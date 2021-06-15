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Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська

Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что в течение 10 лет действия закона о деолигархизации не только ослабнет влияние олигархов на политику и медиа, но и возрастет институциональная способность регуляторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Проблема в том, что олигархи возникли в 90-е годы, когда происхождение капитала у всех крупных бизнесменов, скажем так, имело сомнительный характер в связи с историческими обстоятельствами. В том числе и в связи с непродуманной и немного странной приватизацией, ваучерной приватизацией, передачей государственных предприятий, целостных имущественных комплексов в управление случайным лицам или неслучайным с каким-то алгоритмом неизвестным. То есть, это были дикие 90-е, которые создали нам то, что мы имеем сейчас, - олигархов. Как только мы статус олигарха уберем, уберем и влияние крупного бизнеса на политику и медиа, вернем все в цивилизованное русло. Исторических условий для генерации новых олигархов, которым бы государство подарило огромные бизнесы просто так, потому что они оказались на определенном историческом этапе самыми хитрыми или с самым низким этическим барьером, такое вряд ли уже произойдет", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, определение сроком действия закона 10 лет - правильный выбор.

"Соответственно точно закон, и это правильный выбор, что он является временным, это правильный выбор срока действия - 10 лет, потому что за это время не только олигархи существенно ослабнут в смысле влияния на политику и на медиа, но и возрастет институциональная способность регуляторов. Например, того же Антимонопольного комитета. По крайней мере таков план. И, собственно, за 10 лет мы будем иметь классическое регулирование, которое существует во всех развитых странах, потому что мы будем иметь одинаковые примерно стартовые условия - страну без олигархов", - объяснил министр.

Также читайте: Кабмин обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Малюська

Автор: 

олигарх (1027) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+13
Ага. Это тогда тоже

Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 3919
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15.06.2021 17:31
+11
Ой ли...
Каждый второй «слуга народа» является миллионером - КИУ
Виктория Коломиец
15 июня, 2020 14:53
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
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15.06.2021 17:06
+10
Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 5045
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15.06.2021 17:03
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Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 5045
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15.06.2021 17:03 Ответить
произойдет дегенерация
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15.06.2021 17:04 Ответить
То есть то , что олигархи скупили всю Украину за копейки , Малыша не смущает ???

А с 1 июля и землю украинскую скупят
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15.06.2021 17:04 Ответить
Какие олигархи, уточни
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15.06.2021 17:11 Ответить
Берём список Форбс и читаем сверху вниз 😀😀😀
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15.06.2021 17:17 Ответить
Ойойо, и что мы там наблюдаем.
Всю жизнь дэржслужбовэць в списке, как так получилось 😂😂😂😂
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15.06.2021 17:27 Ответить
Ну какие где скупят я уточнить не могу, но у нас вокруг Мариуполя по районам вся земля уже холдинга HarvEast (Новинский+Ахметов)
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15.06.2021 18:35 Ответить
Ой ли...
Каждый второй «слуга народа» является миллионером - КИУ
Виктория Коломиец
15 июня, 2020 14:53
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
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15.06.2021 17:06 Ответить
медведчук вошел в список милиардеров списка Форбс всего за два года президента зеленского
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15.06.2021 17:08 Ответить
А трубу хто йому подарував, теж Зеленський? А може Порошенко?
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15.06.2021 22:12 Ответить
Так он прав на 100%
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15.06.2021 17:10 Ответить
В чому? В тому, що не буде генерації нових олігархів, бо пліснява буде стверджувати, що вони просто біснесмени?
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15.06.2021 17:55 Ответить
В том, что твой хмырь и такие как он ограбили страну в разных вариантах. Кто откровенным бандитом, кто будучи при власти, как прошлый **********, а теперь не получится.
Шо не так?
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15.06.2021 18:22 Ответить
А тепер нормально, людською мовою, підтвердженою фактами, хто, коли, кого грабував?
Факти обов'язково, будьте ласкаві.
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15.06.2021 18:32 Ответить
Рупор Блага, представляешь как сейчас пакуются на дорогах и пр.? При прошлом Президенте таких дыр в бюджете не было.
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15.06.2021 19:36 Ответить
Потому, что новых олигархов уже с Фашисткой Федерации в Украину завезли?

