Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала открытие КПВВ со стороны неподконтрольных территорий на востоке Украины приоритетным вопросом своей повестки дня.
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Линде подчеркнула, что ценит усилия Украины по открытию всех пунктов пропуска на линии разграничения. "Но если мы откроем пункты пропуска с другой стороны на неподконтрольной территории, то они значительно облегчат ситуацию с правами человека для граждан, ежедневно пересекающих линию разграничения", - убеждена глава ОБСЕ.
"Я буду держать этот вопрос как приоритетный в моей повестке дня", - подчеркнула она.
Как известно, с марта 2020 года террористы "ЛНР-ДНР", несмотря на открытие КПВВ на линии разграничения с украинской стороны, продолжают их блокировать. В результате жители неподконтрольных территорий вынуждены выезжать через Россию, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.
Анн Линде в рамках рабочего визита в Украину посетила вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, чтобы лично ознакомиться с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.
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https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
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Ага. Прямо в Швецию.
Те кто кричали "Раша прийди" - давно уехали, в том числе в Киев, Харьков, Ростов, Москву.
Знакомая, дочь бывшего "министра" прекрасно живёт в Киеве, через Минск летала в Ростов и оттуда в Луганск.
Я, оплачивая до сих пор налоги родной стране почему-то считаюсь "не таким" и меня нужно закрыть. До этого года у меня в штате на украинском предприятии было 20 человек, с нормальной "белой" зарплатой и так далее.
Относительно ситуации здесь - НЕ ВСЕ могут уехать. Я ещё молод - в теории могу, но есть семья, есть старшие, есть бабушки и дедушки. Кто за ними, 80+ будет следить?
Куда девать коммерческую недвижимость здесь? продать её на 99% нереально. Уеду - заберут ибо станет бесхозной, налог на землю перестану платить и так далее.
Хорошо, сидя на свободной территории рассуждать. А ты попробуй порассуждай отсюда вслух, будешь неделю ждать звонка в дверь от МГБ.
В дополнение скажу, из всех моих знакомых, около 5% ходило на референдум. Много?
С хорошей обработкой мозгов, найдя слабые места и организовав подобное, в любой области сейчас пойдут не меньше.
Имейте голову, терпение, уважение и любовь к согражданам. У нас терпения, сидя 7 лет в такой заднице по-более будет, нас, это тех самых 95%. Это при том что в 2014, в июле-августе у Украины были все шансы, но кто-то отдал приказ выйти с Луганска и Донецка, отойти на 20 км.
"Берите их себе" - вы, батенька, сепаратист.
Я за максимальную помощь переселённым жителям, но те кто остались в "заражённой" местности не имеют, из за тотальной пропаганды, шанса остаться адекватными гражданами нашей страны и тем более хотеть выплат от Украины
Мы же в свою очередь, не по своей вине, а от части и по вине Украины - лишились возможности работать и зарабатывать с точки зрения Украины легально. Почему, в чём мы виноваты, какую помощь предложила нам наша страна? Мы всю жизнь платили СУМАСШЕДШИЕ налоги, на которые сейчас можно было бы прожить ВСЮ жизнь в достатке в любой стране мира.
То есть я, учитывая всё это, чем-то хуже тебя? Я так не думаю. У нас у всех одинаковые права и я более чем на 99,999% уверен что ты вложил в нашу страну существенно меньше.
Нарушения логики и психики я наблюдаю у тебя. Я знаю Украинский, Русский, Английский, я создаю рабочие места, я законопослушен, я полезен обществу и государству тем, что развиваю их финансово, интеллектуально и социально. А что сделал ты для своей страны чтоб судить здесь всех?
А вот про то, что вы невиновны в сложившейся ситуации, не надо. В стране до 2014 была ВАША власть. Вы получали хорошие зарплаты, кадры партии регионов сидели по всей стране.Но вам не нравилась ваша же власть, флаги были не те, страна называлась не СССР, всё не то. И это увидел Путин и помог вам, теперь у вас правильные флаги и лозунги, а вам опять не нравится, денег нет. Так ваши деньги в Украине, сказал телевизор и вообще вспоминайте блокадный Ленинград, там умирали с голоду тысячи, но умудрялись производить тысячи тонн вооружений. Хлеба не было, а сталь и уголь в изобилии, теперь вы это Ленинград. На историях про ваше горе вырастут тысячи юнармейцев, главное не забывать, что виновата Украина, а не ВЫ, пассивно смотревшие как из вашего богатого региона лепят блокадный Ленинград