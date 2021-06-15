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Новости Убийство Гандзюк
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Днепровский райсуд Киева оставил под стражей подозреваемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

Днепровский райсуд Киева оставил под стражей подозреваемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

Днепровский райсуд Киева оставил под стражей обвиняемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Мангера об изменении меры пресечения. Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на инициативу "Кто заказал Катю Гандзюк?" .

Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, а сам Мангер не может влиять на свидетелей.

"В удовлетворении ходатайств… отказать", - говорится в определении суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12:00 16 июня.

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По данным инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" , нардеп Илья Кива, который ранее объявил, что будет брать Мангера на поруки, - не пришел.

Сообщается также, что суд оставил под стражей и другого подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - Алексея Левина.

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69)


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а киву куда дели..
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15.06.2021 17:33 Ответить
Схоже що відправили в еротичну подорож !!!)))
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15.06.2021 17:34 Ответить
Деньги закончились,бензин не на что купить.Кива-приличный человек,живущий на одну зарплату депутата.Поэтому и не смог добраться в суд
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15.06.2021 17:38 Ответить
а Кива щас плачет и дрочит.. 50 кусков баксов обломились за услугу " на поруки"..
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15.06.2021 17:56 Ответить
Що не віддали науКівцю на поруки ???)))
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15.06.2021 17:33 Ответить
Мне радоваться или печалиться от того, что коммерческий суд годами не выносит приговор?
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15.06.2021 18:12 Ответить
Что ни еврей - то негодяй или убийца...
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15.06.2021 18:24 Ответить
Вы не правы. Погуглите Антонио Бандеровец.
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15.06.2021 23:47 Ответить
 
 