Забиваем на ютьюбе Новый Король Харькова (канал Дениса Казанского) и Отжатые предприятия ОРДЛО отдали российскому олигарху

youtube.com/watch?v=MMDLBYNHrh0
youtube.com/watch?v=vGmK2cUZlYE
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15.06.2021 17:11 Ответить
А це не той Фукс, що отримав при Порошенко (чи з допомогою) в користування з десяток полтавських свердловин, які навіть Авакову з Котвіцьким чомусь не дістались? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/fuks-pereoformlyaet-gazovyy-biznes-yanukovicha---smi Ну, і Фукс - родився в Харкові, тому, якби він не зовсім завезений з Росії.
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15.06.2021 22:19 Ответить
Т.е. когда президент Зеленский богатеет на глазах -- то он не становится олигархом? А кем?. И откуда, кстати, все его средства на этот праздник, если все его фирмы официально убыточные?
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15.06.2021 17:11 Ответить
Можно в цифрах.
Спасибо.
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15.06.2021 17:13 Ответить
Пожалуйста.
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15.06.2021 17:14 Ответить
ты серьезно думаеш что бесноватый вовка-шут втихаря летал в офшорные зоны Омана, а потом и Катара (причем в тот же день - что туда прилетел глава одного из крупнейших офшорных банков Омана) ради встречи с парочкой арабов-уборщиков, ряженных под "мЫнЫстров"?
Да еще и одновременно с присутствием там главы совбеза рф - патрушевым, через которого идут потоки кеша))
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15.06.2021 17:41 Ответить
Назови эти фирмы ,мы почитаем .
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15.06.2021 17:14 Ответить
это с петиной методички...
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15.06.2021 17:22 Ответить
Ага. Это тогда тоже

Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 3919
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15.06.2021 17:31 Ответить
А пользоваться Гуглом религия не позволяет.? Все есть в открытом доступе. Лень напрячь мозги и нужно тупо тыкнуть? Вот за минуту

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Рублевый миллиардер Зеленский: офшоры, квартиры и бизнес
https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes
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15.06.2021 17:26 Ответить
Вата всегда требует доказательства для того чтобы авторитетно "заявить" - "это все ерунда, вот я лично по телевизору видел".
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15.06.2021 17:40 Ответить
Ну да, ни Бигус, ни Г+Г про это никогда не расскажут пока не получат от Бени команду "Фас".
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15.06.2021 17:42 Ответить
Ну и зачем ты делаешь ссылки на расийские пропагандистские сайты ? Ты бы ещё написала скабееваминетточкару
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15.06.2021 18:33 Ответить
Думка -- рашенский сайт? Или информация не соответствует действительности? Я дал две первые ссылки из поисковика которые были с подробной аналитической информацией. Вам надо еще и другие -- ищите на здоровье, флаг в руки. Я и так давно знаю что виллу в Италии и "царские апартаменты" в Левадии или Лондоне на его официальные доходы не купить.
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15.06.2021 19:46 Ответить
Зеленский разве был до президенства хоть один день чиновником ? Разве он имел доступ к государственному бюджету Украины ? То что он не полностью налоги платил с этим соглашусь . В Украине даже грузчики и дворники не всю зарплату показывают. Но то что он с бюджета не воровал это 100 % . Потому что не имел к бюджету никакого отношения . А вот все предыдущие президенты ,кроме Кравчука стали миллиардерами именно во время пребывания на государственных должностях. То есть воровали однозначно.
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15.06.2021 20:03 Ответить
Зеленский до президентства и сейчас был и есть обычным вором. Барыгой, но не придуманным зомбоящиком, а самым настоящим. И он воровал именно с бюджета, еще раз -- именно с бюджета, т.к. ни хрена не платил причитающихся налогов и отчислений в бюджет. И он специально вывел из-под статуса госслужащих своих подельников, как Шефиры, и всю остальную ОПу, чтобы они могли продолжать беспрепятственно воровать, не попадая под действие анти коррупционных законов. И не нужно мне лепить тут про грузчиков и дворников. Они виллы в элитных поселках Италии не покупают и не строят свою предвыборную компанию на борьбе с "барыгами".
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15.06.2021 20:29 Ответить
У меня много знакомых ,наверное так же как и у тебя , которые построили свой бизнес с нуля , у кого то больше у кого то меньше .Которые ни у кого не брали денег , они сами себе построили рабочее место и ещё другим наёмным дали работу. И они не платят полностью налоги . Потому что если они полностью будут платить налоги, то многим прийдётся закрывать бизнесс. Сейчас налог нужно платить 45 % . Как думаешь много бизнесменов работает с такой рентабельностью ? Это только налог и я не полностью назвал цыфру.,а ещё в конце года налог на прибыль А если добавить комуналку, аренду помещений у кого нет своего ,и к этому нужно ещё на зарплату чтобы осталось. А вот те кто украл большие предприятия , они тоже не платят налоги.Но у малого ,среднего бизнесса это выживание ,а у большого бизнесса это реавльно воровство , подкуп чиновников,судей и т.д.
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15.06.2021 21:34 Ответить
Рассказываю на спичках. Семейный бизнес в 4 человека. Родители и их дети. Все ФОПы на 3 группе. При официальных оборотах каждого в +/- миллион они за пять лет заплатят налогов (с оборота + ЕСВ) чуть больше, чем все Зелины 11 фирм с кучей сотрудников и нанятых работников. Это так, для точного понимания.

