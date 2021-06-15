Школы и детские сады с русским языком преподавания перестанут финансировать в Эстонии
Правительство Эстонии приняло программу развития эстонского языка. Она предусматривает, что с 2035 г. государственного финансирования лишатся школы и детские сады с русским языком преподавания.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
"Программа развития эстонского языка... В ней стратегическая цель №3 предполагает, что все жители Эстонии владеют эстонским языком и ценят владение другими языками, осуществляется переход на преимущественно эстонское обучение. Это означает, что в школах и детских садах, финансируемых государством и местными органами самоуправления, учебная деятельность ведется на эстонском языке", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она добавила, что никто не собирается ущемлять русскоязычную общину.
"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся и после 2035, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления ", - подчеркнула глава правительства.
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Вот что значит, когда в стране управляют СВОИ, а не маланцы, внучата Кагановича.
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Хоч би перевірив, щоб не соромитись.
з мовного простору. Різко і рішуче 21 січня 2021 Конституційний Суд Молдови
позбавив російську мову статусу мови межнаціонального спілкування! І усе!
Корінний народ сказв: " Ной сынтем молдовень!",себто "Ми Молдовани!".Не
пишу румунською заради того щоб всім було зрозуміло.І що пани українці вони
дуже бояться плешивого кремлівського ліліпута? Не думаю.Молдавська мова для
мене як друга рідна і я добре знаю що кацапи та іх діти не ******* і не знають
молдавської мови. Так само як вони не бажають знати українську.
Закон приняли? Виконуйте! А всіляки ля-ля--ля то примитивні відмазки!
кацапи ватні та околозажопна політична шантрапа! ТВ-канали яки будуть
ігнорувати українську залишати без ліцензії назавжди! В Німеччині не знаєш
мови -нема роботи. Не розповідайте байки. Нелегалів ніде не шанують!!!
русняцької мовки.В школах ії не вивчають.Любиш русняцьку найми собі
репетитора ,потім чумадан-вакзал-здравствуй рашкостан!!!