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Новости Конституционный кризис
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Я и Касминин участвуем в заседаниях КС дистанционно, - уволенный Зеленским судья Тупицкий

Я и Касминин участвуем в заседаниях КС дистанционно, - уволенный Зеленским судья Тупицкий

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых Президент уволил своим указом, принимают участие в заседании суда дистанционно.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направляя на электронные адреса всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые находятся в производстве Конституционного суда, мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный Суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать ", - сказал он.

По его словам, в будущем он вместе с Касмининим планируют принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КС.

"Мы хотим показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает. И такими коммуникационными способами преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуска в суд, то есть они будут ничтожными ", - добавил Тупицкий.

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Уволенный Зеленским судья сказал, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.

Тупицкий рассказал, что судьи договорились между собой работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались принимать участие в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя его и Касминина участия в рассмотрении дел.

"Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать ", - отметил судья.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

Автор: 

КС (2248) судья (2644) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+7
Скоро Янукович заявит, что он участвует в управлении Украиной дистанционно из Ростова.
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15.06.2021 16:38
+5
Дистанционно ? Со своего дома в Крыму ? Загораем и участвуем он Лайн 😀😀😀
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15.06.2021 16:39
+3
вот она.. "боротьба" зеленского))
разве что совсем тупые зебилы поверят в этот цирк без ведома и согласия зеленского\ермака))
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15.06.2021 16:36
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вот она.. "боротьба" зеленского))
разве что совсем тупые зебилы поверят в этот цирк без ведома и согласия зеленского\ермака))
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15.06.2021 16:36 Ответить
Не учится Зе у окурка, ну ни одного несчастного случая и посадки. На месте Зе я, начал бы с доброжелателей и обсуждателей. Такого дерьма при любой власти ...
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15.06.2021 16:46 Ответить
А деньги кто платит или надеешся через суд с компенсацией содрать с людей .тварь жирная
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15.06.2021 16:37 Ответить
Компенсации должен платить криворогий юрыст а не люди.
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15.06.2021 16:59 Ответить
Скоро Янукович заявит, что он участвует в управлении Украиной дистанционно из Ростова.
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15.06.2021 16:38 Ответить
Красава профі в своїй сапаві
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15.06.2021 16:38 Ответить
Дистанционно ? Со своего дома в Крыму ? Загораем и участвуем он Лайн 😀😀😀
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15.06.2021 16:39 Ответить
Ну собственно в добрый путь. Ждём когда ничтожный бубочка подгонит глушилки к местам обитания Тупицкого и Козьмина, для подтверждения свей ничтожности.
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15.06.2021 16:40 Ответить
А кто материалы дел ему пересылает, понимает, что служебные документы, не пойми кому нельзя отправлять, и что это - уголовное преступление ?
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15.06.2021 16:52 Ответить
це цікаво як ідея , прецедент ... ДЄрмак дистанційно кремлівський суфлер . зеленський дистанційно президентом працює ))) пора теж валити у відставку ,квартиру у Криму має , гроші в Раші заробляє ,малорос відкритий ,пафосний кловун шулер...сором для держави ...
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15.06.2021 16:56 Ответить
феерично..., одни долботятлы принимают какие-то законы и указы, другие на них плюют с колокольни..., а страна продолжает жить своей жизнью...
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15.06.2021 16:58 Ответить
Я і Касмінін беремо участь у засіданнях КС дистанційно, - звільнений Зеленським суддя Тупицький - Цензор.НЕТ 8804
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15.06.2021 17:32 Ответить
Я і Касмінін беремо участь у засіданнях КС дистанційно, - звільнений Зеленським суддя Тупицький - Цензор.НЕТ 5128
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15.06.2021 17:32 Ответить
Отстраненный судья участвует в принятии решений и все молчат,а простых людей третировали даже за паршивые маски.
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15.06.2021 17:34 Ответить
ты его в дверь выброси. оно в окно лезет... до коли будет продолжаться этот цирк с тупицким и касмининым?? в тупицкого грехов достаточно на вип. камеру... а он унижает преЗЕдента.
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15.06.2021 17:46 Ответить
Мразина, по нему толко пуля плачет.
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15.06.2021 17:59 Ответить
Беспредел - Украина и ее позорные судебные и правоох*ительная система
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15.06.2021 23:43 Ответить
 
 