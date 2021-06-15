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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО

Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала открытие КПВВ со стороны неподконтрольных территорий на востоке Украины приоритетным вопросом своей повестки дня.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Линде подчеркнула, что ценит усилия Украины по открытию всех пунктов пропуска на линии разграничения. "Но если мы откроем пункты пропуска с другой стороны на неподконтрольной территории, то они значительно облегчат ситуацию с правами человека для граждан, ежедневно пересекающих линию разграничения", - убеждена глава ОБСЕ.

"Я буду держать этот вопрос как приоритетный в моей повестке дня", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде. ФОТО

Как известно, с марта 2020 года террористы "ЛНР-ДНР", несмотря на открытие КПВВ на линии разграничения с украинской стороны, продолжают их блокировать. В результате жители неподконтрольных территорий вынуждены выезжать через Россию, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Анн Линде в рамках рабочего визита в Украину посетила вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, чтобы лично ознакомиться с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

ОБСЕ (4872) Донбасс (26955) КПВВ (330) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+6
Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО - Цензор.НЕТ 453
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15.06.2021 17:06
+2
хоть кто-то объяснит - а зачем это надо Украине? Аргумент "там же наши люди" не приемлем
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15.06.2021 17:22
+2
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение



Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
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15.06.2021 17:40
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Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО - Цензор.НЕТ 453
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15.06.2021 17:06 Ответить
Утром - деньги, вечером - стулья
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15.06.2021 17:09 Ответить
хоть кто-то объяснит - а зачем это надо Украине? Аргумент "там же наши люди" не приемлем
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15.06.2021 17:22 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение



Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
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15.06.2021 17:40 Ответить
Президенту Пушилину челобитную пишите: "Ваше величество, и т.д. по тексту".
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15.06.2021 17:49 Ответить
Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО.

Ага. Прямо в Швецию.
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15.06.2021 17:57 Ответить
чтобы статистику заболевания ковидом в Харькове увеличить
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15.06.2021 18:00 Ответить
Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска,- а к себе ордлят взять не хотите ?Все кто был за Украину уехали, на куй нам эти пенсионные туристы, берите их к себе, вместо сирийцев
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15.06.2021 18:05 Ответить
Ты за себя говори. Я живу на этих территориях и скажу что ты очень сильно заблуждаешься.
Те кто кричали "Раша прийди" - давно уехали, в том числе в Киев, Харьков, Ростов, Москву.
Знакомая, дочь бывшего "министра" прекрасно живёт в Киеве, через Минск летала в Ростов и оттуда в Луганск.
Я, оплачивая до сих пор налоги родной стране почему-то считаюсь "не таким" и меня нужно закрыть. До этого года у меня в штате на украинском предприятии было 20 человек, с нормальной "белой" зарплатой и так далее.
Относительно ситуации здесь - НЕ ВСЕ могут уехать. Я ещё молод - в теории могу, но есть семья, есть старшие, есть бабушки и дедушки. Кто за ними, 80+ будет следить?
Куда девать коммерческую недвижимость здесь? продать её на 99% нереально. Уеду - заберут ибо станет бесхозной, налог на землю перестану платить и так далее.
Хорошо, сидя на свободной территории рассуждать. А ты попробуй порассуждай отсюда вслух, будешь неделю ждать звонка в дверь от МГБ.
В дополнение скажу, из всех моих знакомых, около 5% ходило на референдум. Много?
С хорошей обработкой мозгов, найдя слабые места и организовав подобное, в любой области сейчас пойдут не меньше.
Имейте голову, терпение, уважение и любовь к согражданам. У нас терпения, сидя 7 лет в такой заднице по-более будет, нас, это тех самых 95%. Это при том что в 2014, в июле-августе у Украины были все шансы, но кто-то отдал приказ выйти с Луганска и Донецка, отойти на 20 км.
"Берите их себе" - вы, батенька, сепаратист.
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15.06.2021 19:28 Ответить
Если психически больные любители русского мира захватили регион, то стал ли он русским? НЕТ, это заражённая территория, там было использовано массовое оружие психологического поражения.Что делает государство в таком случае, есть пример Чернобыля, массовая эвакуация, брошенное жилье, работа, домашнее хозяйство, ВСЁ. Тяжело, больно, но беженцы из Чернобыля уже освоились на новых местах и живут новой жизнью.
Я за максимальную помощь переселённым жителям, но те кто остались в "заражённой" местности не имеют, из за тотальной пропаганды, шанса остаться адекватными гражданами нашей страны и тем более хотеть выплат от Украины
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15.06.2021 19:51 Ответить
я что-то сказал про выплаты? Ни одни из моих бабушек и дедушек не получают украинскую пенсию, несмотря на то что они имеют полное право её получать. Законов Украины они не нарушили, в сомнительных мероприятиях не участвовали, государство не предавали. Их обеспечиваем мы - их дети и внуки. При этом, ни они не жалуются ни мы не жалуемся и не подаём иски государству, хотя ДО СИХ ПОР мы отчисляем в пенсионный фонд Украины, в большинстве своём кто устроен на украинских предприятиях. То есть свои обязательства мы выполняем до сих пор. Кстати, летом 2014 когда доллар стоил 16 грн если память не изменяет, мы не запросили возврат экспортного НДС, которого было более 5 млн грн. Можете посчитать сколько это в долларе. Также, в последующее время было уплачено не меньше налогов.
Мы же в свою очередь, не по своей вине, а от части и по вине Украины - лишились возможности работать и зарабатывать с точки зрения Украины легально. Почему, в чём мы виноваты, какую помощь предложила нам наша страна? Мы всю жизнь платили СУМАСШЕДШИЕ налоги, на которые сейчас можно было бы прожить ВСЮ жизнь в достатке в любой стране мира.
То есть я, учитывая всё это, чем-то хуже тебя? Я так не думаю. У нас у всех одинаковые права и я более чем на 99,999% уверен что ты вложил в нашу страну существенно меньше.
Нарушения логики и психики я наблюдаю у тебя. Я знаю Украинский, Русский, Английский, я создаю рабочие места, я законопослушен, я полезен обществу и государству тем, что развиваю их финансово, интеллектуально и социально. А что сделал ты для своей страны чтоб судить здесь всех?
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15.06.2021 21:06 Ответить
Про какие отчисления в бюджет Украины вы несёте, там рублёвая зона, нет банковской и фискальной системы Украины, полная финансовая блокада с середины 2017 года. Иски вы на Украину подавать не хотите... Так подавайте, Украина не отказывается от законных выплат, но посылать деньги оккупационным администрациям не будет, что подтвердит и международный суд. Выезжайте и получайте выплаты,это законный путь.
А вот про то, что вы невиновны в сложившейся ситуации, не надо. В стране до 2014 была ВАША власть. Вы получали хорошие зарплаты, кадры партии регионов сидели по всей стране.Но вам не нравилась ваша же власть, флаги были не те, страна называлась не СССР, всё не то. И это увидел Путин и помог вам, теперь у вас правильные флаги и лозунги, а вам опять не нравится, денег нет. Так ваши деньги в Украине, сказал телевизор и вообще вспоминайте блокадный Ленинград, там умирали с голоду тысячи, но умудрялись производить тысячи тонн вооружений. Хлеба не было, а сталь и уголь в изобилии, теперь вы это Ленинград. На историях про ваше горе вырастут тысячи юнармейцев, главное не забывать, что виновата Украина, а не ВЫ, пассивно смотревшие как из вашего богатого региона лепят блокадный Ленинград
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16.06.2021 21:42 Ответить
 
 