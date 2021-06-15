Школы и детские сады с русским языком преподавания перестанут финансировать в Эстонии

Правительство Эстонии приняло программу развития эстонского языка. Она предусматривает, что с 2035 г. государственного финансирования лишатся школы и детские сады с русским языком преподавания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Программа развития эстонского языка... В ней стратегическая цель №3 предполагает, что все жители Эстонии владеют эстонским языком и ценят владение другими языками, осуществляется переход на преимущественно эстонское обучение. Это означает, что в школах и детских садах, финансируемых государством и местными органами самоуправления, учебная деятельность ведется на эстонском языке", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она добавила, что никто не собирается ущемлять русскоязычную общину.

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"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся и после 2035, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления ", - подчеркнула глава правительства.