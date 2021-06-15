Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась вымогательством взяток на Киевской таможне. По оперативной информации, "схему" организовали сотрудники Гостаможслужбы, которые требовали с предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий в растаможивании товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" задержали троих человек. В частности, заместителя начальника отдела таможенного поста, главного государственного инспектора управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредника, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разовая сумма полученной ими взятки составляла почти $ 8 тыс.

По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически по всем группам товаров, которые проходили через них: как с товаров, идущих через Украину транзитом, так и тех, которые растаможивали непосредственно в Украине.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.