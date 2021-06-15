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Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась вымогательством взяток на Киевской таможне. По оперативной информации, "схему" организовали сотрудники Гостаможслужбы, которые требовали с предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий в растаможивании товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" задержали троих человек. В частности, заместителя начальника отдела таможенного поста, главного государственного инспектора управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредника, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разовая сумма полученной ими взятки составляла почти $ 8 тыс.

По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически по всем группам товаров, которые проходили через них: как с товаров, идущих через Украину транзитом, так и тех, которые растаможивали непосредственно в Украине.

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Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров 01
Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров 02
Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров 03
Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров 04
Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров 05
Вымогательство и шантаж на Киевской таможне: с предпринимателей систематически требовали взятки за растаможку товаров 06

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Автор: 

взятка (6151) вымогательство (428) Киевская область (4117) растаможка (178) СБУ (19861) таможня (1958)


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Топ комментарии
+4
Только регулярный отстрел.
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15.06.2021 17:05
+1
І так повсюду і завжди. Амінь.
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15.06.2021 17:00
+1
А кто об этом не знал？ СБУ？Так они работали в тандеме. Охфис генпрокурора？ Так большая часть контрабанды идет при их содействии. Да, еще: большинство подлецов, крышующих контрабанду имеют донецкие корни. Неудивительно, правда？ Хряка как бы нет, а люди его повсюду у власти и у кормушек.
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15.06.2021 17:00
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І так повсюду і завжди. Амінь.
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15.06.2021 17:00 Ответить
А кто об этом не знал？ СБУ？Так они работали в тандеме. Охфис генпрокурора？ Так большая часть контрабанды идет при их содействии. Да, еще: большинство подлецов, крышующих контрабанду имеют донецкие корни. Неудивительно, правда？ Хряка как бы нет, а люди его повсюду у власти и у кормушек.
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15.06.2021 17:00 Ответить
Не, они не в тандеме работают.
Избушка токо на глобальных проектах сидит, типа нефтепродуктов или удобрениях каких-нибудь.
А обычные поставки грабят обычные мутныки.
А по поводу донецких - как вспомню шо вытворяли мутныки при Юльке и Юще - так после них рыговские мутки с "модными" брокерами казались просто раем.
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15.06.2021 17:48 Ответить
В слугах такого ж сміття до біса...здивували)))
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15.06.2021 17:02 Ответить
Они собирали "налоги в собственный карман"

ага) а те 700 штук, шо везли в Киев только с одного поста, - везли на благотворительность
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15.06.2021 17:05 Ответить
Только регулярный отстрел.
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15.06.2021 17:05 Ответить
що ж вони, все собі та собі? ділитися з СБУ треба...
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15.06.2021 17:06 Ответить
Так Зеля же обещал же доступную растаможку. А в итоге только аферистам дал. Падло!
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15.06.2021 17:12 Ответить
Пока есть бешеная растаможка и запутанное оформление будут взяточники и взятки,виноваты законы написанные заинтересованными во взятках шакалами.
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15.06.2021 17:22 Ответить
Назвали шакалами гос.институты обладающие законодательной инициативой? Копайте глубже - в суть этого государства
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15.06.2021 17:49 Ответить
не зрозуміло ..за що їх затримали? Митниця ж для того і створена щоб гроші збипрати. Вони що долю наверх не віддавали? Он 10 днів тому ДБР заступника волинської митниці затримали який віз до Києва виторг 700 тисяч доларів...так як тількі він пояснив, що це в Київ..то відразу відпустили, а в протокол записали що це кошти його старої мами та тещі заробітчан. А ці що.."крисятнічали"? За що їх затримали?
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15.06.2021 18:30 Ответить
Це МВФ винен.)
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16.06.2021 00:12 Ответить
Бо йде війна.
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16.06.2021 00:12 Ответить
Тільки на Київській?
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17.06.2021 12:14 Ответить
 
 