Зеля вор, причем очень наглый вор. Бенина школа. Причем судя по выплаченным суммам он воровал и социалку у своих нанятых работников. По другому не выходит. Я уже не говорю о тех неимущих, инвалидах, детях и т.д. которым не достались его отчисления. И не нужно мне лепить тут про малый и средний бизнес. Еще раз -- малый и средний бизнес не купит себе все элитные виллы, дома, элитные квартиры и царские апартаменты. Еще вопросы есть?
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15.06.2021 21:52 Ответить
Если у тебя есть факты что Зеленский вор ,так подай на него в суд. А иначе балабол. Ещё вопросы есть? Если бы Зеленский не пошёл в Президенты , ты и многие обиженые им старые чиновники , которых он оторвал от государственного корыта , не говорили бы что он вор.
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15.06.2021 22:50 Ответить
Тебе предоставили два подробных расследования с цифрами, выкладками и ссылками, что он вор. Ну и? Не доходит -- это не мои проблемы. У зебилов так всегда, то "какие ваши доказательства", а дашь доказательства -- начинают тупо петлять. И я не чиновник и я до выборов говорил -- он тупой вор. Я кстати не смотрю его тупые поделки еще года с 12 от слова совсем. И могу с гордостью говорить, что я не смотрел ни одной серии его говно-сериалов для тупого плебса. И своим походом на выборы он просто заставил пристальнее посмотреть на происхождение его финансов. Тож теперь нечего на зеркало пенять. И не переживай -- Зеля будет сидеть, и уклонение от налогов -- это лишь мизерная часть за что ему придется ответить. Овощ тоже щеки надувал.
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15.06.2021 23:09 Ответить
Я тоже не смотрел сериалы Зеленского. Я вообще не люблю никакие сериалы,поэтому не смотрю их. Ты ссылаешься на какие то фейковые расследования. Я в эти расследования не верю. Это обычные проплаченые политические заказухи. То есть фейки. 10% правды для правдоподобности,а остальное враньё.Плохо что в Украине не наказывают за такие фейки. В моём понимании журналистское расследование должно выглядеть так - Журналист показывает общественности своё расследование и пишет заявление в полицию и отдаёт факты и свидетельства компетентным органам.Если так не происходит значит просто проплаченые фейки для дискредитации человека для достижения своих корыстных целей.Поэтому всё это балабольство так и останется интернетовским балабольством.
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15.06.2021 23:53 Ответить
Да неужели? Уже фейк? Это официальная информация из реестров НАЗК, публичной базы YouControl и публичной Зелиной декларации. Лечись. Согласно законов прокуратура и САП могут открыть уголовное производство по фактам публикации в СМИ, как по официальному заявлению. По пленкам Бигуса ведь открывали. Хватит уже так тупо петлять и позориться.
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16.06.2021 00:04 Ответить
Каждый человек невиновен пока обратное не докажет суд.Статья 62 Конституции Украины. Так что всё остальное фйки,домыслы,политическая борьба,поклёп,наговор и выдумки.
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16.06.2021 07:53 Ответить
Да неужели?


