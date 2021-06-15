Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська считает, что в течение 10 лет действия закона о деолигархизации не только ослабнет влияние олигархов на политику и медиа, но и возрастет институциональная способность регуляторов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".
"Проблема в том, что олигархи возникли в 90-е годы, когда происхождение капитала у всех крупных бизнесменов, скажем так, имело сомнительный характер в связи с историческими обстоятельствами. В том числе и в связи с непродуманной и немного странной приватизацией, ваучерной приватизацией, передачей государственных предприятий, целостных имущественных комплексов в управление случайным лицам или неслучайным с каким-то алгоритмом неизвестным. То есть, это были дикие 90-е, которые создали нам то, что мы имеем сейчас, - олигархов. Как только мы статус олигарха уберем, уберем и влияние крупного бизнеса на политику и медиа, вернем все в цивилизованное русло. Исторических условий для генерации новых олигархов, которым бы государство подарило огромные бизнесы просто так, потому что они оказались на определенном историческом этапе самыми хитрыми или с самым низким этическим барьером, такое вряд ли уже произойдет", - отметил глава Минюста.
По словам Малюськи, определение сроком действия закона 10 лет - правильный выбор.
"Соответственно точно закон, и это правильный выбор, что он является временным, это правильный выбор срока действия - 10 лет, потому что за это время не только олигархи существенно ослабнут в смысле влияния на политику и на медиа, но и возрастет институциональная способность регуляторов. Например, того же Антимонопольного комитета. По крайней мере таков план. И, собственно, за 10 лет мы будем иметь классическое регулирование, которое существует во всех развитых странах, потому что мы будем иметь одинаковые примерно стартовые условия - страну без олигархов", - объяснил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А с 1 июля и землю украинскую скупят
Всю жизнь дэржслужбовэць в списке, как так получилось 😂😂😂😂
Каждый второй «слуга народа» является миллионером - КИУ
Виктория Коломиец
15 июня, 2020 14:53
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
Шо не так?
Факти обов'язково, будьте ласкаві.
Забиваем на ютьюбе Новый Король Харькова (канал Дениса Казанского) и Отжатые предприятия ОРДЛО отдали российскому олигарху
youtube.com/watch?v=MMDLBYNHrh0
youtube.com/watch?v=vGmK2cUZlYE
Спасибо.
Да еще и одновременно с присутствием там главы совбеза рф - патрушевым, через которого идут потоки кеша))
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Рублевый миллиардер Зеленский: офшоры, квартиры и бизнес
https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes
Зеля вор, причем очень наглый вор. Бенина школа. Причем судя по выплаченным суммам он воровал и социалку у своих нанятых работников. По другому не выходит. Я уже не говорю о тех неимущих, инвалидах, детях и т.д. которым не достались его отчисления. И не нужно мне лепить тут про малый и средний бизнес. Еще раз -- малый и средний бизнес не купит себе все элитные виллы, дома, элитные квартиры и царские апартаменты. Еще вопросы есть?
Уже так? А что же вы Пороха бездоказательно дерьмом поливали и поливаете? И что-то я не слышал у вас ссылок на ст. 62 Конституции. А ведь вся предвыборная компания Зели была построена на поливании Пороха дерьмом. Так вот -- все, что за последние 7 лет сказано Зелей, Бигусом, Лещенком и прочими тупыми фейкометами -- это фейки, домыслы, политическая борьба, поклёп, наговор, ложь и выдумки. И вы добросовестно и исправно это потребляли все 7 лет. Смачного, не поперхнитесь этим дерьмом невзначай
Ну, да, естественно, все разобрали по семейным кланам и теперь попробуй их сковырнуть.
А новых к себе не допустят.
)))
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
А Шевченко в НБУ наверное за совесть старается.
СН в ВР тоже ради идею отжимают землю, недвиж.
ЗЕ, Ермак и прочая шушваль поменьше наверное просто по приколу захватывали Нафтогаз, НБУ и госпредприятия.
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1404845119233302534 8 мин
Група народних депутатів від фракцій «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про деолігархізацію під номером 5599-1.