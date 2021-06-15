Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что в течение 10 лет действия закона о деолигархизации не только ослабнет влияние олигархов на политику и медиа, но и возрастет институциональная способность регуляторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Проблема в том, что олигархи возникли в 90-е годы, когда происхождение капитала у всех крупных бизнесменов, скажем так, имело сомнительный характер в связи с историческими обстоятельствами. В том числе и в связи с непродуманной и немного странной приватизацией, ваучерной приватизацией, передачей государственных предприятий, целостных имущественных комплексов в управление случайным лицам или неслучайным с каким-то алгоритмом неизвестным. То есть, это были дикие 90-е, которые создали нам то, что мы имеем сейчас, - олигархов. Как только мы статус олигарха уберем, уберем и влияние крупного бизнеса на политику и медиа, вернем все в цивилизованное русло. Исторических условий для генерации новых олигархов, которым бы государство подарило огромные бизнесы просто так, потому что они оказались на определенном историческом этапе самыми хитрыми или с самым низким этическим барьером, такое вряд ли уже произойдет", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, определение сроком действия закона 10 лет - правильный выбор.

"Соответственно точно закон, и это правильный выбор, что он является временным, это правильный выбор срока действия - 10 лет, потому что за это время не только олигархи существенно ослабнут в смысле влияния на политику и на медиа, но и возрастет институциональная способность регуляторов. Например, того же Антимонопольного комитета. По крайней мере таков план. И, собственно, за 10 лет мы будем иметь классическое регулирование, которое существует во всех развитых странах, потому что мы будем иметь одинаковые примерно стартовые условия - страну без олигархов", - объяснил министр.

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