіть завчасно, про... тсссс! рішучий протест!
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15.06.2021 21:41 Ответить
Висловлять занепокоєність 3 рази.
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11.11.2021 23:37 Ответить
 
 