Уже так? А что же вы Пороха бездоказательно дерьмом поливали и поливаете? И что-то я не слышал у вас ссылок на ст. 62 Конституции. А ведь вся предвыборная компания Зели была построена на поливании Пороха дерьмом. Так вот -- все, что за последние 7 лет сказано Зелей, Бигусом, Лещенком и прочими тупыми фейкометами -- это фейки, домыслы, политическая борьба, поклёп, наговор, ложь и выдумки. И вы добросовестно и исправно это потребляли все 7 лет. Смачного, не поперхнитесь этим дерьмом невзначай
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16.06.2021 10:15 Ответить
Старі олігархи виросли з "приватизації" в 90-х, нові- з продажу землі 2020-х. Настав золотий вік. Тєбє к ліцу твой вьібор-2019.
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15.06.2021 17:13 Ответить
"...генерация новых олигархов вряд ли произойдет,..."
Ну, да, естественно, все разобрали по семейным кланам и теперь попробуй их сковырнуть.
А новых к себе не допустят.
)))
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15.06.2021 17:14 Ответить
ну.. это бабушка (бородатая))) на двое сказала...)))
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15.06.2021 17:22 Ответить
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
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15.06.2021 17:22 Ответить
Дык эти пока здохнут!
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15.06.2021 17:25 Ответить
Мы приняли недолугий закон, результаты действия которого будет видно через 10 лет. Та уже говорил бы 50 лет, все равно результата не будет.
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15.06.2021 17:36 Ответить
То есть бандитов.
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15.06.2021 17:37 Ответить
Так конечно новых олигархов не будет, все уже поделено и захвачено(( У нас в Мариуполе безраздельно властвует Ахметов. Его два завода, его сельхоз. земли вокруг города, его мер
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15.06.2021 18:37 Ответить
бывало в дореволюционные времена зажравшихся феодалов вырезали толпы сорвавшихся с цепи крепостных, при демократии такого не получится, обращайтесь в суд
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15.06.2021 19:29 Ответить
Отже чекаємо поки олігархи дев'ностих помруть, нові наврядчи виникнуть))) логіка теляти з прізвиськом малюска...
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15.06.2021 18:58 Ответить
Здрасти!!!

А Шевченко в НБУ наверное за совесть старается.
СН в ВР тоже ради идею отжимают землю, недвиж.
ЗЕ, Ермак и прочая шушваль поменьше наверное просто по приколу захватывали Нафтогаз, НБУ и госпредприятия.
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15.06.2021 19:03 Ответить
Ты прав придурок, олигархи не появятся, появятся латифундисты.
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15.06.2021 19:16 Ответить
Если учитывать способ "грабить награбленное", то вполне возможно появление и новых
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15.06.2021 19:24 Ответить
Ещё один повод убедиться - "Малюська" - это не только о размере пеписьки, это и об объёме головного мозга.
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15.06.2021 19:37 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1404845119233302534 8 мин

Група народних депутатів від фракцій «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про деолігархізацію під номером 5599-1.
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15.06.2021 20:06 Ответить
Звичайно. Бо у існуючих олігархів є нащадки
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15.06.2021 21:16 Ответить
Гордон же хвастаєьься, як він у 90х піднімався, сумки з грошима у порога стояли, влом рахувати гроші було.
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15.06.2021 21:31 Ответить
Ну всьо ок, так історично склалося що хтось вертів мамку Малюськи і тепер він має можливість нам доповісти що закони то таке, на#ер нада...історія розсудить і вже розсудила. Вийшло як завжди всі рівні перед законом,але дехто рівніший.
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16.06.2021 06:07 Ответить
 
 