Ситуация на востоке Украины требует постоянного пристального внимания со стороны ОБСЕ, - Линде

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявляет, что стабилизация ситуации в Украине и вокруг нее является приоритетом для организации.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на Востоке требует постоянного пристального внимания со стороны ОБСЕ", - считает Линде.

Руководитель организации подчеркнула, что они активно работают над устойчивым политическим урегулированием конфликта в соответствии с международным правом, принципами и обязательствами ОБСЕ.

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Линде также заявила, что обеспокоена увеличением количества случаев нарушения режима прекращения огня и гибелью гражданских и военнослужащих на востоке Украины.

"Также я воспользовалась возможностью выразить свою обеспокоенность относительно увеличения количества случаев нарушения режима прекращения огня и сообщений о жертвах среди гражданских и военных. Я сделала ударение на необходимости немедленного и полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - сказала Линде.

Председатель ОБСЕ отдельно подчеркнула поддержку полного выполнения Минских соглашений в соответствии с усилиями, которые предпринимает Трехсторонняя контактная группа и Нормандская группа, а также напомнила, что призвала к деэскалации ситуации на востоке.

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"Из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины этой весной, я неоднократно призывала к деэскалации, к развитию доверия в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ путем предотвращения конфликта", - отметила глава шведской дипломатии.

Как сообщалось, Анн Линде в рамках рабочего визита в Украину посетила вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, чтобы лично ознакомиться с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.