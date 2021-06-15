Беларусь использует мигрантов из Ирака как оружие против Литвы: это может быть лишь началом, - глава МИД Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия", а глава МИД Греции Никос Дендиас пообещал помочь Литве в контроле над потоками нелегальной миграции из Беларуси.

Как заявил Ландсбергис на пресс-конференции в Вильнюсе с греческим коллегой, белорусский режим "активно организует программу беженцев и использует их против Литвы в качестве одного из видов гибридного оружия". "Это означает, что то, что мы видим, может быть лишь началом. Если число (нелегальных мигрантов) будет расти, если ситуация ухудшится, помощь партнеров точно будет нужна", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь Дендиас отметил, что "это европейский вызов", и заявил, что Греция может помочь "любым подходящим Литве способом", прислать в Литву должностных лиц, чтобы поделиться опытом, помочь поднять вопрос на уровне Евросоюза.

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Он напомнил, что Греция уже сталкивалась ранее с крупным миграционным кризисом, когда просящие убежища с Ближнего Востока массово прибывали в страну по Средиземному морю. "У нас сложилось положение, когда более крупный сосед поощряет миграцию и превращает его в орудие", - пояснил он, подразумевая Турцию.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии для того "как оружие против Литвы", сказал он в комментарии Financial Times.

"Они проверяли средства, проверяли методы, а теперь используют их в качестве оружия", – сказал Ландсбергис.

По словам главы МИД Литвы, Беларусь была вовлечена в "гибридную атаку против Европы". Режим Лукашенко "соблазняет мигрантов пакетными сделками" от государственного туристического агентства, которые включают рейсы из Багдада или Стамбула, а также поездки до литовской границы.

"Это вооруженная миграция, которая прямо нацелена на Литву. Причина? Довольно легко догадаться. Мы откровенны, мы прикрываем основных лидеров оппозиции", – говорит он.

Литовские должностные лица в последнее время отмечают значительный рост нелегальной миграции из Беларуси. По данным пограничников, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 387 мигрантов. Большинство из них - граждане Ирака. Это число почти в пять раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с ростом потока нелегальных мигрантов, проникающих из Беларуси, Литва планирует оборудовать для их размещения палаточный городок в приграничном городе Пабраде. До конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, так как сейчас они охватывают всего 38% границы. Сообщалось также, что Литва для борьбы с нелегальными мигрантами размещает на пограничных участках с наибольшим числом нарушений резерв Службы охраны госграницы. Обсуждается привлечение литовской армии, а также сотрудников погранохраны ЕС.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.