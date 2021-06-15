Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО.

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала открытие КПВВ со стороны неподконтрольных территорий на востоке Украины приоритетным вопросом своей повестки дня.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Линде подчеркнула, что ценит усилия Украины по открытию всех пунктов пропуска на линии разграничения. "Но если мы откроем пункты пропуска с другой стороны на неподконтрольной территории, то они значительно облегчат ситуацию с правами человека для граждан, ежедневно пересекающих линию разграничения", - убеждена глава ОБСЕ.

"Я буду держать этот вопрос как приоритетный в моей повестке дня", - подчеркнула она.

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Как известно, с марта 2020 года террористы "ЛНР-ДНР", несмотря на открытие КПВВ на линии разграничения с украинской стороны, продолжают их блокировать. В результате жители неподконтрольных территорий вынуждены выезжать через Россию, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Анн Линде в рамках рабочего визита в Украину посетила вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, чтобы лично ознакомиться с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.