Днепровский райсуд Киева оставил под стражей подозреваемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

Днепровский райсуд Киева оставил под стражей обвиняемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Мангера об изменении меры пресечения. Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на инициативу "Кто заказал Катю Гандзюк?" .

Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, а сам Мангер не может влиять на свидетелей.

"В удовлетворении ходатайств… отказать", - говорится в определении суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12:00 16 июня.

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По данным инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" , нардеп Илья Кива, который ранее объявил, что будет брать Мангера на поруки, - не пришел.

Сообщается также, что суд оставил под стражей и другого подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - Алексея Левина.