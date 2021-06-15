Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась вымогательством взяток на Киевской таможне. По оперативной информации, "схему" организовали сотрудники Гостаможслужбы, которые требовали с предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий в растаможивании товаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" задержали троих человек. В частности, заместителя начальника отдела таможенного поста, главного государственного инспектора управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредника, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Разовая сумма полученной ими взятки составляла почти $ 8 тыс.
По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически по всем группам товаров, которые проходили через них: как с товаров, идущих через Украину транзитом, так и тех, которые растаможивали непосредственно в Украине.
В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.
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Избушка токо на глобальных проектах сидит, типа нефтепродуктов или удобрениях каких-нибудь.
А обычные поставки грабят обычные мутныки.
А по поводу донецких - как вспомню шо вытворяли мутныки при Юльке и Юще - так после них рыговские мутки с "модными" брокерами казались просто раем.
ага) а те 700 штук, шо везли в Киев только с одного поста, - везли на благотворительность